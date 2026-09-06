Bồn nước nhựa có những ưu điểm mà bồn nước inox không có, vì thế vẫn được nhiều gia đình tin tưởng sử dụng.

Bồn nước bằng nhựa sở hữu khả năng kháng hóa chất tuyệt đối giúp thiết bị thoải mái chứa đựng mọi nguồn nước từ nước máy, nước giếng khoan đến nước nhiễm phèn, nhiễm mặn mà không lo bị ăn mòn hay thủng bồn.

Nhờ cấu tạo từ các lớp nhựa dày dặn, sản phẩm này có khả năng cách nhiệt vô cùng xuất sắc giúp giữ cho nhiệt độ nước sinh hoạt luôn ổn định, không bị nóng ran vào mùa hè hay lạnh buốt vào mùa đông.

Ngoài ra, dòng bồn chứa này có giá thành đầu tư ban đầu rất rẻ, thấp hơn bồn inox từ 20% đến 40% ở cùng mức dung tích nên phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số hộ gia đình hiện nay. Các dòng bồn nhựa thế hệ mới hiện nay thường thiết kế lớp nhựa bên trong màu đen giúp ngăn chặn ánh sáng xuyên thấu, từ đó triệt tiêu môi trường quang hợp và hạn chế tối đa sự phát triển của rong rêu, bảo đảm nguồn nước luôn sạch sẽ.

Bên cạnh đó, bồn nhựa còn có kết cấu nguyên khối cực kỳ dẻo dai và chắc chắn, mang lại khả năng chịu va đập tốt và giảm thiểu tối đa rủi ro bị rò rỉ nước tại các vị trí đường gân chịu lực.

Tuy nhiên, để việc sử dụng bồn nước nhựa được an toàn và hiệu quả, các gia đình hãy chú ý những lời khuyên dưới đây.

1. Chọn vị trí lắp đặt và che chắn nắng mưa cho bồn

Ánh nắng mặt trời chứa tia UV là kẻ thù số một của chất liệu nhựa nên bạn cần ưu tiên đặt bồn nước ở những nơi có mái che hoặc làm mái tôn, dùng bạt chống nóng che phủ quanh thân bồn để bảo vệ nhựa không bị giòn, lão hóa và nứt vỡ theo thời gian.

Nên lắp mái che nắng mưa chắc chắn để gia tăng tuổi thọ cho bồn nhựa. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bồn nhựa khi đầy nước rất nặng và dễ bị biến dạng tại các điểm chịu lực không đều nên bạn bắt buộc phải đặt bồn trên nền bê tông phẳng hoặc khung sắt nguyên bản của nhà sản xuất, tuyệt đối không kê gạch hay đá tạm bợ dưới đáy bồn.

2. Vệ sinh định kỳ và kỹ thuật cọ rửa đúng cách

Do bề mặt nhựa có độ nhám cao hơn inox nên bụi bẩn, phèn và cặn bùn rất dễ bám chặt vào thành bồn, đòi hỏi các gia đình phải duy trì tần suất thau rửa định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần để đảm bảo nguồn nước luôn sạch sẽ, an toàn cho việc sử dụng.

Trong quá trình cọ rửa, bạn chỉ nên dùng nước sạch kết hợp với vải mềm, miếng xốp hoặc bàn chải nhựa mềm để lau chùi, tuyệt đối không dùng các hóa chất tẩy rửa công nghiệp mạnh vì nhựa có thể hấp thụ mùi độc hại, đồng thời tránh dùng bàn chải sắt gây xước lòng bồn.

3. Kiểm tra độ kín của nắp và hệ thống phao

Thân bồn nhựa thường có độ xuyên sáng nhất định nên bạn cần luôn khóa chặt chốt nắp bồn để ngăn ánh sáng lọt vào bên trong, từ đó triệt tiêu môi trường quang hợp khiến rong rêu không thể phát triển nhanh chóng.

Ngoài ra, việc đậy kín nắp cũng giúp ngăn chặn gián, chuột hay muỗi xâm nhập đẻ lăng quăng khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Bạn cũng nhớ hãy thường xuyên kết hợp với việc định kỳ kiểm tra các cút nối và phao nước để kịp thời vặn chặt hoặc thay gioăng cao su, tránh hiện tượng rò rỉ nước ngầm âm thầm gây lãng phí.

4. Tận dụng ưu thế nguồn nước và lưu ý thời hạn sử dụng

Nếu gia đình bạn đang sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước phèn hoặc nước nhiễm mặn thì hoàn toàn có thể tự tin sử dụng bồn nhựa nhờ đặc tính kháng hóa chất tốt và không bị ăn mòn rỉ sét như chất liệu inox.

Nếu đã sử dụng bồn trên 10 năm thì nên lưu ý đến vấn đề thay mới. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nếu chiếc bồn nhựa của nhà bạn đã sử dụng quá 10 đến 12 năm và bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bị bạc màu, bề mặt nhựa bị bở hoặc nước có mùi nhựa lạ vào những ngày trời nắng gắt thì đó là lúc bạn nên lên kế hoạch thay bồn mới để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cả gia đình.

5. Cảnh giác với nguy cơ bồn bị "bay" hoặc lật khi cạn nước

Do trọng lượng của bồn nhựa khi không chứa nước nhẹ hơn bồn inox rất nhiều trong khi tiết diện cản gió lại lớn nên thiết bị này rất dễ gặp nguy hiểm vào mùa mưa bão. Nếu bồn nhựa đặt trên mái nhà cao tầng lộng gió mà vô tình rơi vào tình trạng hết nước, những trận gió lốc lớn hoàn toàn có thể thổi bay hoặc làm lật đổ bồn gây nguy hiểm cho công trình và xung quanh.

Do đó, ngay cả khi gia đình đi vắng hoặc ít có nhu cầu sử dụng, bạn luôn cần duy trì một lượng nước tích trữ ít nhất bằng 1/3 dung tích bồn để tạo độ đầm chắc chắn giữ bồn đứng vững cố định.

6. Độc tính từ nhựa tái chế nếu mua phải hàng giả hàng nhái

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn phải đảm bảo chiếc bồn nước nhà mình được sản xuất hoàn toàn từ nhựa PE nguyên sinh chưa qua tái chế và có chứng nhận an toàn cho thực phẩm.

Các gia đình cần tuyệt đối cảnh giác với các loại bồn nhựa trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc có giá thành siêu rẻ vì chúng thường được pha tạp nhựa tái chế công nghiệp rất độc hại. Khi đặt ngoài trời nắng gắt, loại nhựa kém chất lượng này sẽ bị phân hủy cấu trúc dưới tác động của nhiệt độ cao, từ đó sinh ra các hợp chất hữu cơ độc hại hòa tan vào nguồn nước ăn uống gây nguy cơ dị ứng da hoặc tích tụ bệnh tật cho cơ thể.

Gia Linh (Tổng hợp)