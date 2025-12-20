Nút bí mật trên máy giặt với công dụng “thần kỳ” không phải ai cũng biết

Một người đam mê dọn dẹp đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một nút bí mật trên máy giặt của cô, có thể giúp ích cho việc vệ sinh máy giặt sạch sẽ.

Mindy McKnight đã chia sẻ phát hiện này trong một video với 688.000 người theo dõi trên TikTok.

Video bắt đầu với cảnh cô kéo khay đựng nước giặt và nước xả vải ra và chỉ vào một nút bấm.

Cô nói: “Bạn đã bao giờ tự hỏi nút bấm này dùng để làm gì trên khay đựng nước giặt chưa? Hãy xem điều này.”

Mindy giải thích rằng khi bạn nhấn nút đó, khay sẽ trượt ra hoàn toàn, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mindy McKnight chia sẻ cách tháo rời khay đựng nước giặt, sau đó vệ sinh để loại bỏ nấm mốc, bụi bẩn.

Sau đó, cô mang khay ra bồn rửa và dùng xà phòng để loại bỏ toàn bộ cặn nấm mốc, mốc ẩm và cặn nước xả vải tích tụ.

Mindy nói thêm: “Nếu máy của bạn không có nút bấm đó, bạn có thể dùng nước cốt chanh, đổ vào các ngăn, sau đó thêm baking soda, và bạn sẽ thấy nó bắt đầu phản ứng.”

“Tiếp theo, hãy dùng bàn chải để chà sạch tất cả. Đảm bảo tháo phần nắp trên ra để thay...”

Video của Mindy đã thu hút hơn 24.000 lượt thích, với rất nhiều người yêu thích việc dọn dẹp nhanh chóng vào phần bình luận để chia sẻ suy nghĩ.

Một người bình luận viết: “Rất vui vì đã tìm thấy video này. Tôi đã muốn vệ sinh máy giặt nhà mình từ lâu nhưng sợ làm hỏng.”

Người thứ hai chia sẻ: “Tôi đã thắc mắc nút đó để làm gì từ khi sáu tuổi, giờ tôi 15 rồi – cảm ơn bạn.”

Người thứ ba bình luận: “Một lần nữa, TikTok đã dạy tôi nhiều hơn cả trường học.”

Một người khác nói: “Thôi xong, tôi đi ra máy giặt ngay đây.”

Máy giặt cũng cần được vệ sinh!

Trước đó, báo Anh The Sun cũng từng đưa tin về một nút bí mật khác có thể có trên máy giặt của bạn.

Một số loại máy giặt hiện này có “chế độ tự làm sạch”. Người tự nhận là “Nữ hoàng dọn dẹp” Lynsey đã chia sẻ mẹo này trên trang TikTok của cô, cho thấy cách sử dụng đơn giản đến mức nào.

Cô khuyên: “Bật máy lên và giữ nút xả trong năm giây để kích hoạt chế độ này. Sau đó, hãy để điều kỳ diệu xảy ra!”

Trong phần chú thích, Lynsey cho biết việc sử dụng chế độ tự làm sạch “giúp giữ cho máy giặt luôn thơm tho, sạch sẽ và hoạt động ở trạng thái tốt nhất”.

Cô kết lại bằng lời chia sẻ: “Hãy thành thật đi, ngay cả máy giặt đôi khi cũng cần được vệ sinh! Hãy thử xem và cho tôi biết nếu bạn đã dùng nó nhé!”