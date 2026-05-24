Ở đâu ra phim Trung Quốc nồng nặc mùi nguy hiểm: Dàn nhân vật nhìn ai cũng mưu mô, hoàng thượng hoàng hậu đẹp mê đắm

Mới đây, bộ phim Phượng Bất Tê đã tung video quảng bá với sự xuất hiện của các diễn viên như Ngô Cẩn Ngôn, Ngụy Triết Minh, Uông Đạc và Lưu Lệnh Tư. Hiện tại, phim đang được khen ngợi nhờ bầu không khí quyền mưu đầy "nguy hiểm", các nhân vật trông ai cũng mưu mô, khiến người xem không khỏi mong chờ.

Bên cạnh đó, phải dành những lời khen cho tạo hình của dàn diễn viên. Hình tượng hoàng thượng - hoàng hậu của Ngô Cẩn Ngôn và Ngụy Triết Minh rất ổn áp, trong khi Uông Đạc và Lưu Lệnh cũng gây tò mò cho khán giả.

Những hình ảnh trong clip tuyên truyền mới của Phượng Bất Tê.

Với dàn diễn viên Ngô Cẩn Ngôn - Ngụy Triết Minh - Uông Đạc - Lưu Lệnh Tư, Phượng Bất Tê là một dự án đáng mong chờ và hứa hẹn sẽ tạo được sự bùng nổ khi lên sóng trong tương lai.

Bình luận của netizen vsau khi xem tư liệu tuyên truyền mới của Phượng Bất Tê:

- Đoán đây sẽ là một tác phẩm phát sóng ở mức ổn trở lên, cô Ngôn rất hợp quyền mưu - nữ cường.

- Bộ này của chị Ngôn đu phim vui vẻ với tạo hình của chị đúng gu tui, dàn diễn viên trai xinh gái đẹp hợp nhãn nữa.

- Mặt ai cũng búng ra phản diện vậy.

- Ngụy Triết Minh nhìn cứ cuốn cuốn ấy.

- Mặt người nào người nấy trông như diệt cả tộc nhà người ta vậy.

- Lưu Lệnh Tư mặt sắc lẹm ấy nhỉ.

- Ai cũng toát lên vẻ nguy hiểm và nồng nặc mùi âm mưu.

- Có cảm giác anh áo đỏ sẽ quét map.

Nói thêm về Phượng Bất Tê, đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng của tác giả Thiên Hạ Quy. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của nhân vật nữ chính Tần Trường Ca do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Cô có mối tình sâu đậm với hoàng đế Tiêu Quyết, là hoàng hậu được người người ngưỡng mộ. Thế nhưng vì bị những người thân cận nhất hãm hại, Tần Trường Ca mất đi tất cả. Cơ hội để cô tìm lại những thứ thuộc về mình chỉ đến sau khi được ban cơ hội trùng sinh, sống lại trong thân phận của cung nữ đang hấp hối Minh Sương.

Ngô Cẩn Ngôn trong vai nữ chính Tần Trường Ca.

Ngụy Triết Minh trong vai nam chính Tiêu Quyết.

Từ những gì đã được tung ra, Phượng Bất Tê cho thấy nó thực sự là một dự án đáng được mong chờ, khi mà các diễn viên Ngụy Triết Minh, Uông Đạc, Lưu Lệnh Tư đều có nhan sắc và diễn xuất ổn, còn Ngô Cẩn Ngôn lại rất hợp với hình tượng nữ cường báo thù trong phim đại nữ chủ. Điều này từng thể hiện rất rõ ở Mặc Vũ Vân Gian, tác phẩm được xem là hắc mã của năm 2024.

nguồn: Weibo