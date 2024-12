Nước chanh cho thêm loại hạt quen mặt này, bổ dưỡng gấp đôi lại ít người biết

Nước chanh kết hợp hạt chia hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong hạt chia giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Axit citric trong chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn. Ngoài ra, hạt chia là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Uống hạt chia và nước chanh hàng ngày có thể tác động tích cực đến mức cholesterol. Các chất chống oxy hóa trong hạt chia và chanh có thể giúp chống lại stress oxy hóa, hỗ trợ thêm cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao giúp duy trì huyết áp và mức cholesterol khỏe mạnh, khiến sự kết hợp này có lợi cho chức năng tim nói chung. Kết hợp thức uống này vào thói quen của bạn có thể giúp bạn chủ động hướng tới một trái tim khỏe mạnh hơn.

Nước chanh thêm hạt chia mang đến lợi ích sức khỏe có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Healthline

Tăng cường sức khỏe xương

Hạt chia là một phương thuốc chữa loãng xương tuyệt vời. Thường xuyên tiêu thụ hạt chia trong nước chanh là một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ mật độ xương và sức khỏe xương tổng thể. Kết hợp thức uống đơn giản này vào thói quen của bạn có thể giúp cơ thể bạn xây dựng và duy trì xương chắc khỏe, cho phép bạn luôn năng động và khỏe mạnh trong những năm về sau

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Uống hạt chia và nước chanh có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu nhờ giảm các đột biến và sụt giảm ảnh hưởng đến mức năng lượng và sức khỏe tổng thể. Kết hợp hạt chia vào thói quen hàng ngày của bạn có thể giúp cơ thể bạn duy trì mức glucose cân bằng trong suốt cả ngày.

Hỗ trợ giảm cân

Sự kết hợp độc đáo giữa chất xơ và protein trong hạt chia tạo nên một "lá chắn" bảo vệ bạn khỏi cảm giác đói. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, còn protein cung cấp năng lượng bền vững. Nhờ đó, bạn sẽ ăn ít hơn, giảm lượng calo nạp vào cơ thể và dần đạt được mục tiêu giảm cân một cách lành mạnh.

Nước chanh kết hợp hạt chia mang lại hiệu quả giảm cân cực tốt. Ảnh: Getty Images

Cấp nước

Khi kết hợp với nước chanh, hạt chia sẽ nhanh chóng nở ra và tạo thành một lớp gel bao phủ dạ dày, giúp bạn no lâu và cung cấp đủ nước cho cơ thể suốt cả ngày. Đồng thời, vitamin C từ chanh sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do, mang đến cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi trẻ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt chia không chỉ là một nguồn cung cấp chất xơ và protein dồi dào mà còn là kho tàng chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm thiểu tổn thương tế bào, từ đó tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật.

Cải thiện sức khỏe làn da

Chất chống oxy hóa trong hạt chia như những "chiến binh" dũng cảm, trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương. Bên cạnh đó, độ ẩm từ hạt chia cung cấp một môi trường sống lý tưởng cho da, giúp da luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống.