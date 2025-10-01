Nữ sinh 17 tuổi ho ra máu, "phổi trắng xóa", suy đa tạng vì thói quen hàng đêm của nhiều người

“Ngày 20/8 buổi tối, con bé ho ra đờm lẫn máu, chúng tôi nghĩ chỉ là viêm họng thông thường. Nhưng hôm sau vẫn tiếp tục ho ra máu, cơ thể yếu lả. Đưa đi chụp CT, bác sĩ bảo: Phổi đã trắng xóa", ông Trần kể lại, giọng vẫn còn run rẩy khi nhớ đến quãng thời gian giành giật sự sống cho con gái.

Nữ sinh 17 tuổi ở Trung Quốc, con gái ông Trần, chuẩn bị bước vào năm cuối cấp 3, bất ngờ rơi vào cảnh nguy kịch vì hệ thống miễn dịch rối loạn , đồng thời mắc viêm mạch máu nhỏ hệ thống, lupus ban đỏ và huyết khối vi mạch - ba căn bệnh tự miễn cực hiếm, khiến cả phổi, thận đều suy, tính mạng chỉ tính bằng giờ.

Tại bệnh viện, một ê-kíp liên chuyên khoa đã khẩn cấp vào cuộc. Nhờ quyết định “chạy đua với tử thần”, dùng ECMO (tim phổi nhân tạo) cùng phác đồ ức chế miễn dịch chính xác, nữ sinh đã thoát khỏi cửa tử, hiện được rút máy thở, chuyển từ phòng chăm sóc tích cực (ICU) sang khoa thận điều trị duy trì.

Trước đó, vào tháng 5, cô bé từng bị bong gân chân, sau đó hay cảm cúm, chán ăn, tiêu hóa kém. Gia đình chỉ nghĩ con “sức khỏe yếu”. Ngày 17/8, khi cận ngày tựu trường, em thức suốt đêm làm bài. Hôm sau cơ thể mệt lả, đến ngày 20/8 thì bắt đầu ho ra máu. CT tại bệnh viện địa phương cho thấy hai phổi xuất hiện tình trạng xuất huyết lan tỏa, gần như toàn bộ phổi đã biến trắng. Chỉ số creatinin máu vượt ngưỡng 1000 - báo hiệu suy thận cấp.

Ngay trong đêm, gia đình lập tức chuyển em đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ kết luận xuất huyết phế nang lan tỏa kèm suy thận , tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân từng có biểu hiện sớm như đau khớp, phù chân nhưng bị bỏ qua. Đặc biệt, việc thức trắng đêm, suy nhược cơ thể chính là yếu tố kích hoạt cơn bùng phát dữ dội.

“Những bệnh tự miễn thường âm thầm, triệu chứng mơ hồ, dễ bị coi nhẹ. Một xét nghiệm nước tiểu đơn giản đã có thể phát hiện protein niệu, máu vi thể - dấu hiệu sớm của tổn thương thận”, bác sĩ nhấn mạnh. Ông cũng cảnh báo thói quen thức khuya, hút thuốc, uống rượu, căng thẳng kéo dài đều có thể khiến hệ miễn dịch rối loạn, dẫn đến hậu quả khó lường.

Hiện, nữ sinh 17 tuổi vẫn trong giai đoạn điều trị duy trì dài hạn, nhưng đã qua cửa tử. Các bác sĩ cho biết mục tiêu tiếp theo là kiểm soát ổn định miễn dịch, giúp em sớm quay lại cuộc sống bình thường.

Nguồn và ảnh: QQ