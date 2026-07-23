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Nữ sinh 21 tuổi nói đi gặp bạn rồi mất tích ở TP.HCM: Tìm thấy thi thể trên sông Sài Gòn, gia đình thông tin

Lam Giang (Tổng hợp)
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Cơ quan chức năng đã mời người thân lên nhận dạng thi thể. Thông qua quần áo, đôi sandal và vết sẹo, gia đình xác định thi thể là Nhi.

Liên quan đến sự việc nữ sinh viên Trần Thị Thảo Nhi (21 tuổi, trú phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mất tích sau khi đi gặp bạn, theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 22/7, thi thể của Nhi đã được tìm thấy trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường An Khánh, TP.HCM).

Sau khi thông tin tìm kiếm nữ sinh được đăng tải, công an đã liên hệ với bố của Nhi, mời lên nhận dạng một thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn và chiều tối ngày 20/7. Gia đình xác định thi thể này là Nhi thông qua quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai. Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.

Gia đình nạn nhân cho biết, hiện chiếc balo, điện thoại cùng giấy tờ tùy thân của Nhi vẫn chưa được tìm thấy. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

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Hình ảnh Nhi khi rời ga Ba Son. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (46 tuổi, mẹ của Nhi) chia sẻ vào chiều ngày 18/7, nữ sinh xin phép gia đình đi chơi cùng bạn bè.

Khoảng hơn 14 giờ, Nhi đi từ ga metro Thủ Đức lên trung tâm thành phố để gặp bạn học. Theo dữ liệu từ metro, Nhi ra khỏi ga Ba Son lúc 18 giờ 4 phút cùng ngày. Trước đó, Nhi có nhắn tin và gửi ảnh cho gia đình báo "chuẩn bị về". Tuy nhiên sau tin nhắn này, gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với Nhi.

Gia đình nói thêm, Nhi là cô gái hiền lành, ít nói, không quậy phá, đi đâu đều xin phép, về trễ cũng báo bố mẹ. Gia đình đã trình báo sự việc với công an, đồng thời chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để mong sớm tìm được con song đã không có phép màu nào xảy ra.

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