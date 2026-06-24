Một nữ sinh sống sót sau thảm họa chìm phà Sewol năm 2014 tại Hàn Quốc đã qua đời, làm dấy lên lời kêu gọi cần nhận thức rõ hơn về những tổn thương về tâm lý mà ngay cả những lời động viên chân thành cũng có thể gây ra.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, người sống sót là học sinh của trường trung học Danwon ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, ngôi trường đã có tới 248 học sinh và 12 giáo viên thiệt mạng trong vụ chìm phà.

Ông Yoo Kyung-geun, cựu giám đốc điều hành của nhóm đại diện cho các gia đình nạn nhân vụ chìm tàu Sewol, xác nhận thông tin trên với tờ Korea Herald.

Ông không tiết lộ nguyên nhân cái chết, nhưng cho biết nữ học sinh này đã "ra đi để đoàn tụ với bạn bè" tại một nghĩa trang ở Ansan.

Vòng hoa được gửi đến tang lễ của một cựu học sinh trường trung học Danwon

Cũng theo ông Yoo, những học sinh sống sót đã phải sống chung với cảm giác tội lỗi tột độ sau khi thoát khỏi thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 304 người (bao gồm cả các hành khách khác).

“Việc nói với những người còn sống rằng, 'các em phải gánh chịu nỗi đau mất đi những người bạn đã khuất', không phải là lời an ủi, mà là một hình thức bạo lực khác đối với họ" , ông Yoo viết trên Instagram.

“Tôi mong rằng các học sinh sống sót sẽ không phải chịu đựng đau đớn về tinh thần hay thể xác, không cảm thấy tội lỗi, và chỉ cần sống một cuộc sống bình thường”, ông Yoo cũng mất con gái trong thảm kịch năm 2014.

Nữ sinh vừa qua đời hiện được chôn cất tại công viên Ansan Haneul, nơi an nghỉ của hầu hết các nạn nhân là học sinh trong thảm họa chìm phà Sewol.

Đến nay, vụ chìm phà Sewol vào ngày 16/4/2014 vẫn là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Chiếc phà, đang trên đường đến đảo Jeju, đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Jindo, tỉnh Nam Jeolla.

Vụ tai nạn đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận sau khi người ta phát hiện ra rằng, thủy thủ đoàn của con tàu, bao gồm cả thuyền trưởng Lee Jun-seok, đã bỏ trốn khỏi tàu sau khi yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ. Lee bị kết tội với nhiều tội danh, trong đó có tội giết người, và hiện đang thụ án tù chung thân.

Một ngày trước kỷ niệm 12 năm thảm họa chìm phà Sewol, học sinh và người dân đến thăm Lớp học tưởng niệm tại Trung tâm Giáo dục An toàn và Sinh hoạt 4.16 ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, để bày tỏ lòng thương nhớ

Các cuộc điều tra sau đó về thảm kịch đã làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi, vì giới chức phát hiện ra rằng chiếc phà có những khiếm khuyết nghiêm trọng, được bảo trì không đầy đủ và chở quá tải trọng cho phép.

Tại tòa án Gwangju, phía nam Seoul, sáu học sinh trường Danwon kể lại rằng: "Chúng cháu cứ chờ đợi, đến khi nước bắt đầu dâng lên, lớp trưởng thúc giục mọi người mặc áo phao. Cánh cửa trên đầu chúng cháu đang mở, vì vậy bạn ấy hướng dẫn chúng cháu thả nổi cơ thể trên mặt nước để chui ra khỏi cửa. Đó là cách chúng cháu thoát ra”, Reuters dẫn lời một học sinh kể lại trong phiên tòa. "Những bạn đã thoát ra trước kéo chúng cháu ra”.

Các học sinh cũng cho biết dường như các ngư dân tham gia vào việc giải cứu nhiều hơn lực lượng tuần duyên. Lực lượng tuần duyên đợi bên ngoài phà cho hành khách bơi ra chứ không vào trong để giải cứu.

6 học sinh sống sót nhấn mạnh các thuyền viên trên Sewol đã đề nghị hành khách, đặc biệt là các học sinh trường Danwon, giữ nguyên vị trí khi tàu đang chìm. Thông báo yêu cầu hành khách mặc áo phao được phát đi rất lâu sau đó nhưng không hề đề cập đến tình hình con tàu, ngay cả khi nó đang nghiêng mạnh sang một bên.

Các hành khách mặc áo phao chờ đợi khi phà Sewol đang nghiêng dần. Ảnh: Global News/Fact TV

Hơn 2 tháng sau khi chiếc phà Sewol bị lật và chìm, các học sinh bắt đầu trở lại trường học. Danwon trở thành một biểu tượng về tổn thất về người trong thảm họa này.

“Việc các con của chúng tôi trở lại trường học chính là sự lựa chọn trở lại với một cuộc sống bình thường của một học sinh”, cha mẹ của các học sinh khẳng định trong một thông cáo chung . “Cho dù chúng không còn có bạn bè và thầy cô, những người chúng từng học cùng, chúng tôi tin rằng các con sẽ học tốt”.

Nhiều người sống sót đã phải được điều trị liệu pháp tích cực trong nhiều tuần, để giúp họ có thể vượt qua những cú sốc sau thảm họa, và cảm giác tội lỗi khi thoát ra khỏi chiếc phà trong khi còn nhiều người bị nạn mắc kẹt.

“Chúng cháu thực sự hy vọng muốn quay lại cuộc sống đã có trước vụ tai nạn. Xin hãy đối xử với chúng cháu như những cô, cậu học trò 18 tuổi bình thường”, hãng tin Yonhap đưa tin.

Theo Korea Herald, Korea Joongang Daily