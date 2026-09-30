Chiếc Toyota được cho là mất lái tại một khúc cua, lao khỏi đường rồi lật xuống mương ở Thái Lan, khiến giảng viên 39 tuổi tử vong.

Một giảng viên 39 tuổi tử vong sau khi chiếc ô tô được cho là mất lái tại một khúc cua, lao khỏi đường và lật xuống mương ven đường ở tỉnh Phayao, Thái Lan.

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 30/9 trên tuyến Phayao - Nakhon Sawan, cách khu vực đô thị Mae Ka, huyện Mueang khoảng 200 m.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Khaosod)

Cảnh sát đồn Mae Ka nhận tin báo về một chiếc ô tô bị lật xuống mương và bãi cỏ ven đường lúc 2h48. Lực lượng chức năng cùng nhân viên cứu hộ thuộc Hội Ruam Kusol Phayao và các tình nguyện viên cứu hộ Fah Mui nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng cứu hộ phát hiện một chiếc Toyota sedan màu trắng nằm nghiêng dưới mương. Phần thân xe bị hư hỏng nặng, trong khi tài xế bị mắc kẹt bên trong.

Các nhân viên cứu hộ phải sử dụng thiết bị cắt thủy lực để đưa nạn nhân ra khỏi xe.

Nạn nhân được cảnh sát xác định là Patcharathat, 39 tuổi, giảng viên tại một trường thực hành thuộc một trường đại học. Người này được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Thi thể sau đó được đưa đến Bệnh viện Phayao để khám nghiệm.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, chiếc xe đang di chuyển từ thị trấn Phayao về hướng Đại học Phayao thì mất lái tại một khúc cua, lao khỏi mặt đường rồi lật xuống mương.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra các bằng chứng, phương tiện và điều kiện tại hiện trường để làm rõ diễn biến vụ việc.

Nguồn: Khaosod