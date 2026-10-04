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Nữ NSƯT từ Mỹ về nói chuyện làm tiệc đãi hơn 300 người

Tùng Ninh
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"Hồi còn ở nhà cũ có đất rộng, nên mỗi lần tôi cúng Tổ là phải hơn 300 người tới, đãi tiệc liên tục" – NSƯT Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc cô cúng Tổ nghề tại nhà mặt tiền 50 tỷ ở trung tâm quận 5 (cũ), TP.HCM. Được biết, Ngọc Huyền mua căn nhà này cũng vì muốn có một gian riêng biệt để thờ Tổ nghiệp.

Ngọc Huyền từ Mỹ về cúng Tổ nghề , đãi tiệc cho hơn 300 người tại TP . HCM - Ảnh 1.

Cô chia sẻ: "Hôm nay là ngày vui với tôi, đó là ngày giỗ Tổ sân khấu. Hôm qua thì tôi cúng chay, còn hôm nay thì tôi cúng mặn. Cỗ mặn tôi cúng cũng đơn giản, có mì xào, đậu hũ, chả nem, nấm. Cúng chay thì tôi cúng xôi chè và bánh dày.

Ngày xưa thì là ông Tổ của sân khấu cải lương, còn bây giờ là ông Tổ của cả ca nhạc, kịch nói, phim ảnh và mọi ngành nghề sân khấu.

Tôi còn nhớ thời xưa lúc tôi còn ở Việt Nam, chưa qua Mỹ, dịp giỗ Tổ hàng năm tôi cúng lớn lắm. Hồi đó tôi còn ở nhà cũ có đất rộng, nên mỗi lần tôi cúng Tổ là phải hơn 300 người tới, đãi tiệc liên tục.

Hơn 300 người này không chỉ nghệ sĩ mà còn có bà con, cô bác gần xa. Ai cũng thích tới nhà tôi cúng Tổ vì cầu gì được đó. Bà con cô bác ở khắp các tỉnh đều tới, cả từ ngoài Hà Nội cũng tới cầu xin và làm ăn được nên họ lại tới trả lễ.

Ngọc Huyền từ Mỹ về cúng Tổ nghề , đãi tiệc cho hơn 300 người tại TP . HCM - Ảnh 2.

Sau này tôi qua Mỹ vẫn duy trì truyền thống cúng Tổ dù không lớn như ở Việt Nam. Bây giờ các con tôi lớn rồi, tôi về Việt Nam thường xuyên hơn và mua được căn nhà này và có gian thờ nhỏ nhỏ ấm cúng này để thờ Tổ. Những người thương yêu của tôi ai muốn thì cứ đến đây cầu với Tổ nghiệp".

Nữ nghệ sĩ bày biện đồ lễ chỉn chu, chu đáo với đầy đủ màu sắc, hoa văn. Cô mang cả bánh từ Mỹ về để cúng và đặt cả một chiếc bánh kem lớn, kèm theo nhiều bánh kẹo, trái cây khác, bày biện ê hề khắp gian thờ.

Bên cạnh đồ lễ của Ngọc Huyền còn có đồ lễ của nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp khác gửi tới, cho thấy Ngọc Huyền có uy tín lớn trong nghề. Cô thắp nhang và đọc kinh cúng cầu rất lưu loát, trôi chảy. Cúng xong, Ngọc Huyền còn ca một câu vọng cổ.

Đạo diễn Khương Dừa và đệ tử Dung cũng tới dâng lễ và cúng Tổ nghiệp.

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Tags

Ngọc Huyền

giỗ tổ

Sân khấu

khương dừa

Mỹ

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