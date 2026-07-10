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'Nữ tướng' REE chính thức rời ghế sau hơn 3 thập kỷ

Phan Trang
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Sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT REE để tuân thủ quy định quản trị doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Mai Thanh vẫn tiếp tục giữ vai trò hoạch định chiến lược của Tập đoàn với cương vị Chủ tịch Ủy ban Chiến lược.

Con trai lên làm Tổng Giám đốc, bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE sau hơn 3 thập kỷ, đảm nhận vai trò mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình và bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) diễn ra sáng 10/7 với trọng tâm là kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran theo đơn từ nhiệm đề ngày 15/5.

Trước đó, tháng 5/2026, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - con trai bà Mai Thanh giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Ashok Ramachandran.

Để đáp ứng quy định đối với công ty đại chúng về việc Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc không được có quan hệ gia đình, bà Mai Thanh cũng từ nhiệm vị trí Chủ tịch và Thành viên HĐQT kể từ ngày 10/7.

Phù hợp với cơ cấu nhân sự mới, cổ đông đã thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, trong đó số lượng thành viên HĐQT không còn cố định 7 người mà được điều chỉnh trong khoảng 5-7 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT độc lập cũng được quy định tối thiểu là 1 người nếu HĐQT có 5 thành viên và 2 người nếu HĐQT có 7 thành viên.

Dù rời vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Mai Thanh vẫn tiếp tục tham gia định hướng chiến lược khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT.

Theo quy chế hoạt động có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đây là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cấp cao cho HĐQT và Ban điều hành trong việc xây dựng mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, quản trị tài chính, huy động vốn và triển khai các thương vụ M&A. Mô hình này giúp bà Mai Thanh tiếp tục dẫn dắt chiến lược của REE mà vẫn đáp ứng các quy định pháp lý về quản trị doanh nghiệp.

Trả lời cổ đông về khả năng phát sinh xung đột quyền hạn giữa HĐQT và Ủy ban Chiến lược, Chủ tịch HĐQT Lee Liang Whye khẳng định điều này sẽ không xảy ra do HĐQT vẫn là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.

Con trai lên làm Tổng Giám đốc, bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE sau hơn 3 thập kỷ, đảm nhận vai trò mới - Ảnh 2.

Bà Thanh chính thức rời ghế Chủ tịch REE sau 33 năm, kể từ năm 1993. Ảnh: Châu An.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP năm 2025, tương đương khoảng 0,08% lượng cổ phiếu lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1/5 thị giá hiện tại, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 5 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và được giải tỏa theo lộ trình: 30% sau năm đầu tiên, thêm 30% sau năm thứ hai và 40% còn lại sau năm thứ ba.

Về kết quả kinh doanh, REE ước lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.300-1.500 tỷ đồng, giảm 3,2-16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 2.570-2.980 tỷ đồng. So với kế hoạch 2.814 tỷ đồng, doanh nghiệp có thể hoàn thành khoảng 92% hoặc vượt kế hoạch khoảng 6%, tùy theo kết quả thực tế.

Trong cơ cấu lợi nhuận 6 tháng đầu năm, mảng điện tiếp tục đóng góp lớn nhất với 700-800 tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng lợi nhuận sau thuế. Mảng văn phòng đóng góp khoảng 27%, trong khi các mảng nước và cơ điện công trình đều chiếm dưới 10%.

Liên quan đến các cuộc điều tra trong ngành điện và việc một số lãnh đạo bị khởi tố, bắt giữ, bà Mai Thanh khẳng định các diễn biến này không ảnh hưởng đến hoạt động của REE.

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Nguyễn Thị Mai

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