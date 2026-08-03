Nữ phi công đầu tiên của Bamboo Airways là diễn viên, chi 6 tỷ để học bay

Sinh năm 1989, cô từng là người mẫu ảnh, đăng quang một số cuộc thi nhan sắc khi còn là sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đó là cơ phó Nguyễn Trần Diệu Thúy.

Diệu Thúy sinh năm 1989, đến từ Quảng Trị. Cô từng theo học ngành Bảo hộ lao động tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Trong thời gian này, Diệu Thúy từng là người mẫu ảnh và đạt được một số thành tích nổi bật tại các cuộc thi sắc đẹp như Miss Thân thiện cuộc thi Duyên dáng sinh viên thế kỷ 21 năm 2009, Miss Áo dài trong cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2010,...

Sau đó Diệu Thúy được khán giả biết đến qua loạt phim truyền hình như Dốc Sương Mù, Huyền Thoại 1C, Bên Kia Sông, Người Giúp Việc, Những Mảnh Đời Giông Bão, Đồng Tiền Đen,… Trong giai đoạn từ 2009 - 2013, cô vừa đóng phim vừa hoàn thành chương trình đại học.

Diệu Thúy trong phim Dốc Sương Mù (Ảnh: Internet)

Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệu Thúy tạm dừng diễn xuất để làm việc đúng chuyên ngành đã học. Cô trở thành kỹ sư an toàn tại một nhà máy sản xuất đồ nội thất của Mỹ ở Bình Dương, nay là TP.HCM.

Năm 2014, Diệu Thúy khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi từ bỏ showbiz và rẽ hướng sang làm tiếp viên cho một hãng hàng không tại Dubai. Thời điểm đó, cô vô tình đọc được thông tin một hãng hàng không ở Dubai đang cần tuyển tiếp viên hàng không. Vì muốn được đi nhiều nơi, trải nghiệm, khám phá, học hỏi nhiều điều nên cô đã lập tức đăng ký và trúng tuyển.

Năm 2016, Diệu Thúy thi tuyển phi công tại trường bay ở Việt Nam. Sau đó, cô sang Mỹ để học thực hành bay. Vốn có nền tảng kỹ thuật từ ngành học Bảo hộ lao động và công việc kỹ sư an toàn, cô nhanh chóng làm quen với thông số kỹ thuật ngành hàng không.

Về chi phí, Diệu Thúy cho biết mình đã bỏ ra 6 tỷ đồng cho việc học phi công. Số tiền này được cô tích lũy từ khi còn đi học, đi làm đồng thời vay thêm tiền từ bố mẹ, chị gái và cả ngân hàng để có thể theo đuổi ước mơ tự do trên bầu trời.

Cuối năm 2018, cô trở thành một trong những nữ phi công đầu tiên của hãng bay Bamboo Airways. Từ sau đó trở đi, Diệu Thúy dành toàn bộ thời gian để tập trung phát triển công việc tại hãng hàng không này, trở thành cơ phó.

Diệu Thúy khi làm việc tại Bamboo Airways (Ảnh: IGNV)

Về cuộc sống đời thường, Diệu Thúy khá kín đáo, không chia sẻ quá nhiều hình ảnh gia đình.

Năm 2018, Diệu Thuý lên xe hoa với ông xã người Pháp nhưng sau đó ly hôn và trở lại làm bạn bè. Đến cuối năm 2022, nữ cơ phó thông báo đi bước nữa. Diệu Thúy chia sẻ loạt ảnh diện váy cô dâu thanh lịch, khoe nhan sắc mặn mà nhưng không chia sẻ về danh tính nửa kia.

Cơ phó đăng ảnh mặc váy cưới rạng ngời vào năm 2022 (Ảnh: IGNV)