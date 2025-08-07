Người đàn ông nôn ra 1 lít máu, cận kề cửa tử: "Thủ phạm" là thứ nhiều nam giới mê

Theo trang tin QQ News (Trung Quốc), khoảng 2 tuần trước, bệnh nhân Lưu Bình (55 tuổi) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh và nôn ra khoảng hơn 1 lít máu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Lý Khải, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Tĩnh An đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan cổ trướng kèm biến chứng giãn tĩnh mạch thực quản.

Bác sĩ Lý Khải đánh giá: “Tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, cận kề cửa tử. Nếu đến viện chậm hơn nửa tiếng nữa, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao”.

Bác sĩ quyết định tiến hành điều trị tình trạng xơ gan cổ trướng bằng cách chọc hút dịch xoang bụng để giảm áp lực cho khoang bụng. Các bác sĩ đã hút được tổng cộng 5 lít dịch cổ trướng trong bụng của bệnh nhân Lưu.

Sau hai tuần, tình trạng sức khỏe của ông Lưu đã cải thiện đáng kể, huyết áp ổn định, nồng độ hemoglobin tăng lên 88g/L và nồng độ albumin huyết thanh đạt 35g/L. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện điều trị tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản để dự phòng biến chứng xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch.

Bác sĩ Lý Khải đang tiến hành điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: QQ News)

Bác sĩ Lý Khải chia sẻ giãn tĩnh mạch thực quản là một biến chứng thường gặp ở các bệnh nhân xơ gan, ung thư gan. Đây là một biến chứng nguy hiểm, các tĩnh mạch ở thực quản bị giãn ra và có thể nứt vỡ gây xuất huyết tiêu hoá. Tình trạng này có thể khiến người bệnh bị chảy máu ồ ạt, gây mất máu nghiêm trọng, sốc, thậm chí là tử vong.

Bác sĩ Lý Khải đã tiến hành thắt búi giãn tĩnh mạch ở thực quản bằng vòng cao su thông qua phương pháp nội soi. Sau 1 tuần thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân cần sử dụng thuốc đúng liều và tái khám định kỳ để theo dõi tình trạng bệnh.

"Thủ phạm" gây xơ gan

Chia sẻ về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Lý Khải cho biết bệnh nhân Lưu Bình bị nghiện rượu nặng từ khi còn trẻ. Do uống rượu trong nhiều năm nên năm 45 tuổi bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc xơ gan.

Mặc dù đã được chẩn đoán mắc xơ gan nhưng ông Lưu không chú trọng điều trị bệnh, vẫn duy trì thói quen uống rượu, khiến bệnh tiến triển thành xơ gan cổ trướng và gây biến chứng giãn tĩnh mạch.

Lạm dụng rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc xơ gan. (Ảnh: Express)

Rượu bia là thức uống được nhiều nam giới sử dụng. Tuy nhiên, từ lâu, loại đồ uống này đã được chứng minh là có thể gây hại cho gan.

Bác sĩ Hiệp Bỉnh Uy, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa, tại Bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm, Đài Loan (Trung Quốc) cũng từng chia sẻ trong chương trình “Doctors Are Hot” rằng thường xuyên sử dụng rượu bia làm tăng gánh nặng thải độc cho gan. Điều này khiến tế bào gan phải làm việc quá sức, từ đó tăng nguy cơ tổn thương gan.

Theo thống kê, 10-20% người nghiện rượu mạn tính sẽ phát triển bệnh xơ gan, xơ gan không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến xơ gan cổ trướng hoặc ung thư gan do tế bào gan bị tổn thương liên tục.

Do đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh gan, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên hạn chế sử dụng rượu bia đồng thời xây dựng chế độ ăn uống hợp lý (tăng cường ăn đa dạng các loại thực phẩm có lợi như rau, củ, quả; hạn chế ăn các loại thực phẩm chứa quá nhiều muối, thực phẩm chiên rán ngập dầu; không ăn các thực phẩm bị mốc). Ngoài ra, mọi người cũng cần duy trì lối sống lành mạnh như tăng cường tập thể dục thường xuyên để bảo vệ chức năng gan.