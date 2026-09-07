Lời khuyên đến tất cả những người đang làm nghề shipper

Shipper đang là một trong những ngành nghề phổ biến được nhiều người lựa chọn vì sở hữu nhiều ưu điểm. Nhưng bên cạnh đó, công việc này cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

Vụ tai nạn đáng tiếc của một shipper tại Thái Lan

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, mới đây, một nữ tài xế giao hàng 50 tuổi đã tử vong trong vụ tai nạn đáng tiếc trên đường Bang Na-Trat vào ngày thứ Sáu, 4 tháng 9. Điều đáng nói là chiếc xe máy của nạn nhân đã đâm vào đuôi một chiếc xe đầu kéo 18 bánh đang đỗ tại tỉnh Samut Prakan.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ trên làn đường song song (hướng ra khỏi thành phố) tại cột mốc km số 10, thuộc xã Bang Phli Yai, huyện Bang Phli. Nạn nhân là bà Nittaya, 50 tuổi, đã tử vong ngay tại hiện trường và thi thể nạn nhân vẫn mắc kẹt trên xe máy. Đồn cảnh sát Bang Kaeo đã tiếp nhận vụ việc.

Vụ tai nạn đáng tiếc khiến một nữ shipper tại Thái Lan tử vong. (Nguồn ảnh: Khao Sod)

Chồng của nạn nhân cho biết bà làm nghề xe ôm gần cột mốc km số 6 trên cùng tuyến đường này. Bà cũng nhận thêm công việc giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập. Ông cho hay bà đang trên đường giao đơn hàng cho khách thì tai nạn xảy ra.

Một nhân chứng kể lại rằng chiếc xe máy đã đánh lái để tránh chiếc xe đầu kéo đang đỗ nhưng không kịp. Chiếc xe tải đang đỗ bên lề đường khi xe máy đi tới; chiếc xe máy được cho là đã đâm mạnh vào phần đuôi xe tải.

Tài xế xe tải, tên là Supakit (45 tuổi), cho biết ông đã đỗ xe bên lề đường và rời đi ăn mì trong khoảng 30 phút. Khi quay lại, ông phát hiện vụ tai nạn đã xảy ra. Tờ Thaipost xác định tên đầy đủ của ông là Supakit Sam-ang Song, trong khi tờ Khaosod không công khai họ của ông.

Người chồng, tên là Surachai, đã đến hiện trường. Ông quỵ xuống và gần như ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể vợ mình. Cảnh sát Bang Kaeo đã triệu tập tài xế xe tải để thẩm vấn thêm theo quy trình chuẩn. Các sĩ quan cho biết họ đang kiểm tra lời khai của nhân chứng và hình ảnh từ camera giám sát.

Vụ việc đang được điều tra nhưng cũng là một lời cảnh báo cho những người tham gia giao thông, đặc biệt là những người làm nghề shipper với những đặc thù công việc rất riêng.

Lời khuyên đến những người làm nghề shipper

Để giảm thiểu nguy cơ gặp rủi ro và tăng độ an toàn, uy tín cho công việc, các shipper hãy chú ý thực hiện những lời khuyên dưới đây.

Đảm bảo an toàn giao thông và sức khỏe

- Luôn tuân thủ luật giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều để kịp giờ giao hàng vì sự an toàn của bạn luôn quan trọng hơn một đơn hàng.

- Bạn nên sử dụng giá đỡ điện thoại chắc chắn để cố định máy, tuyệt đối không vừa chạy xe vừa cầm điện thoại bằng tay để xem bản đồ mà hãy dừng xe vào lề đường an toàn khi cần gọi điện cho khách hoặc xử lý sự cố.

(Ảnh minh họa)

- Hãy luôn trang bị đồ bảo hộ đầy đủ bao gồm mũ bảo hiểm chất lượng, khẩu trang, găng tay và mặc áo khoác chống nắng hoặc áo mưa bộ khi thời tiết xấu để bảo vệ sức khỏe.

- Ngoài ra, bạn cần giữ khoảng cách an toàn xa hơn bình thường với xe phía trước vì thùng chở hàng phía sau nặng và cồng kềnh sẽ khiến phanh xe mất nhiều thời gian hơn để dừng hẳn.

Phòng tránh rủi ro tài chính (Bom hàng, lừa đảo)

- Kiểm tra kỹ hàng hóa khi nhận đơn bằng cách yêu cầu người gửi cho xem hàng bên trong, đặc biệt cảnh giác với các kiện hàng đóng gói quá kín kẽ mà giá trị ứng tiền trước (COD) lại quá cao.

(Ảnh minh họa)

- Bạn hãy xác thực thông tin khách hàng bằng cách gọi điện trước khi di chuyển, đồng thời cân nhắc hủy đơn hoặc báo cáo tổng đài nếu số điện thoại thuê bao, không liên lạc được hoặc có dấu hiệu nghi ngờ.

- Hạn chế nhận đơn ứng tiền giá trị cao ở nơi vắng vẻ hoặc giao nhận hàng vào ban đêm tại các khu vực hẻo lánh, thiếu ánh sáng để bảo vệ bản thân và tài sản. Nếu làm shipper công nghệ, bạn nên tận dụng tính năng của ứng dụng và giao nhận đúng quy trình trên app để được công ty hỗ trợ đền bù trong trường hợp bị khách "bom" hàng.

Bảo quản hàng hóa và giữ uy tín

- Sắp xếp hàng hóa khoa học bằng cách để hàng nặng và cồng kềnh phía dưới, hàng dễ vỡ, đồ ăn hoặc nước uống ở phía trên hoặc treo riêng, đồng thời nên có thùng chở hàng chống nước để bảo vệ kiện hàng khi trời mưa đột ngột.

- Hãy luôn giữ thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện và tôn trọng khách hàng để tránh những tranh chấp không đáng có, đồng thời giúp bạn dễ dàng nhận được đánh giá 5 sao hoặc tiền "tip" từ khách.

Gia Linh (Theo The Thaiger)