Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia"

Tờ Times of India đưa tin về một trường hợp được công bố đã chết lâm sàng sau khi bị đột quỵ não. Thế nhưng, chỉ 6 phút sau, người đàn ông bất ngờ sống lại. Ông đã có những tiết lộ đầy bất ngờ về “thế giới bên kia”. Câu chuyện của người đàn ông may mắn này đã mang đến một góc nhìn mới mẻ về cái chết - điều vốn là nỗi ám ảnh và cũng gây tò mò cho rất nhiều người.

Thay đổi quan niệm về cái chết khi có trải nghiệm về “thế giới bên kia”

"Thế giới bên kia" có tồn tại hay không là điều nhiều người quan tâm (Ảnh minh họa).

Times of India thông tin, trong một cuộc khảo sát tại Mỹ vào năm 2017, hơn 20% người tham gia thừa nhận họ sợ cái chết. Tuy nhiên, trải nghiệm cận tử của người đàn ông nêu trên đã bác bỏ quan niệm cái chết là điều đáng sợ.

Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông này bỗng nhiên bị co giật và ngã bất tỉnh khi đang làm việc tại một quán cà phê. Khi các nhân viên y tế tới nơi, họ nhận thấy các dấu hiệu sinh tồn của người đàn ông này đã không còn. Ông được tuyên bố đã tử vong. Thế nhưng, chỉ 6 phút sau đó, trái tim ông đập trở lại khi ông đang nằm trên xe cứu thương để về bệnh viện. Điều này đã khiến cho các bác sĩ vô cùng kinh ngạc.

Khi khai thác tiền sử, các bác sĩ được biết người đàn ông này đã từng bị chấn thương sọ não cách đây một năm. Lần này, ông có cục máu đông trong não và dẫn tới đột quỵ. Người đàn ông sau đó đã phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ và hôn mê hai tuần.

Khi tỉnh lại và được hỏi về cảm giác khi sang “thế giới bên kia”, người đàn ông chỉ nói vỏn vẹn đúng 2 từ: “Bình yên”. Ông cho biết, ông không hề cảm thấy sợ hãi hay đau đớn. Tất cả những gì ông cảm thấy chỉ là sự bình yên.

Người đàn ông này cũng cho biết ông không nhìn thấy ai hay bất cứ ánh sáng nào ở “thế giới bên kia”. Nhưng ông đã trải qua một điều giống như nhiều người đã từng “chết đi sống lại” đã trải qua: hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời. Lúc đó, ông thấy tất cả ký ức của mình hiện ra trước mắt cùng một lúc.

Khoa học nói gì về trải nghiệm cận tử?

Nhận thức của một người có thể vẫn tồn tại sau khi tim họ ngừng đập (Ảnh minh họa).

Tờ Daily Mail trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Resuscitation cho thấy, nhận thức của một người có thể vẫn tồn tại sau khi tim họ ngừng đập.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu tại 25 bệnh viện ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Bulgaria đã sử dụng máy theo dõi EEG để đo hoạt động sóng não trong quá trình hồi sức tim phổi của 567 bệnh nhân bị ngừng tim tại bệnh viện.

Theo đó, gần 40% bệnh nhân có các dấu hiệu hoạt động não liên quan đến ý thức trong quá trình hồi sức tim phổi. Trong một số trường hợp, ý thức của người bệnh có thể tồn tại tới 60 phút sau khi tim họ ngừng đập.

Qua đó, các tác giả của nghiên cứu nhận định phát hiện của họ có thể cung cấp cái nhìn sâu rộng hơn về những gì xảy ra khi một người chết lâm sàng.

Nguồn: Times of India, Daily Mail