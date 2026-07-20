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Nước Anh chuyển giao quyền lực, ông Andy Burnham sẵn sàng nhậm chức thủ tướng

Minh Hạnh
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Sáng 20/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đi bộ từ Phố Downing đến Cung điện Buckingham để chính thức thông báo với Vua Charles III rằng ông sẽ từ chức. Ngay sau đó, người kế nhiệm Andy Burnham sẽ đến cung điện và Vua Charles sẽ yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.

Ông Andy Burnham. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Thủ tướng Keir Starmer có bài phát biểu chia tay bên ngoài văn phòng số 10 phố Downing và chính thức đệ đơn từ chức lên Vua Charles, ông Burnham - cựu thị trưởng vùng Greater Manchester - cũng sẽ gặp nhà vua để nhậm chức thủ tướng.

Ông Burnham sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh kể từ năm 2016 trong một cuộc chuyển giao đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một người phát ngôn cho biết, ông Burnham sẽ nói trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng rằng ông “nhận thức rõ” về việc đất nước đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi lãnh đạo trong thập kỷ qua, và sẽ cam kết khôi phục sự ổn định.

Ông Burnham (56 tuổi) đang đối mặt với một danh sách dài các vấn đề, từ hiệu quả hoạt động dịch vụ công ở Anh đến tăng trưởng kinh tế yếu kém.

Phát biểu tuần trước, ông Burnham cam kết sẽ thay đổi triệt để hệ thống chính trị của Anh để nhanh chóng nâng cao mức sống.

"Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ tự tin vạch ra con đường mới bắt đầu từ tuần tới", ông nói, khi hứa sẽ mang đến cho nước Anh niềm hy vọng và sự thay đổi mà đất nước "đang rất cần". “Con đường ấy sẽ đưa chúng ta đến một đất nước nơi cuộc sống dễ chịu hơn. Tất cả mọi người và mọi nơi đều sẽ thoát khỏi khỏi tình trạng hiện tại”.

Thử thách đầu tiên của ông Burnham sẽ là việc bổ nhiệm đội ngũ nội các, đặc biệt là lựa chọn bộ trưởng tài chính. Sự bất hòa trong mối quan hệ hợp tác quan trọng này đã dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền trước đây.

Ứng cử viên hàng đầu ban đầu cho vị trí này - Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Phát thải ròng Ed Miliband - đã phải hứng chịu một số thông tin bất lợi. Do đó, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood hiện dường như là ứng cử viên được yêu thích nhất cho chức vụ này.

Hôm 17/7, ông Burnham kêu gọi đảng của mình bỏ qua những "tin đồn" và nói rằng ông vẫn chưa quyết định về vấn đề nhân sự.

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào những quyết định tiếp theo của ông Burnham, đặc biệt là về thuế và chi tiêu, dầu khí, và các công ty dịch vụ hoạt động kém hiệu quả, mà ông muốn kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía nhà nước.

Hôm 19/7, đồng minh của ông - Phó lãnh đạo đảng Lao động Lucy Powell - đề xuất Thames Water, một công ty dịch vụ đang gánh nợ nặng nề, có thể được áp dụng "các biện pháp đặc biệt", nghĩa là nó sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ.

"Ông Burnham muốn sắp xếp lại các nguồn lực của chính phủ. Các ưu tiên của ông ấy là giải quyết chi phí sinh hoạt, thực sự định hình lại cách thức hoạt động của đất nước, nền kinh tế”, bà Powell nói với Sky News .

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