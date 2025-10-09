Nữ sinh 14 tuổi rụng sạch tóc vì thói quen này của nhiều người

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bắt đầu từ căng thẳng học tập quá mức. Từ năm 13 tuổi, cô bé đã xuất hiện vài mảng hói nhỏ, nhưng vì lịch học dày đặc và các lớp học thêm liên tiếp, bé thường học đến nửa đêm, ngủ chưa tới 5 tiếng mỗi ngày, khiến hệ miễn dịch suy sụp. Chỉ trong 2 tháng, những mảng hói nhỏ lan rộng, rồi phát triển thành rụng tóc toàn đầu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cô bé có chức năng miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rụng tóc. Sau khi được điều trị bằng liệu trình “một tiêm, hai bôi, ba uống, bốn chiếu” (tiêm vitamin nuôi dưỡng nang tóc, bôi thuốc giãn mạch, uống thuốc Đông y an thần - bổ thận - tăng miễn dịch, kết hợp chiếu laser kích thích mọc tóc), cô bé đã phục hồi sau nửa năm.

Không chỉ học sinh, nhiều người trẻ trong độ tuổi 20-30 cũng đang đối mặt với rụng tóc do hormone nam (gọi là “hói di truyền” hay “rụng tóc kiểu nam giới”).

Tiểu Trương, 20 tuổi, sinh viên đại học ở Trung Quốc, đến khám vì phần tóc giữa đầu ngày càng thưa, đường ngôi tóc rộng như “rãnh đất”. Cô kể, mỗi lần gội đầu rụng cả nắm tóc, tính ra mỗi ngày rụng hơn 200 sợi, gấp đôi mức bình thường.

Khi hỏi kỹ, bác sĩ phát hiện cô thường xuyên thức khuya, ăn toàn đồ chiên dầu, đồ hộp và đồ ăn nhanh.

Theo bác sĩ, rụng tóc dạng này 70% liên quan đến di truyền, nhưng lối sống xấu là “chất xúc tác” khiến tóc rụng nhanh hơn. Thức khuya làm hormone nam tăng tiết, gây tích tụ dihydrotestosterone (DHT) ở chân tóc - chất trực tiếp tấn công nang tóc. Cộng thêm chế độ ăn nhiều dầu mỡ khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, lỗ chân lông bị bít, tóc càng dễ rụng.

Rõ ràng, rụng tóc đang trẻ hóa một cách toàn diện.

Thói quen sống là “thủ phạm ẩn” phía sau mái đầu thưa tóc

Bác sĩ cho biết, hiện có ba dạng rụng tóc phổ biến nhất:

- Rụng tóc từng mảng: thường do căng thẳng tinh thần, lo âu, rối loạn miễn dịch.

- Rụng tóc do hormone nam - mang yếu tố di truyền, nhưng chịu ảnh hưởng mạnh từ việc thức khuya, stress, ăn uống thất thường.

- Rụng tóc nghỉ (rụng tạm thời): thường sau sinh, sau phẫu thuật lớn, chấn thương nặng hoặc ăn kiêng cực đoan.

Phòng hơn chữa, bác sĩ khuyên: trước tiên hãy ngủ đủ và ăn lành mạnh

Dù hiện nay các phương pháp điều trị rụng tóc ngày càng hiệu quả, nhưng theo bác sĩ, thuốc chỉ là biện pháp chữa cháy. Muốn trị tận gốc, cần thay đổi lối sống.

“Chúng tôi luôn nhắc bệnh nhân, nhất là người trẻ bị hói do hormone: không phải thuốc, mà ngủ đủ và ăn đúng mới là ‘đơn thuốc đầu tiên". Cụ thể, phải ngủ trước 11 giờ đêm, hạn chế đồ ăn nhanh, dầu mỡ. Nhiều bệnh nhân sau khi chỉ thay đổi thói quen sinh hoạt, tóc tự giảm rụng mà chưa cần dùng thuốc.

Thuốc mọc tóc có thể giúp tóc quay trở lại, nhưng muốn giữ được lâu dài, bí quyết thật sự nằm trong cách sống mỗi ngày: từ giấc ngủ đúng giờ, bữa ăn cân bằng, đến khả năng biết tự giải tỏa áp lực. Giữ được mái tóc, đôi khi cũng chính là giữ được sự cân bằng và bình yên của bản thân.

