Khi vòi nước lạnh không còn lạnh

Đợt nắng nóng kéo dài suốt nửa cuối tháng 5 ở Hà Nội đang tạo ra một hiện tượng mà cư dân nhà đất truyền tai nhau trên các hội nhóm cư dân: nước sinh hoạt nóng đến mức không thể tắm vào buổi chiều. Nhiều hộ dân phản ánh, từ khoảng 14h đến 19h, mở vòi nước lạnh ra là một dòng nước âm ấm chảy xuống, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 40-45°C - tức là ngang ngửa nước pha trà.

Trên các diễn đàn như Otofun, Webtretho hay nhóm cư dân các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, cảnh tượng quen thuộc là những bài đăng kiểu "nhà mình tắm phải hứng nước từ đêm để vào chậu chờ sáng hôm sau", hay "muốn tắm mát phải chờ đến 22h khi bồn nước đã nguội bớt". Có người so sánh hài hước rằng "đi làm về mệt mỏi, định tắm cho tỉnh táo, ai ngờ tắm xong còn mệt hơn vì như vừa xông hơi miễn phí".

Nghịch lý ở chỗ, cùng một khu phố, những hộ sống trong chung cư cao tầng lại không gặp tình trạng này. Nước ở chung cư, dù cũng cấp từ nguồn chung của thành phố, ra vòi vẫn mát rượi quanh năm. Sự chênh lệch trải nghiệm này đang khiến không ít gia đình bắt đầu nhìn căn nhà mặt đất - vốn từng là biểu tượng của sự ổn định và đẳng cấp - bằng một con mắt khác hẳn.

Cái bồn nước trên đầu - thủ phạm chính

Lý do thực ra không nằm ở đường ống cấp nước của thành phố, mà nằm chính trên… mái nhà của mỗi hộ dân. Đa số nhà đất ở Hà Nội đặt bồn chứa nước trên sân thượng, phơi trực tiếp dưới nắng từ sáng đến chiều. Bồn inox hoặc nhựa dung tích 1.000-2.000 lít, vỏ mỏng, không có lớp cách nhiệt, đặt trên mặt sân thượng bê tông - vốn là vật liệu hấp nhiệt cực mạnh, có thể đạt 55-60°C vào buổi trưa.

Cứ tưởng tượng một nồi nước khổng lồ đặt giữa nắng từ 10h sáng đến 17h chiều, không có nắp đậy cách nhiệt, không có mái che - đó chính xác là cái mà các gia đình đang dùng để chứa nước sinh hoạt. Đến cuối giờ chiều, khi cả gia đình đi làm về và đồng loạt mở vòi tắm, dòng nước "lạnh" thực chất là dòng nước đã được đun cách thủy suốt 7-8 tiếng đồng hồ.

Đường ống dẫn nước từ bồn xuống các tầng cũng góp phần khuếch đại vấn đề. Phần lớn nhà phố chôn ống nông trên mái hoặc đi nổi sát tường ngoài, nên đoạn ống này cũng bị nung nóng theo. Có nhà còn lắp đường ống bằng PVC trắng - loại hấp nhiệt mạnh - khiến nước càng đi qua càng nóng thêm.

Trong khi đó, các tòa chung cư lại có một lợi thế cấu trúc mà ít người để ý: bể chứa nước ngầm dưới tầng hầm, bơm lên bể mái có vỏ bê tông dày hoặc được đặt trong phòng kỹ thuật che chắn kín. Nước được giữ trong khối bê tông mát, hầu như không tiếp xúc trực tiếp với nắng. Đường ống cấp đi trong hộp kỹ thuật âm tường, xuyên qua các tầng vốn có nhiệt độ ổn định nhờ điều hòa. Kết quả là nước ra vòi ở chung cư thường chỉ 25-28°C - mát thật sự, đúng nghĩa là "nước lạnh".

Khi sự bất tiện trở thành chuyện cơm bữa

Nỗi khổ này không chỉ dừng ở chuyện tắm. Nước nóng từ bồn còn ảnh hưởng đến hàng loạt sinh hoạt khác. Pha sữa cho con phải chờ nước nguội bớt mới dám dùng. Đánh răng buổi chiều có cảm giác đang súc miệng bằng nước trà loãng. Nước rửa bát ấm khiến mỡ động vật khó tan, phải đợi đến tối muộn mới rửa được. Tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn vì nước cấp vào khay đá đã ấm sẵn. Máy giặt giặt đồ trắng mà nước nóng có thể làm ố vàng các vết bẩn protein thay vì rửa trôi.

Cộng dồn lại, đó là một loạt phiền toái nhỏ nhưng dai dẳng, kéo dài suốt 3-4 tháng hè mỗi năm. Với nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng có con nhỏ, đây là một trong những lý do âm thầm khiến họ bắt đầu cân nhắc bán nhà đất để chuyển lên chung cư - một quyết định mà cách đây mười năm có thể bị coi là "đi lùi" về mặt tài sản.

Có cách nào "chữa" được không?

Tin vui là không nhất thiết phải bán nhà mới giải quyết được vấn đề. Một số giải pháp đơn giản có thể giảm đáng kể nhiệt độ nước. Sơn trắng toàn bộ bồn chứa hoặc bọc vật liệu phản nhiệt (như tấm bạc cách nhiệt dùng cho mái tôn) có thể hạ 5-8°C. Làm mái che cho bồn - chỉ cần một tấm tôn lạnh hoặc lưới che nắng giàn dây leo - cũng giúp ích đáng kể.

Với những gia đình có điều kiện hơn, đổi sang bồn inox 3 lớp có lõi PU cách nhiệt là giải pháp căn cơ. Giá thành loại này cao gấp đôi bồn thường, nhưng giữ nhiệt độ nước ổn định cả mùa hè lẫn mùa đông, tuổi thọ cũng cao hơn.

Phương án triệt để nhất là cải tạo hệ thống cấp nước theo mô hình chung cư: xây bể ngầm dưới sân hoặc dưới gara, bơm lên một bồn nhỏ trên mái chỉ để duy trì áp lực. Tốn kém hơn nhưng giải quyết được tận gốc.

Suy cho cùng, cái cảm giác "chỉ muốn lên chung cư mùa hè" mà nhiều người đang trải qua không phải vì căn nhà mặt đất đột nhiên kém giá trị đi. Nó chỉ đơn giản là vì cái bồn nước phơi nắng trên đầu - một chi tiết tưởng nhỏ, hóa ra lại đủ sức làm thay đổi cả thói quen sinh hoạt và đôi khi cả lựa chọn an cư của một gia đình.