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Ô tô gắn biển kiểm soát có dòng chữ "xe tang lễ" ở Hưng Yên: Tài xế đã bị phát giác

Hương Trà
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Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò về mục đích của dòng chữ gắn phía sau một chiếc ô tô. Sự việc sau đó được làm rõ.

Hình ảnh một chiếc ô tô gắn biển có dòng chữ “Xe tang lễ” phía sau, che khuất biển kiểm soát, được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trường hợp điều khiển phương tiện sử dụng biển “Xe tang lễ” để che lấp biển kiểm soát nhằm che giấu thông tin nhận dạng của xe.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang H. về hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; đồng thời che lấp chữ, số trên biển số.

Hành vi này được quy định tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Theo quy định, người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe lan truyền trên mạng xã hội.

Việc sử dụng biển “Xe tang lễ” để che khuất biển kiểm soát khiến thông tin nhận dạng của phương tiện không được hiển thị đầy đủ, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm giao thông của lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo biển kiểm soát là dấu hiệu nhận dạng pháp lý của phương tiện. Do đó, người điều khiển xe không được tự ý che lấp, làm mờ, thay đổi chữ, số trên biển hoặc sử dụng vật khác để che khuất biển số. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình che biển kiểm soát nhằm né tránh sự giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo chấp hành đúng quy định, giữ nguyên biển kiểm soát trong tình trạng rõ ràng, đầy đủ, qua đó góp phần bảo đảm hiệu quả quản lý phương tiện và trật tự, an toàn giao thông.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

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