Vụ việc mới xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến những người có mặt ở hiện trường không khỏi ám ảnh.

Mới đây, một vụ xe ô tô điện bốc cháy tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến tài xế ngồi bên trong không kịp thoát ra ngoài đã khiến nhiều người bất ngờ và thương xót.

Thông tin do tờ Mothership dẫn lại thông tin từ các tờ Sin Chew Daily và China Press cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Sáu, 4 tháng 9 vừa qua tại tại huyện Tân Trúc, phía tây bắc Đài Loan. chiếc xe điện đang đỗ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế họ Huang, 40 tuổi lúc đó đang ở trong xe và do không thể thoát ra kịp thời nên đã tử vong thương tâm.

Tờ Sin Chew Daily đưa tin rằng tài xế họ Huang đã tử vong do bị bỏng nặng khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường.

Ngọn lửa bốc cao dữ dội tại hiện trường. (Nguồn ảnh: Mirror Media)

Theo tờ China Press, cơ quan cứu hỏa đã nhận được tin báo về vụ cháy lúc 14 giờ 05 cùng ngày. Mirror Media đưa tin rằng tổng cộng 7 phương tiện, 14 nhân viên và 6 tình nguyện viên đã được điều động đến hiện trường.

Nhưng chiếc xe đã chìm trong biển lửa khi lực lượng chức năng đến nơi. Cuối cùng họ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 14 giờ 37 nhưng đã quá muộn để có thể cứu sống tài xế.

Tài xế 40 tuổi đã thiệt mạng sau vụ việc. (Nguồn ảnh: China Press)

Được biết nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại do xe điện sử dụng pin lithium – loại pin có thể xảy ra hiện tượng "thoát nhiệt" (thermal runaway), khiến pin tiếp tục sinh nhiệt dữ dội – theo tin từ tờ *China Press*.

Vì vậy, lực lượng cứu hỏa đã thiết lập các rào chắn nước và phun nước vào chiếc xe để làm mát, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng để giảm thiểu nguy cơ đám cháy bùng phát lại và gây nguy hiểm cho những người có mặt tại hiện trường.

Tờ Mirror Media cũng đưa tin rằng kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng.

Hiện cơ quan cứu hỏa và cảnh sát tại Đài Loan vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân bùng phát đám cháy bất ngờ cũng như lý do tại sao anh Huang không thể thoát ra khỏi xe.

Gia Linh (Theo Mothership)