Nữ sinh hôn mê nhiều ngày bỗng tỉnh lại khi được cha thông báo đỗ đại học

Jiang Chennan (18 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị sốt và tức ngực ngay sau khi tham gia kỳ thi cao khảo - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia - vào tháng 6. Ngày 11/7, cô đến bệnh viện. Các bác sỹ chẩn đoán Jiang bị viêm cơ tim cấp tính, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết rõ, theo Jiupai News .

Đây là tình trạng hiếm gặp, biểu hiện đặc trưng là viêm tim đột ngột và nghiêm trọng, thường dẫn đến tử vong. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm nhiễm virus, căng thẳng về cảm xúc và lối sống không lành mạnh.

Jiang Chennan hôn mê trên giường bệnh. (Ảnh: Handout)

Sau khi được chuyển đến bệnh viện khác, Jiang rơi vào tình trạng hôn mê, duy trì sự sống nhờ tim, phổi nhân tạo tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Chị gái cô cho biết gia đình gặp khó khăn về tài chính. Người cha từng bị thương do tai nạn xe hơi năm 2023, đang nợ nần chồng chất, đi lại khó khăn và chỉ có thể nghỉ ngơi ở nhà. Mẹ họ bán hàng rong để kiếm sống, còn em trai út đang học cấp hai.

Gia đình đã vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau và chi phí điều trị cho Jiang vượt quá 200 nghìn nhân dân tệ (730 triệu đồng).

Vào ngày thứ 8 sau khi Jiang hôn mê, cha cô nhận được thư báo trúng tuyển đại học và mang đến bệnh viện. Ông nói với con gái: " Bố mẹ đều rất vui mừng, con đã được nhận vào đại học!". Người cha nhớ lại lúc ông nói như vậy, cô thiếu nữ giật giật mí mắt, biểu hiện này mang lại hy vọng cho gia đình.

Ngày hôm sau, Jiang tỉnh dậy một cách kỳ diệu và trong cuộc gọi video cho bố mẹ, cô có thể trả lời bằng cử chỉ "OK". Người cha cho biết cô vẫn gặp khó khăn khi nói.

Jiang bất ngờ tỉnh dậy khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. (Ảnh: Handout)

Jiang trúng tuyển vào Đại học Giao thông Hoàng Hà, một trường tư thục ở tỉnh Hà Nam. Điểm thi đại học của cô chưa được công khai.

Các bác sỹ cho biết Jiang là trường hợp may mắn kỳ diệu, đồng thời lưu ý rằng chức năng tim của cô đã hồi phục hoàn toàn, tình trạng ổn định. Nguyên nhân khiến cô tỉnh lại nhanh chóng vẫn chưa được xác định.

Người cha nói: “Dù điều kiện tài chính của chúng tôi có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ cho con gái đi học đại học vì đó là ước mơ của con bé".

Jiang đã được chuyển đến khoa tổng quát và dự kiến sẽ bắt đầu đi học vào tháng 9.

Câu chuyện kỳ diệu của Jiang đã chạm đến trái tim của nhiều người. (Ảnh: Handout)

Câu chuyện của Jiang chạm đến trái tim nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc. Họ bày tỏ ngạc nhiên khi kỳ tích này: "Hy vọng vào đại học của Jiang có lẽ là yếu tố then chốt giúp cô bé tỉnh lại. Tôi hy vọng nữ sinh sẽ sớm bình phục và đi học trở lại"; “Jiang còn quá trẻ mà lại bị nhiễm trùng tim. Cô bé nên tập thể dục nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe và tránh căng thẳng để cha mẹ bớt lo lắng và có một tương lai tươi sáng”...

Những câu chuyện sống sót kỳ diệu thường gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 15/7, một bé trai 3 tuổi sống tại miền Đông nước này thoát chết sau cú rơi từ tầng 18 của khu chung cư nhờ chạm vào cây trong quá trình tiếp đất. Người cha cậu bé đã buộc một bông hoa đỏ lớn lên cái cây đã "đỡ" bé để tạ ơn cứu mạng.



