Nữ sinh viên 19 tuổi giảm 14kg trong 3 tháng nhờ ăn... cơm căng tin, bác sĩ chia sẻ 3 nguyên tắc giảm cân đơn giản

Hành trình thay đổi vóc dáng của Wang Xiao, một nữ sinh đại học 19 tuổi (Hà Nam, Trung Quốc) đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng mạng. Thay vì những phương pháp tiêu cực, cô đã giảm cân thành công 14kg chỉ trong 3 tháng nhờ sự đồng hành của chuyên gia dinh dưỡng. Dưới đây là cách cô thực hiện và những hướng dẫn từ bác sĩ để bạn có thể áp dụng ngay hôm nay.

Ảnh BV đăng tải

Bí quyết giảm 14kg từ khay cơm căng tin đại học

Ba tháng trước, Wang Xiao tìm đến Bệnh viện Trung ương Changsha (Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc) trong tình trạng béo phì nghiêm trọng. Với chiều cao 163cm nhưng cân nặng của cô lên tới 91,4kg và vòng eo 93cm. Các chỉ số mỡ nội tạng của cô đều vượt ngưỡng báo động.

Điều thú vị là nhóm chuyên gia của bệnh viện này, gồm Trưởng khoa Dinh dưỡng Sun Yan không yêu cầu cô phải tự nấu nướng cầu kỳ hay nhịn ăn khổ sở.

Thay vào đó, họ tối ưu hóa chính những món ăn có sẵn tại căng tin trường đại học. Bằng cách điều chỉnh chính xác loại thực phẩm, khẩu phần và phương pháp chế biến cho từng bữa ăn, Wang Xiao vẫn đủ năng lượng để học tập mà vẫn tạo ra sự thiếu hụt calo lành mạnh. Đồng thời kết hợp tập luyện phù hợp để bổ trợ. Cụ thể như sau:

3 nguyên tắc khoa học trong điều chỉnh bữa ăn giảm cân:

1. Quy tắc "2 rau - 1 đạm - 1 tinh bột"

Thay vì lấy đầy một bát cơm lớn như trước, Wang Xiao được yêu cầu chia khay cơm thành 4 phần. Trong đó, ít nhất một nửa khay (2 phần) phải là rau xanh luộc hoặc xào ít dầu. Một phần dành cho đạm chất lượng cao như ức gà, cá, thịt nạc hoặc trứng. Phần còn lại (chỉ 1/4 khay) là tinh bột.

2. Kỹ thuật chọn món thông minh tại quầy

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ hướng dẫn nữ sinh này luôn ưu tiên các món hấp, luộc thay vì các món chiên xù, tẩm bột hay kho mặn nhiều đường. Nếu căng tin chỉ có món xào nhiều dầu mỡ, Wang Xiao được khuyên nên nhúng qua một bát nước lọc trước khi ăn để loại bỏ bớt lượng chất béo dư thừa. Ngoài ra, cô tuyệt đối nói không với các loại nước sốt bán sẵn thường chứa hàm lượng muối và calo cực cao.

3. Thứ tự ăn "ngược" để kiểm soát đường huyết

Một bí quyết nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả là Wang Xiao luôn ăn rau trước, sau đó đến đạm và cuối cùng mới đến tinh bột. Cách ăn này giúp lấp đầy dạ dày bằng chất xơ, tạo cảm giác no sớm và ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột, từ đó hạn chế việc tích tụ mỡ nội tạng.

2 nguyên tắc khoa học về tập luyện khi giảm cân:

Với một người có chỉ số BMI lên tới 34,4 như Wang Xiao, việc chạy bộ hay tập cường độ cao ngay lập tức sẽ tàn phá khớp gối. Bác sĩ Sun Yan đã thiết kế lộ trình tập luyện riêng biệt để đốt mỡ nhưng đơn giản và không hại khớp:

1. Ưu tiên các môn thể thao dưới nước và đi bộ nhanh

Trong giai đoạn đầu, Wang Xiao được hướng dẫn bơi lội hoặc đi bộ dưới nước để tận dụng lực đẩy, giảm áp lực lên xương khớp. Khi cân nặng bắt đầu giảm, cô chuyển sang đi bộ nhanh với tốc độ từ 3 đến 5 km/giờ.

2. Nguyên tắc 45 phút "vàng"

Bác sĩ lưu ý, việc tập luyện chỉ thực sự đốt mỡ hiệu quả khi duy trì liên tục ít nhất 45 phút mỗi buổi. Tập cường độ vừa phải nhưng đều đặn sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và phân giải chất béo bền vững hơn là tập quá sức rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Kết quả thật kinh ngạc: sau 1 tháng cô giảm được 4,4kg. Đến trước Tết Nguyên đán, tổng cộng 14kg đã biến mất, trong đó có hơn 10kg là mỡ thuần túy. Sức khỏe của nữ sinh 19 tuổi cải thiện rõ rệt, trọng lượng và diện tích mỡ nội tạng giảm sâu giúp cô lấy lại sự tự tin.

Bác sĩ vạch trần 3 cạm bẫy giảm cân khiến bạn "càng giảm càng béo"

Qua câu chuyện của Wang Xiao, bác sĩ Sun Yan lưu ý rằng nhiều người rất nỗ lực nhưng lại thất bại vì vướng phải những quan niệm sai lầm phổ biến:

- Nhịn ăn để giảm cân: Nhiều người bỏ bữa sáng hoặc bữa tối với hy vọng giảm calo. Tuy nhiên, việc nhịn đói quá mức thường dẫn đến cảm giác thèm ăn dữ dội sau đó. Khi đó, việc tiêu thụ các món ăn vặt như bánh quy hay bánh ngọt sẽ nạp vào lượng calo lớn hơn cả một bữa cơm bình thường.

- Lạm dụng các sản phẩm thay thế bữa ăn: Nhiều sản phẩm "giải độc" thực chất chỉ là thuốc nhuận tràng. Việc lạm dụng chúng gây tiêu chảy mạnh, làm tổn thương chức năng ruột và mất nước thay vì giảm mỡ, dẫn đến tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài.

Ảnh minh hoạ

- Tập luyện sai phương pháp: Tập luyện cường độ quá cao đôi khi làm giảm hiệu quả đốt mỡ. Bác sĩ khuyên nên đi bộ với tốc độ vừa phải khoảng 3 đến 5 km/giờ trong ít nhất 45 phút. Với người béo phì, các môn thể thao bảo vệ khớp như bơi lội sẽ hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy trao đổi chất bền vững.

3 tiêu chuẩn y tế để xác định tình trạng béo phì Để biết mình có thực sự cần giảm cân hay không, bạn hãy kiểm tra dựa trên các chỉ số sau: - Chỉ số khối cơ thể (BMI): Được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m). Nếu chỉ số này từ 28,0 trở lên, bạn đang ở mức béo phì. - Chu vi vòng eo: Đây là thước đo mỡ nội tạng. Nam giới có vòng eo từ 90 cm và nữ giới từ 85 cm trở lên được chẩn đoán béo phì trung tâm (dáng người quả táo). - Tỷ lệ mỡ cơ thể: Giảm cân thực sự là giảm mỡ chứ không phải giảm cơ hay mất nước. Việc quản lý tỷ lệ mỡ và diện tích mỡ nội tạng mới là chìa khóa của sức khỏe.

Hướng dẫn giảm cân khoa học từ chuyên gia

Bác sĩ Sun Yan nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là "từ từ và dựa trên sức khỏe". Đầu tiên, hãy tập trung vào dinh dưỡng cân bằng, đảm bảo đủ protein, vitamin và khoáng chất thay vì cắt bỏ hoàn toàn một nhóm chất nào đó.

Thứ hai, hãy chọn một môn thể thao yêu thích để có thể duy trì lâu dài, kết hợp giữa bài tập aerobic và rèn luyện sức mạnh để bảo vệ cơ bắp. Cuối cùng, hãy đặt ra mục tiêu thực tế theo từng giai đoạn thay vì chạy theo tốc độ, bởi tính bền vững mới là yếu tố quyết định sự thành công.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top Beauty, Health Sent