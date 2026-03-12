Nữ streamer 25 tuổi mắc ung thư cổ tử cung: "Giá như tôi làm điều này từ 1 năm trước"

Tiếu Tiếu, 25 tuổi, là một streamer bán hàng trực tuyến khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Công việc mỗi ngày của cô là livestream giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và khả năng nói chuyện lưu loát, doanh số của cô thường cao hơn nhiều đồng nghiệp cùng ngành.

Tuy nhiên, gần đây Tiếu Tiếu thường xuyên ra máu bất thường. Không phải kỳ kinh nguyệt nhưng trên quần lót vẫn xuất hiện những vết máu nhỏ, buộc cô phải dùng băng vệ sinh hằng ngày để tránh làm bẩn quần áo.

Do công việc livestream bận rộn, đặc biệt vào các dịp khuyến mãi lớn, cô quyết định tạm gác chuyện sức khỏe sang một bên. Chỉ đến khi đợt bán hàng kết thúc, Tiếu Tiếu mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cô choáng váng với chẩn đoán ung thư cổ tử cung.

Không thể tin nổi, cô liên tục hỏi bác sĩ: “Tôi vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nặng. Tại sao lại đột nhiên bị ung thư?”.

Dấu hiệu nhiễm HPV đã xuất hiện từ một năm trước

Sau khi hỏi kỹ tiền sử sức khỏe, bác sĩ phát hiện thực ra cơ thể Tiếu Tiếu đã có dấu hiệu nhiễm HPV từ khoảng một năm trước, nhưng cô đã vô tình bỏ qua.

Thời điểm đó, khi mới bắt đầu làm streamer, cô nhận thấy ở vùng kín xuất hiện những nốt nhỏ giống như mụn có dạng súp lơ. Vì vị trí khá nhạy cảm, cô nghĩ đơn giản đó chỉ là hiện tượng nóng trong người nên không đi khám.

Theo bác sĩ, những “mụn súp lơ” này thực chất không phải mụn thông thường mà là sùi mào gà, một bệnh do virus HPV gây ra.

HPV là loại virus lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc tình dục và được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Nếu tình trạng nhiễm virus kéo dài mà không được phát hiện và theo dõi, các tế bào cổ tử cung có thể dần biến đổi thành tổn thương tiền ung thư, thậm chí tiến triển thành ung thư.

Những dấu hiệu có thể cảnh báo nhiễm HPV

Các bác sĩ cho biết, nhiễm HPV ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, cơ thể đôi khi vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo.

- Khí hư bất thường: Khí hư được ví như “tấm gương” phản ánh sức khỏe cổ tử cung. Bình thường khí hư có màu trắng trong, hơi dai như lòng trắng trứng. Nếu khí hư chuyển màu vàng, có mùi hôi hoặc ra nhiều bất thường, có thể liên quan đến viêm nhiễm hoặc tổn thương cổ tử cung.

- Rối loạn kinh nguyệt hoặc ra máu bất thường: Khi cổ tử cung bị virus HPV tấn công, môi trường vi sinh trong cơ thể có thể bị rối loạn, dẫn đến chu kỳ kinh kéo dài, lượng máu nhiều hơn bình thường, hoặc ra máu giữa kỳ kinh.

- Phù hoặc tê chân ở giai đoạn muộn: Nếu bệnh tiến triển nặng, khối u ở cổ tử cung có thể chèn ép các mạch máu vùng chậu, khiến hai chân bị sưng hoặc tê.

Nhiễm HPV có điều trị được không?

Hiện nay không có thuốc đặc trị tiêu diệt hoàn toàn virus HPV. Trong nhiều trường hợp, hệ miễn dịch của cơ thể có thể tự đào thải virus sau một thời gian.

Vì vậy, khi nhiễm HPV, bác sĩ thường khuyến nghị duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung các vi chất quan trọng như selen, beta-carotene và vitamin E, tăng cường miễn dịch thông qua lối sống lành mạnh.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể giúp cơ thể kiểm soát và loại bỏ virus hiệu quả hơn, đồng thời giảm nguy cơ tiến triển thành tổn thương tiền ung thư.

Vaccine HPV - biện pháp phòng ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine HPV là cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả nhất hiện nay.

Vaccine HPV giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại các chủng virus HPV nguy cơ cao, đặc biệt là HPV 16 và HPV 18, hai chủng gây ra khoảng 70% các ca ung thư cổ tử cung trên toàn thế giới.

Hiện nay có nhiều loại vaccine HPV khác nhau, phổ biến nhất gồm:

- Vaccine 2 chủng: phòng HPV 16 và 18.

- Vaccine 4 chủng: phòng HPV 6, 11, 16, 18.

- Vaccine 9 chủng: phòng 9 loại HPV nguy cơ cao gây ung thư và sùi mào gà.

Vaccine có thể tiêm cho nữ và nam từ 9 đến 45 tuổi, nhưng hiệu quả phòng bệnh cao nhất khi tiêm trước khi bắt đầu quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã tiêm vaccine, phụ nữ vẫn nên khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng các phương pháp như xét nghiệm Pap smear hoặc xét nghiệm HPV.

Những thói quen nên tránh để giảm nguy cơ nhiễm HPV

Bên cạnh việc tiêm phòng, bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ nên chú ý đến một số thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

- Quan hệ tình dục không an toàn hoặc thay đổi bạn tình thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV.

- Không chú ý vệ sinh cá nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm gián tiếp. Vì vậy nên tránh dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm hoặc đồ lót.

- Ngoài ra, thức khuya thường xuyên có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại virus hơn.

Ung thư cổ tử cung là một trong số ít các loại ung thư có thể phòng ngừa hiệu quả nhờ vaccine và tầm soát sớm. Việc chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể, khám phụ khoa định kỳ và tiêm vaccine HPV đúng thời điểm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

