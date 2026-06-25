Nước Pháp đang nóng hơn 99% phần còn lại của thế giới

Một số nơi thậm chí nóng hơn sa mạc Sahara.

Vào ngày thứ Ba (23/6), nước Pháp đã trải qua ngày nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi các phép đo bắt đầu vào năm 1947. Mức nhiệt độ trung bình toàn quốc, được tính toán từ nhiệt độ ban ngày và ban đêm, đã chạm ngưỡng 29,9°C. Kỷ lục cao nhất mọi thời đại trước đó là 29,4°C, từng được ghi nhận vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 và ngày 5 tháng 8 năm 2003. Vào ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 6, con số này thậm chí đã bị san bằng ngay từ lúc 17 giờ chiều, dựa trên các dữ liệu tạm thời.

Nóng hơn 99% bề mặt quả địa cầu

Vào ngày thứ Ba, chỉ có 0,98% bề mặt Trái Đất trải qua mức nhiệt độ cao hơn mức ghi nhận tại những điểm nóng nhất ở Pháp. Một vài khu vực nóng hơn chủ yếu nằm ở các khu vực thuộc sa mạc Sahara, Trung Đông và các sa mạc ở miền tây Hoa Kỳ. Tại Pháp, nhiệt độ cao nhất đạt tới 44,3°C ở Pissos, thuộc vùng Landes.

Ngưỡng nhiệt độ 40°C đã bị vượt qua trong khoảng thời gian từ thứ Hai đến thứ Tư trên khoảng 20% lãnh thổ. Nhiều kỷ lục tuyệt đối đã bị phá vỡ hoặc suýt soát bị xô đổ ở phía tây, cụ thể là 43,9°C ở Angoulême-La Couronne, 43,8°C ở Saintes, 42,7°C ở Niort, 42,5°C ở Bordeaux, 42,4°C ở Angers, 42,1°C ở Nantes và 40,8°C ở Caen.

Bảng nhiệt độ nước Pháp trong ngày 23/6

Đêm thứ Hai (22/6) rạng sáng thứ Ba (23/6) là đêm nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp, với nhiệt độ tối thiểu trung bình là 21,6°C, vượt qua kỷ lục trước đó là 21,4°C được ghi nhận vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Đêm tiếp theo vẫn tiếp tục duy trì ở mức cực đoan, với các phép đo cho thấy mức nhiệt trên 28°C ở Vendée và trên 25°C tại Paris.

Cảnh báo đỏ về sóng nhiệt đã liên quan đến 54 tỉnh vào ngày thứ Ba, sau đó tăng lên 58 tỉnh vào ngày thứ Tư. Đối với ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 6, mức độ cảnh báo dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa với 72 tỉnh đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ và 17 tỉnh ở mức cảnh báo cam.

Khoảng 1.800 ngôi trường đã phải đóng cửa vào ngày thứ Ba, trong khi 8.000 ngôi trường khác phải áp dụng khung giờ làm việc điều chỉnh. Cấp độ 2 của kế hoạch Orsan đã được kích hoạt nhằm dự phòng áp lực lên các bệnh viện, và các công trường xây dựng phải dừng hoạt động vào giữa trưa tại nhiều tỉnh chịu cảnh báo đỏ.

Kể từ ngày 18 tháng 6, đã có 40 người bị đuối nước tại Pháp. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh nhiều người dân tìm kiếm sự giải nhiệt tạm thời khỏi cái nóng tại các con sông, kênh rạch, hồ nước và các khu vực bơi lội không có người giám sát. Các cơ quan chức năng đã đưa ra lời cảnh báo đặc biệt mạnh mẽ về những nguy cơ của việc bơi lội tự phát trong các giai đoạn nắng nóng cực đoan.

Pháp đang trải qua nắng nóng cực đoan, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân

Đất đai khô cằn, hỏa hoạn, cơ sở hạ tầng bị suy yếu

Tính đến ngày 22 tháng 6, độ ẩm của đất đang tiến dần đến mức khô nhất từng được ghi nhận tại một số khu vực, đặc biệt là Alsace, Aquitaine, Auvergne, Limousin và Midi-Pyrénées. Nguy cơ cháy rừng cũng lan sang các tỉnh mới, với hơn ba mươi tỉnh nằm trong danh sách rủi ro cao. Hai lò phản ứng hạt nhân đã bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm sản lượng nhằm hạn chế sự nóng lên của các dòng sông.

Đợt sóng nhiệt dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài cho đến cuối tuần trên phần lớn diện tích đất nước, với nhiệt độ tối đa vẫn gần mức 40°C đến 42°C kèm theo những đêm oi bức đầy mệt mỏi. Sự sụt giảm nhiệt độ dần dần được dự báo dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, đi kèm với những cơn giông đôi khi dữ dội, nhưng luồng không khí nóng dự kiến vẫn sẽ dai dẳng bao trùm phần lớn nửa phía đông của đất nước.

Nguồn: Entrevue