Nữ NSƯT U60 muốn đóng vai "sugar mom": "Đạo diễn nói thẳng mặt tôi luôn"

"Đạo diễn nói thẳng mặt tôi luôn, rằng sang hay giàu thì tôi không bằng người này người kia, nên mặt tôi chỉ đóng vai đó là hợp thôi" – NSƯT Hạnh Thúy nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Hạnh Thúy. Tại đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Cô nói: "Sáng ngủ dậy, tôi đưa con đi học rồi đi quay. Nếu ngày hôm đó không phải đi quay thì tôi sẽ ngồi 1 góc nào đó viết kịch bản. Những công việc đó thường luân phiên với nhau, còn nếu không có việc gì khác thì tôi sẽ đi ngủ.

Hạnh Thúy

Tôi có thể ngủ bất kỳ giờ nào trong ngày, ngủ rất giỏi. Tôi hay tự nói, môn thể thao tôi yêu thích nhất là ngủ, hoạt động giải trí yêu thích nhất của tôi cũng là ngủ. Tôi có nấu ăn nhưng bản thân lại nấu ăn rất nhanh.

Ngay từ lúc nằm ngủ, tôi đã nghĩ sẵn sẽ nấu món gì, quy trình ra sao. Vì thế, tôi chỉ mất 30 tới 40 phút là có thể nấu được 3 món, trừ những món phải mất nhiều thời gian hơn để đợi nó chín. Tôi nấu ăn theo quy trình nên nấu rất nhanh".

Là nghệ sĩ kỳ cựu trên sân khấu, phim ảnh với nhiều vai diễn khác nhau, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ về kiểu vai mình chưa từng đóng: "Đó là dạng vai đa nhân cách, một kẻ sát nhân, biến thái hoặc "sugar mom" (mẹ đường). Tôi nghĩ những vai kia kiểu gì một ngày nào đó cũng đến tay tôi.

Riêng vai sugar mom, tôi hay bảo rằng, đạo diễn không có tầm nhìn, không thấy được vẻ đẹp của tôi, toàn giao cho tôi vai già xấu, nghèo khổ. Hi vọng qua đây mọi người có thể thấy tôi là một mẹ đường rất hứa hẹn.

Nhiều lần tôi bảo đạo diễn cho tôi đóng vai giàu, sang đi, đừng đóng vai nghèo nữa, nhưng đạo diễn nói thẳng mặt tôi luôn, rằng sang hay giàu thì tôi không bằng người này người kia, nên mặt tôi chỉ đóng vai đó là hợp thôi.

Khi đi làm việc chắc chắn có rất nhiều thứ xảy ra, nhưng bản thân tôi hay quên, gặp xong quên luôn nên không nhớ nhiều về sự cố ở phim trường. Tôi cũng không gặp nhiều cảnh quay nguy hiểm hay tai nạn trên phim trường. Tôi coi đó là một phần trong công việc của mình.

Tôi không có bạn diễn ăn ý nhất vì ở đồng nghiệp nào tôi cũng tim được sự ăn ý với mình khi diễn. Mỗi lần được làm việc với một đồng nghiệp nào đó, tôi cũng coi là cơ hội rất lớn để tận dụng, được học hỏi, được là việc với họ.

Còn nếu nói về những bạn diễn ăn ý thì tôi có Lê Phương, Kim Xuân, Hồng Ánh, Ngọc Lan, gần đây là Mai Tài Phến, Mỹ Uyên… Tôi nghĩ, phúc nghiệp của tôi lớn nên đi đâu cũng được người ta thương mến, yêu thương. Trong công việc của tôi chỉ có vất vả thôi chứ hiếm khi giận hờn, gây gổ với ai".