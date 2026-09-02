Nửa đêm đói bụng đến mấy cũng đừng vội ăn 1 món "vạn người mê": Bác sĩ cảnh báo hại dạ dày, thận đến cả giấc ngủ

Bác sĩ chỉ ra những món ăn quen thuộc nhiều người vẫn dùng khi thức giấc giữa đêm và gợi ý lựa chọn nhẹ nhàng hơn.

Nửa đêm bất chợt tỉnh giấc vì đói, nhiều người có thói quen tìm ngay một món ăn nóng hổi, đậm đà để lấp đầy chiếc bụng. Một bát mì bò, mì ăn liền hay món ăn kèm nhiều gia vị có thể khiến cơn đói nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, đây lại không phải lựa chọn lý tưởng trước khi quay trở lại giường ngủ.

Bác sĩ Tô Chí Thịnh, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Đài An (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết ban đêm là thời điểm hệ tiêu hóa bước vào trạng thái nghỉ ngơi tương đối. Nhu động đường ruột và quá trình tiết dịch tiêu hóa hỗ trợ phân giải protein, chất béo cũng giảm so với ban ngày.

Khi thức dậy giữa đêm để ăn một bữa lớn, hệ tiêu hóa vốn đang trong thời gian nghỉ lại phải hoạt động trở lại.

Một bát mì bò lúc nửa đêm có thể kéo theo nhiều vấn đề

Theo bác sĩ Tô Chí Thịnh, thỉnh thoảng ăn đêm vài lần chưa chắc gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thức giấc để ăn khuya, đặc biệt là ăn một lượng lớn thực phẩm nhiều dầu mỡ và muối, gánh nặng đối với hệ tiêu hóa có thể tăng lên.

Mì bò thường hội tụ cả nhiều dầu, nhiều muối và khẩu phần lớn. Sau khi ăn xong lại nằm xuống ngay, cơ thể dễ xuất hiện cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược dạ dày - thực quản.

Không chỉ dạ dày, giấc ngủ cũng có thể bị ảnh hưởng.

Thức ăn quá mặn khiến cơ thể dễ khát, từ đó làm tăng lượng nước uống vào. Sau đó, cảm giác buồn tiểu có thể xuất hiện, khiến nhiều người phải tỉnh giấc giữa đêm.

Bác sĩ cho biết việc ăn khuya thường đi kèm với lượng muối, nước hoặc một số thành phần có tác dụng lợi tiểu cao hơn, từ đó có thể làm tăng lượng nước tiểu ban đêm, gây thêm áp lực cho thận và làm gián đoạn giấc ngủ.

Ăn nhiều thực phẩm muối liên quan đến ung thư dạ dày

Nếu thường xuyên lựa chọn các món ăn mặn vào ban đêm, vấn đề không chỉ dừng lại ở một đêm mất ngủ.

Theo bác sĩ Tô Chí Thịnh, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày. Nhóm thực phẩm đáng lưu ý gồm rau củ muối, cá muối, cá khô và nhiều loại thực phẩm chế biến có hàm lượng natri cao.

Mì ramen, mì ăn liền, kim chi, các món rau củ muối và đồ ăn kèm mặn đều có thể chứa nhiều natri. Đặc biệt, một tô mì ăn liền có thể chứa hơn 2.000 mg natri, gần bằng mức 2.400 mg/ngày theo khuyến nghị của cơ quan y tế Đài Loan.

Với mì bò, nếu nước dùng đã đậm vị lại ăn thêm dưa cải muối, lượng natri nạp vào càng dễ tăng cao mà người ăn không nhận ra.

Thức giấc vì đói, nên ăn gì?

Nếu thực sự đói đến mức không thể ngủ, thay vì ăn một bữa lớn, bác sĩ khuyên nên ưu tiên thực phẩm nhẹ, khẩu phần nhỏ, ít dầu mỡ và ít muối.

Có thể lựa chọn một lượng vừa phải như: Bánh quy; Ổi; Táo; Các món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa và không quá nhiều gia vị. Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn, tránh biến một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm thành một bữa ăn chính.

Một lần đói bụng giữa đêm không phải lý do để quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, việc chỉ tìm một món ăn để “lấp bụng” có thể chưa giải quyết được nguyên nhân.

Bác sĩ khuyến cáo những người thường xuyên thức giấc vì đói, có thói quen ăn khuya hoặc nhận thấy việc ăn đêm đang ảnh hưởng đến giấc ngủ nên xem lại chế độ ăn uống và sinh hoạt trong ngày.

Bữa ăn ban ngày có cân đối hay không, thời gian ăn tối, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt đều có thể là những yếu tố đáng được xem xét. Với những người thực sự cần ăn trước khi ngủ, một khẩu phần nhỏ, nhẹ nhàng và ít gia vị sẽ phù hợp hơn một bữa ăn lớn, nhiều dầu mỡ và nhiều muối.

Cơn đói xuất hiện giữa đêm có thể khiến chúng ta dễ tìm đến những món ăn đậm đà, nhiều năng lượng vì chúng vừa ngon miệng vừa nhanh chóng tạo cảm giác no. Nhưng nếu điều này trở thành thói quen, hệ tiêu hóa có thể liên tục phải hoạt động vào thời điểm nghỉ ngơi, trong khi giấc ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, nếu nửa đêm thực sự đói, thay vì một tô mì bò nóng hổi, đậm vị, hãy cân nhắc một phần ăn nhỏ, ít dầu, ít muối và dễ tiêu hóa. Quan trọng hơn, nếu thường xuyên tỉnh giấc vì đói, hãy nhìn lại chế độ ăn và lịch sinh hoạt ban ngày thay vì chỉ tìm cách đối phó với cơn đói vào ban đêm.

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