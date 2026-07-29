Nữ sinh 19 tuổi một mình lên thành phố làm thêm hè, mới làm 1 ngày đã suy sụp: "Tôi thề không bao giờ quay lại nơi này"

Một nữ sinh đại học một mình bắt tàu lên thành phố tìm việc làm thêm dịp hè, nhưng chỉ sau một ngày làm việc đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Kỳ nghỉ hè đến, rất nhiều sinh viên đều muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Có người chọn làm ở quán trà sữa, có người đi phát tờ rơi, cũng có người ôm giấc mộng đổi đời nhờ đi làm xa, một mình kéo vali đến hẳn một thành phố khác. Một nữ sinh đại học 19 tuổi ở Trung Quốc đang gây chú ý trên mạng xã hội với bài chia sẻ về chuyến đi làm thêm hè "nhớ đời" của mình chính là trường hợp thứ ba.

Được biết, nữ sinh này năm nay 19 tuổi, đang học năm nhất đại học. Nghe nói Quảng Đông có nhiều nhà máy, lương lại cao, cô một mình bắt tàu đến đó tìm việc. Đến nơi, cô liên hệ một trung tâm môi giới và được nhận vào làm với mức 10 tệ (khoảng 38k đồng) một giờ, bắt đầu ca từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, tổng cộng 10 tiếng chỉ được 100 tệ (khoảng 380k).

Tan ca, người môi giới bảo cô tự tìm đường về ký túc xá rồi rời đi, chỉ gửi cho cô một vị trí định vị. Cô một mình kéo vali đi theo bản đồ suốt mười mấy phút vẫn không tìm ra chỗ, phải gọi điện lại thì mới có người đến dẫn xuống ký túc xá.

Một mình kéo vali giữa thành phố xa lạ để tìm việc làm thêm, nhiều bạn trẻ không lường trước được những khó khăn đang chờ đợi phía sau (Ảnh minh họa)

Ký túc xá nằm ở tầng 7, không thang máy. Cô một mình khuân vali lên đến nơi và ngay khoảnh khắc mở cửa phòng, cô hoàn toàn suy sụp. Một phòng ở chung sáu người, chỉ có một nhà vệ sinh không cửa, chỉ treo tạm một tấm vải che. Phòng ốc cũ kỹ, tường bong tróc, sàn phủ đầy bụi. Giường tầng trên vẫn còn chỗ trống nhưng trông ọp ẹp, cô trèo lên mà có cảm giác giường sắp sập bất cứ lúc nào.

Cô ngồi trên giường, nước mắt cứ thế tuôn rơi, chỉ muốn về nhà, muốn gặp mẹ, muốn trở lại căn phòng tuy không rộng rãi nhưng sạch sẽ của mình. Nhưng cô không dám bỏ đi, vì lúc đến đã đóng 200 tệ (hơn 770k đồng) tiền cọc, nếu nghỉ việc giữa chừng sẽ mất trắng số tiền này. Với cô, đó không phải là số tiền nhỏ mà là tiền ăn của mấy ngày trời. Cô đành cắn răng chịu đựng, vừa khóc vừa tự nhủ cố thêm chút nữa, làm đủ một tháng rồi tính tiếp.

Cô chia sẻ rằng bản thân đã thề sẽ không bao giờ quay lại Quảng Đông thêm lần nào nữa.

Căn phòng ký túc xá cũ kỹ, chật chội trên tầng cao không thang máy trở thành cú sốc đầu tiên với nhiều lao động trẻ mới bước chân vào môi trường làm việc xa nhà (Ảnh minh họa)

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của nữ sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng đây là bài học chung mà không ít bạn trẻ từng hoặc sẽ gặp phải khi lần đầu đi làm xa nhà.

Một số bình luận thẳng thắn khuyên cô nên chấp nhận mất khoản tiền cọc để rời đi sớm, vì sức khỏe và sự an toàn quan trọng hơn nhiều so với 200 tệ. Cũng có ý kiến cho rằng đây là lời cảnh báo cần thiết để các bạn sinh viên khác cẩn trọng hơn khi tìm việc làm thêm qua trung gian, tránh lâm vào tình cảnh tương tự.

Từ câu chuyện này, có 2 điều đáng để các bạn sinh viên đang có ý định đi làm thêm hè cân nhắc kỹ.

Điều đầu tiên, nên cẩn trọng với các công việc lao động phổ thông theo ca dài tại nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là những việc thời vụ ngắn hạn theo mùa hè. Nhiều bạn trẻ nghĩ đơn giản rằng công việc này chỉ cần đứng máy, làm vài động tác tay chân lặp lại, đủ giờ là tan ca. Nhưng thực tế, tính chất công việc thường lặp đi lặp lại liên tục hàng nghìn lần trong một ca, gần như không cần suy nghĩ, không được trò chuyện, giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí đi vệ sinh đều bị quản lý chặt chẽ. Làm việc trong môi trường như vậy lâu dài rất dễ khiến người lao động kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, trong khi thu nhập nhận được lại không tương xứng.

Nếu thực sự muốn tìm việc làm thêm dịp hè, các công việc như phục vụ nhà hàng, quán cà phê... thường sẽ phù hợp hơn. Các bạn sẽ vừa được giao tiếp, học hỏi thêm kỹ năng, vừa ít áp lực hơn so với lao động chân tay theo dây chuyền.

Điều thứ hai, cần hết sức cảnh giác với các trung tâm môi giới việc làm không uy tín. Vấn đề lớn nhất của nữ sinh trong câu chuyện này không nằm ở việc chọn công việc, mà nằm ở việc bị môi giới lừa gạt ngay từ đầu, trả lương thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung, không hỗ trợ chỗ ở, sau khi nhận cọc thì gần như bỏ mặc người lao động tự xoay xở.

Đây cũng là chiêu trò không hiếm gặp tại Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè khi sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm tăng cao. Một số trung tâm môi giới yêu cầu đóng trước các khoản phí như phí giới thiệu, phí đồng phục, tiền cọc, sau đó đưa người vào làm rồi không hỗ trợ gì thêm. Muốn nghỉ thì mất cọc, không nghỉ thì phải cố làm tiếp trong điều kiện không như cam kết ban đầu.

Vì vậy, trước khi nhận bất kỳ công việc làm thêm nào, các bạn sinh viên nên tìm hiểu kỹ thông tin về nơi làm việc, ưu tiên các kênh tuyển dụng uy tín hoặc được nhà trường, người quen giới thiệu, đọc kỹ điều khoản trước khi ký hợp đồng hoặc đóng bất kỳ khoản phí nào. Nếu công việc yêu cầu đặt cọc, cần hỏi rõ điều kiện hoàn cọc và cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Nếu phát hiện điều kiện làm việc hoặc nơi ở không đúng như thỏa thuận, nên mạnh dạn dừng lại sớm, tránh vì tiếc một khoản tiền nhỏ mà đánh đổi sức khỏe và sự an toàn của bản thân.

Ở tuổi 18-19, một mình đến một thành phố xa lạ để đi làm là điều đáng khen về sự chủ động và dũng cảm, nhưng lòng dũng cảm không thể thay thế cho sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu thực sự không thể tiếp tục, việc chấp nhận mất khoản cọc để rời đi cũng là một lựa chọn hợp lý, coi đó là bài học kinh nghiệm cho những lần tìm việc sau này.