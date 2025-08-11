Nữ y tá tiết lộ 4 câu nói phổ biến nhất của người sắp qua đời: Không hề giống trong phim

Lời nói cuối đời - Không giống trong trong phim!

Khi chúng ta đến gần khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, thật khó để dự đoán lời nói sau cùng của mình sẽ là gì. Tuy nhiên, một y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân hấp hối đã nhận thấy rằng nhiều người thường thốt ra những câu nói tương tự nhau trước khi qua đời, với bốn câu xuất hiện phổ biến nhất.

“Cảm ơn,” “Tôi tha thứ cho bạn,” “Tạm biệt,” và “Xin hãy tha thứ cho tôi” là những lời đầy xúc động mà y tá Julie McFadden – người làm việc tại trung tâm chăm sóc cuối đời – thường nghe từ những bệnh nhân trên giường bệnh. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện với báo Anh Daily Mail, cô cho biết những lời chia tay này không phải lúc nào cũng diễn ra như ta vẫn thấy trong phim Hollywood.

Nữ y tá Mỹ Julie McFadden đã có 16 năm làm việc với các bệnh nhân trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời họ.

“Thông thường, nó không xảy ra ngay trước hơi thở cuối cùng,” y tá tại California, Mỹ, chia sẻ. “Rất nhiều người nghĩ nó giống như trên phim – một lời tuyên bố cuối cùng đầy kịch tính về điều họ luôn hối tiếc hoặc điều họ luôn muốn mọi người biết. Thực tế không giống vậy.”

Ngay cả sau 16 năm làm nghề, Julie thừa nhận rằng có những khía cạnh của cái chết vẫn khiến cô cảm thấy khó hiểu. Trong một cuộc trò chuyện với bác sĩ phẫu thuật người Anh, tiến sĩ Karan Rajan, Julie đã kể lại những trường hợp bệnh nhân dường như có thể "lựa chọn thời điểm mình sẽ chết" – một hiện tượng không dễ lý giải.

Cô nói: “Họ thực sự nói kiểu: ‘Tôi sẽ chết sau ngày này’ hoặc ‘Tôi sẽ đợi đến đám cưới của con gái tôi’. Tôi từng có một bệnh nhân nói: ‘Tối nay tôi sẽ chết’, và rồi họ thật sự qua đời, mặc dù trước đó không có dấu hiệu gì là sắp chết cả.”

Ngay cả sau 16 năm làm nghề, Julie thừa nhận rằng có những khía cạnh của cái chết vẫn khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Khi tiến sĩ Karan hỏi chuyện gì xảy ra trong những trường hợp như vậy, y tá Julie thú nhận: “Tôi hoàn toàn không biết. Họ không dùng bất kỳ thứ gì, không làm gì cả. Tôi không thể tin nổi… kiểu như há hốc mồm luôn, kiểu: chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nhìn thấy người thân đã khuất

Y tá Julie cũng chia sẻ về những trường hợp kỳ lạ khi bệnh nhân cho biết họ thấy những người thân đã khuất, thậm chí là thú cưng đã chết. Tuy nhiên, cô nói rõ rằng những hình ảnh đó không giống như trong phim ảnh mà thường xuất hiện khoảng ba tuần trước khi chết.

Tại thời điểm đó, cô nhấn mạnh: “Những người thấy người đã khuất vẫn còn rất tỉnh táo và minh mẫn. Họ không phải đang trong giai đoạn hấp hối.”

“Họ vẫn đi lại, nói chuyện bình thường và nhìn thấy những điều mà chúng ta không thấy.”

Hơn nữa, Julie còn quan sát thấy rằng một số người có thể gọi tên người thân hoặc thể hiện những hành vi giống như trẻ con khi họ tiến gần đến cái chết.

Tuy nhiên, cô lưu ý rằng trải nghiệm cuối đời rất khác nhau. Cô chia sẻ với Daily Mail: “Đôi khi họ sẽ nói những điều nghe chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng đôi khi, những điều đó có thể không có ý nghĩa với chúng ta – nhưng lại có ý nghĩa với chính họ.”





