Nữ sinh lớp 9 tử vong sau va chạm với xe tải, đau xót tập tài liệu ôn thi lớp 10 tại hiện trường

Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng ngày 27/5 khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, vào khoảng 9 giờ 30 phút, chiếc xe tải mang BKS 50H - 172.14 do tài xế Đỗ Đình Chánh (27 tuổi, trú tại Gia Lai) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk).

Khi xe tải đi qua đoạn đường thuộc địa bàn phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em T.T.H.N. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Em N. ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong. Tại hiện trường, cặp sách cùng tài liệu ôn thi lớp 10 của N. rơi ra khiến người chứng kiến nhói lòng.

"Thương quá, chỉ còn ít ngày nữa là em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, vậy mà tất cả đã khép lại. Xin chia buồn với gia đình", cư dân mạng bình luận.

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.