Thứ lá mọc đầy vườn, ai ngờ là 'thần dược' ngăn tóc bạc sớm

Thay vì tìm đến thuốc nhuộm hóa học với nhiều lo ngại về tác dụng phụ, không ít người đã lựa chọn những giải pháp tự nhiên. Một trong số đó chính là sử dụng lá cây dâu tằm – loại cây quen thuộc trong vườn nhà, vốn được dân gian xem như "thần dược" cho mái tóc.

Tóc bạc sớm (ảnh minh họa).

Lá dâu tằm trong y học cổ truyền

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS. Đỗ Tất Lợi, lá dâu có vị đắng ngọt, tính hàn, đi vào hai kinh can và phế, có tác dụng tán phong, thanh nhiệt, sáng mắt. Quả dâu tằm vị ngọt chua, tính ôn, đi vào can và thận, thường được dùng để bổ huyết, dưỡng thận, chữa suy nhược, hoa mắt, tai ù. Nhờ đặc tính này, cả lá và quả dâu đều được xem là nguồn dược liệu giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong, duy trì sự khỏe mạnh của nang tóc.

Y học hiện đại cũng lý giải cơ chế chống bạc tóc của dâu tằm dựa trên khả năng hỗ trợ sản sinh melanin – sắc tố quyết định màu đen tự nhiên của tóc. Khi melanin suy giảm, tóc dần chuyển sang màu bạc hoặc trắng. Hoạt chất trong lá dâu được cho là có khả năng kích thích tế bào hắc tố hoạt động, giúp mái tóc duy trì màu sắc vốn có.

Bí quyết dân gian và công dụng thực tế

Trong dân gian, lá dâu tằm thường được nấu chung với lá bưởi hoặc lá sả để gội đầu. Nước gội từ thảo dược này không chỉ giúp tóc đen bóng, chắc khỏe mà còn tạo hương thơm dễ chịu. Quả dâu chín, ngoài việc ăn trực tiếp, còn có thể ép lấy nước hoặc chế biến thành siro để uống hằng ngày, bổ sung dưỡng chất từ bên trong.

Không chỉ dừng lại ở khả năng dưỡng tóc, lá và quả dâu tằm còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, carotenoid . Những chất này bảo vệ nang tóc khỏi tác hại của gốc tự do – thủ phạm khiến tóc lão hóa sớm. Ngoài ra, dâu tằm còn giàu vitamin A, C, E cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, canxi – nền tảng để hình thành keratin , protein cấu tạo nên tóc. Nhờ đó, mái tóc được nuôi dưỡng chắc khỏe, giảm gãy rụng.

Cách sử dụng hiệu quả

Để tận dụng tối đa công dụng của dâu tằm, nhiều người kết hợp cả phương pháp ngoài da và bổ sung từ bên trong:

- Gội đầu bằng lá dâu tằm : Lấy khoảng 20–30 lá dâu bánh tẻ, rửa sạch, đun sôi với 1–1,5 lít nước trong 10–15 phút. Dùng nước này gội đầu 2–3 lần mỗi tuần.

- Bổ sung quả dâu : Ăn trực tiếp dâu chín, ép nước hoặc pha chế thành siro uống hằng ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý việc sử dụng dâu tằm cần có sự kiên trì. Ít nhất sau 3–6 tháng, hiệu quả cải thiện màu tóc và độ chắc khỏe mới thể hiện rõ.

Dù dâu tằm được coi là "thần dược" tự nhiên, song để phòng ngừa và cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, mỗi người vẫn cần duy trì lối sống khoa học: ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, ăn uống cân bằng và bổ sung thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Bởi lẽ, stress và thiếu dưỡng chất mới chính là "thủ phạm ngầm" khiến tóc bạc trước tuổi.