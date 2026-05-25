Lấy người đàn ông có 4 con riêng, mẹ kế ở Bắc Ninh chăm sóc như con ruột, 30 năm sau nhận quả ngọt

Cô gái 30 tuổi quyết tâm lấy người đàn ông góa vợ, có 4 con riêng

Một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa người mẹ kế và con riêng của chồng lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã nhận được hàng triệu lượt xem và những lời xuýt xoa ngưỡng mộ. Trong clip, 2 mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Người con gái hỏi mẹ về lý do năm xưa quyết định kết hôn với người đàn ông có 4 con riêng và những cảm nhận sau 30 năm hôn nhân.

Được biết, người mẹ kế trong clip là bà Giáp Thị Hằng (SN 1966), còn cô con gái là Dương Thị Thu Giang (sinh năm 1995). Gia đình bà Hằng hiện đang sống ở Bắc Ninh.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Giang tâm sự mẹ ruột của cô qua đời vào năm 1995. Khi đó, Giang mới được 40 ngày tuổi, chị cả của cô 13 tuổi, chị hai 7 tuổi và chị ba 6 tuổi. Sự ra đi của mẹ Giang khiến bố suy sụp, mấy đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ, phải tự bồng bế, chăm sóc lẫn nhau.

Bà Hằng cùng con gái riêng của chồng. (Ảnh: VietNamNet)

Đến năm 1996, bố Giang quen bà Hằng qua mai mối. Khi ấy, bà Hằng 30 tuổi, là giáo viên mầm non. Lần đầu sang nhà Giang chơi, bà Hằng nơi rước mắt khi nhìn thấy 4 đứa trẻ mồ côi mẹ nheo nhóc, chị lớn bế em nhỏ trên tay. Người phụ nữ chẳng nghĩ gì nhiều, vì thương nên chỉ muốn ở lại đỡ đần chăm sóc mấy đứa trẻ.

Sự lựa chọn của bà Hằng từng vấp phải sự phản đối, lời ra tiếng vào. Nhiều người cho rằng bà quá “gan” khi chấp nhận kết hôn với người đàn ông góa vợ và có tới 4 đứa con riêng. Thế nhưng, bà tin vào duyên phận và vì thương 4 đứa trẻ thiếu tình thương, hơi ấm của mẹ nên vẫn quyết định ở lại.

Sau khi kết hôn, bà Hằng dành toàn bộ thời gian để đi làm và chăm sóc các con. Tình yêu thương, sự chân thành của bà Hằng đã sưởi ấm trái tâm mấy đứa trẻ. Bà nhớ, hồi Giang được 8 tháng tuổi, nhà ở gần mặt đường nên biết mẹ sắp đi làm về là mấy chị em lại đứng ở cổng chờ. Hình ảnh 4 đứa trẻ ngóng mẹ khiến bà Hằng càng thương hơn.

Năm 1998, khi Giang được 4 tuổi, bà mới quyết định sinh thêm con. Vợ chồng bà cùng nhau chăm lo cho 5 đứa con. Bản thân người mẹ kế chưa bao giờ phân biệt con chung - con riêng. Mỗi khi có ai cho quà bánh, bà Hằng đều chia đều cho tất cả các con, tuyệt đối không để con ruột được phần nhiều hơn và không bao giờ so bì các con với nhau. Sự công bằng của bà khiến các con lại thêm phần kính nể.

Lời dặn dò khi con chọn con đường giống mình

Chia sẻ trên báo VietNamNet, Giang kể thêm, nhờ có được sự dạy dỗ của bố mẹ, mấy chị em đều ngoan ngoãn, lễ phép và biết yêu thương lẫn nhau. Thời điểm dậy thì, cũng có lúc Giang ương bướng, mắc sai lầm nhưng sau mỗi lần như vậy, cô lại cảm nhận rõ hơn sự bao dung của mẹ kế.

Sau này, khi 4 chị em gái lập gia đình đèu được bố mẹ lo cho đám cưới chu toàn, trọn vẹn. Giống như bao bà mẹ khác, mỗi lần con gái đi lấy chồng, bà Hằng lại khóc, quyến luyến, không nỡ xa con. Rất may, mấy chị em Giang đều lấy chồng gần nên bố mẹ cũng yên tâm.

Ở tuổi 60, bà Hằng viên mãn khi các con ngoan ngoãn, yêu thương nhau. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Bà Hằng bảo, trong số các con, ai bà cũng thương nhưng thương nhất là Giang vì 2 mẹ con cùng hoàn cảnh. Giang cũng lập gia đình với một người đàn ông đã từng “lỡ” một lần đò, có một cô con gái riêng.

Bà từng lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi biết Giang yêu người đàn ông từng có vợ, có con riêng. Bởi hơn 30 năm làm mẹ kế, hơn ai hết, bà Hằng hiểu rõ đây là con đường khó đi. Bà sợ con gái phải chịu thiệt thòi. Nhưng khi thấy Giang kiên định với lựa chọn của mình, người mẹ chỉ dặn: “Con hãy sống thật tốt, phải biết cách đối nhân xử thế”.

Nhờ tấm gương của mẹ, Giang đã trải qua hành trình 10 năm hôn nhân khá nhẹ nhàng bởi cô luôn tự dặn lòng mình chỉ cần sống tốt như mẹ kế của mình, thương con riêng thật lòng như mẹ từng thương mình, như vậy là đủ. Giang rất biết ơn vì mẹ kế đã đến và yêu thương mấy chị em như một người mẹ thực sự.

Giờ đây, ở tuổi 60, bà Hằng đã nghỉ hưu nhưng vẫn nhận nấu ăn thêm để có thu nhập. 4 con gái đã yên bề gia thất, thường xuyên ghé thăm bố mẹ. Hiện chỉ còn con trai út của ông bà chưa kết hôn. Mỗi dịp đặc biệt, cả nhà lại tụ họp, quây quần bên nhau rất vui vẻ. Nhìn các con biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, bà Hằng thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.