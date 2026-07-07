Nhiều cha mẹ chỉ đến cuối đời mới hiểu rằng, sự khôn ngoan lớn nhất là biết giữ lại cho mình một điểm tựa, cả về tài chính lẫn tinh thần.

Tháng trước, trong chuyến thăm một người họ hàng đang sống tại viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô, tôi đã gặp dì Trương - một người phụ nữ ngoài 70 tuổi. Căn phòng sạch sẽ, khuôn viên nhiều cây xanh, nhưng điều khiến tôi day dứt lại là sự cô đơn hiện rõ trong ánh mắt của bà.

Khi tôi đến, bà đang ngồi lặng lẽ xem lại những bức ảnh cũ. Nhân viên chăm sóc kể rằng, thời gian đầu mới vào viện dưỡng lão, ngày nào bà cũng nhắc đến con trai, luôn tin rằng chỉ cần công việc ổn định hơn, anh sẽ đón mẹ về nhà. Nhưng rồi theo thời gian, bà không còn nhắc đến điều đó nữa.

Con trai vẫn đều đặn đóng viện phí, thỉnh thoảng ghé thăm vào dịp lễ, nhưng mỗi lần chỉ ở lại chưa đầy nửa giờ.

Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, bà chậm rãi nói: "Cả đời dì dành tất cả cho con, đến cuối cùng mới nhận ra điều đáng tin cậy nhất vẫn là những gì mình giữ lại cho chính mình."

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Chồng mất sớm, dì Trương một mình nuôi con trai trưởng thành. Để con học đại học, bà bán cả căn nhà ở quê. Đến khi con lập gia đình, bà tiếp tục dùng phần lớn số tiền tích cóp để giúp con mua nhà.

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Sau này có cháu, bà lại dành nhiều năm chăm sóc cháu nội, đến mức mắc bệnh cột sống vì lao lực. Bà từng nghĩ, sau tất cả những hy sinh ấy, tuổi già của mình sẽ được quây quần bên con cháu.

Thực tế lại hoàn toàn khác. Khi cháu vào tiểu học, con dâu cho rằng nhà chật, sinh hoạt cùng người già sẽ bất tiện. Con trai nhẹ nhàng đề nghị mẹ vào viện dưỡng lão "ở tạm một thời gian". Khoảng thời gian ấy kéo dài hơn một năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Điều khiến bà hối tiếc nhất không phải việc sống trong viện dưỡng lão, mà là đã trao đi gần như toàn bộ tài sản và kỳ vọng của mình. "Nếu ngày đó giữ lại một khoản tiền cho bản thân, có lẽ bây giờ dì đã chủ động hơn rất nhiều”, dì Trương bộc bạch.

Từ câu chuyện ấy, tôi nhận ra rằng nhiều khó khăn của cha mẹ khi về già không chỉ đến từ cách ứng xử của con cái, mà còn từ việc họ từng dành quá nhiều cho con mà quên chuẩn bị cho chính mình.

Cho quá nhiều chưa chắc đã là yêu đúng cách

Một người quen của tôi cũng trải qua câu chuyện tương tự. Hai vợ chồng là công nhân nghỉ hưu, cả đời chắt chiu để con gái được học thạc sĩ ở nước ngoài. Trong nhiều năm, họ đều đặn gửi phần lớn lương hưu cho con, còn bản thân sống rất tiết kiệm.

Sau khi con gái lập gia đình, những cuộc gọi xin hỗ trợ tài chính vẫn tiếp diễn. Đến khi người mẹ phải nhập viện vì bệnh nặng và nói mình cũng đang thiếu tiền chữa trị, con gái chỉ đáp lại: "Chẳng phải mẹ luôn nói thương con nhất sao, tại sao mẹ không thể giúp con thêm một chút?"

Sau cuộc điện thoại ấy, người mẹ bật khóc. Bà mới nhận ra rằng suốt nhiều năm qua, con gái đã quen với việc nhận sự giúp đỡ mà không còn ý thức được những đánh đổi phía sau.

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Trong tâm lý học có khái niệm "nguyên tắc khan hiếm": những gì càng dễ có được thì con người càng ít trân trọng.

Khi cha mẹ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con, sự hy sinh ấy rất dễ trở thành điều hiển nhiên. Điều con cái nhìn thấy chỉ là sự hỗ trợ quen thuộc, chứ không còn cảm nhận được những nỗ lực phía sau. Biết giới hạn sự hỗ trợ cũng là cách giúp con trưởng thành và biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Ba điều cha mẹ nên giữ lại cho mình

Điều đọng lại sau chuyến thăm viện dưỡng lão không phải là sự trách móc con cái, mà là bài học về sự chuẩn bị cho tuổi già.

Thứ nhất, hãy giữ lại một khoản tài chính đủ để chăm sóc bản thân. Giúp con là điều nên làm nếu có điều kiện, nhưng không nên đánh đổi bằng toàn bộ số tiền dành cho tuổi hưu hay chi phí y tế sau này.

Thứ hai, hãy xây dựng cuộc sống riêng sau khi nghỉ hưu. Duy trì sở thích, bạn bè, các hoạt động xã hội sẽ giúp người cao tuổi có điểm tựa tinh thần, thay vì chỉ xoay quanh con cháu.

Cuối cùng, đừng đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào sự quan tâm của con cái. Không ít cha mẹ dành cả đời sống vì con: mua nhà, chăm cháu, lo công việc, hôn nhân, rồi tiếp tục hy sinh sau khi nghỉ hưu với niềm tin rằng sau này con sẽ chăm sóc mình.

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Nhưng thực tế, con cái cũng có gia đình, sự nghiệp và những áp lực riêng. Kỳ vọng vừa phải sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn và tránh tạo áp lực cho cả hai phía.

Cha mẹ luôn có thể yêu thương con vô điều kiện, nhưng không nên đánh mất sự độc lập của chính mình. Giữ lại một phần tài sản, một phần thời gian, một phần cuộc sống cho bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách để tuổi già bình yên, có chỗ dựa vững chắc.

Theo Toutiao