Nữ sinh 20 tuổi đau cổ, đi khám phát hiện ung thư dạ dày đã di căn toàn thân: Đừng bỏ qua dấu hiệu này

Bỏ bữa sáng, trưa ăn vội đồ đặt ngoài, tối lại ăn khuya… Đây là thói quen ăn uống khá phổ biến của nhiều người trẻ hiện nay.

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng cà phê, buổi trưa uống nước lạnh, tối lại dùng nước ép hoặc đồ ăn nhanh. Chính những thói quen tưởng như bình thường này khiến dạ dày ngày càng “mong manh” hơn so với tưởng tượng.

Không khó hiểu khi từ khóa “ung thư dạ dày” ngày càng xuất hiện nhiều trên các bảng xếp hạng tìm kiếm. Cũng giống nhiều loại ung thư khác, điều đáng sợ nhất của ung thư dạ dày là khi phát hiện thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn .

Hình ảnh chụp CT của nữ sinh 20 tuổi

Gần đây, một phụ nữ ngoài 20 tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Đông Hoản (Quảng Đông, Trung Quốc) vì phát hiện khối u ở cổ trái trong khoảng một tuần.

Trước đó, cô cảm thấy vùng cổ đau nhẹ và sờ thấy một khối cứng kích thước gần bằng quả trứng gà. Khối u ấn vào có cảm giác đau nhưng không đỏ, không sưng. Điều đáng nói là cô không hề có triệu chứng tiêu hóa rõ ràng như đau bụng, đầy hơi hay sốt, ăn uống và đại tiện vẫn bình thường.

Sau khi nhập viện để kiểm tra toàn diện, bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày và sinh thiết hạch cổ . Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa , trong đó có thành phần ung thư tế bào nhẫn - một dạng ung thư dạ dày ác tính cao.

Chụp CT cho thấy khối u đã di căn toàn thân , không còn chỉ định phẫu thuật. Các bác sĩ chỉ có thể đề nghị điều trị bằng hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch nhằm kiểm soát bệnh.

Trường hợp khác: Phát hiện sớm nên tiên lượng tốt

Trái ngược với trường hợp trên, một phụ nữ hơn 50 tuổi đến khám cũng tại bệnh viện này vào tháng 12/2025 vì bị đau âm ỉ vùng thượng vị trong khoảng một năm .

Cơn đau xuất hiện từng đợt, không theo quy luật, đôi khi kèm theo ợ chua và ợ hơi , nhưng bệnh nhân không buồn nôn, không nôn, không đi ngoài phân đen và cũng không sụt cân.

Khi nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện tổn thương dạng gồ ở vùng hang vị . Nội soi chi tiết bằng thiết bị độ phân giải cao và nhuộm màu điện tử cho thấy cấu trúc vi mạch và vi bề mặt bất thường , nghi ngờ ung thư dạ dày giai đoạn sớm .

Sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật bóc tách niêm mạc qua nội soi . Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận tổn thương là loạn sản mức độ cao , khối u chỉ khu trú ở lớp niêm mạc, chưa xâm lấn mạch máu hay thần kinh.

Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tiên lượng của bệnh nhân rất tốt , chỉ cần tái khám nội soi sau một năm.

Hai trường hợp trên cho thấy một thực tế: ung thư dạ dày nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể chữa khỏi , nhưng nếu phát hiện muộn, cơ hội điều trị sẽ giảm đáng kể.

Ung thư dạ dày rất dễ “ngụy trang”

Các chuyên gia cho biết ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không có triệu chứng điển hình . Người bệnh có thể chỉ cảm thấy: đầy bụng, ợ chua, ợ hơi, khó tiêu nhẹ.

Những biểu hiện này rất giống với bệnh dạ dày thông thường , nên nhiều người chủ quan.

Tuy nhiên, sự khác biệt về tiên lượng lại rất lớn. Tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể trên 90%, trong khi giai đoạn muộn chỉ dưới 30% .

Một số yếu tố được xem là nguy cơ cao gồm:

- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

- Viêm dạ dày teo mạn tính.

- Polyp dạ dày.

- Chế độ ăn nhiều muối, đồ muối chua.

- Tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày.

Theo các bác sĩ, phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện ung thư dạ dày sớm là nội soi dạ dày .

Phương pháp này cho phép quan sát trực tiếp niêm mạc dạ dày, sinh thiết tổn thương nghi ngờ, phát hiện ung thư sớm với tỷ lệ hơn 95%.

Nếu phát hiện polyp hoặc tổn thương tiền ung thư, bác sĩ có thể cắt bỏ ngay trong lúc nội soi , giúp ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Hiện nay, nội soi dạ dày không đau chỉ mất vài phút, người bệnh hầu như không cảm thấy khó chịu.

Những ai nên nội soi dạ dày?

Những người từ 45 tuổi trở lên và có ít nhất một yếu tố nguy cơ sau đây nên đặc biệt chú ý:

- Nhiễm vi khuẩn HP.

- Viêm dạ dày teo, loét dạ dày hoặc polyp dạ dày.

- Có người thân bậc một mắc ung thư dạ dày.

- Thường xuyên ăn mặn, đồ muối chua, hút thuốc hoặc uống rượu nhiều.

- Đau vùng thượng vị kéo dài, nhanh no, sụt cân, thiếu máu hoặc đi ngoài phân đen trên 2 tuần.

Người bình thường: đánh giá nguy cơ từ 40 tuổi, nên nội soi lần đầu ở tuổi 45. Nhóm nguy cơ cao: nội soi mỗi 1-2 năm. Người có tổn thương tiền ung thư: kiểm tra lại sau 6-12 tháng.

Đừng để bệnh dạ dày nhỏ trở thành ung thư

Ung thư dạ dày không hình thành trong một sớm một chiều. Thông thường, bệnh phát triển qua nhiều giai đoạn từ viêm dạ dày - tổn thương niêm mạc - tiền ung thư - ung thư .

Vì vậy, việc chú ý các triệu chứng nhỏ, thay đổi lối sống và kiểm tra định kỳ có thể giúp ngăn chặn nguy cơ từ sớm.

Các chuyên gia nhấn mạnh: phòng ngừa luôn là phương pháp điều trị tốt nhất , đừng đợi đến khi bệnh dạ dày trở nên nghiêm trọng mới đi khám, khi đó có thể đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.