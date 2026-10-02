Nam NSND 76 tuổi bật khóc, gục xuống trước cha mẹ U100

Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì không ai nghĩ NSND Minh Vương đã 76 tuổi nhưng vẫn còn đầy đủ cha mẹ.

Vừa qua, gia đình NSND Minh Vương đã tổ chức sinh nhật tròn 95 tuổi cho cha ruột ông từ Úc mới về, đồng thời kỷ niệm 77 năm ngày cưới của cha mẹ ông.

Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì không ai nghĩ NSND Minh Vương đã 76 tuổi nhưng vẫn còn đầy đủ cha mẹ. Không những vậy, cha mẹ ông còn khỏe mạnh, minh mẫn, dù định cư ở Úc nhưng vẫn đi máy bay về Việt Nam được.

Tại buổi tiệc, NSND Minh Vương xúc động hát tặng cha một bài vọng cổ. Ông nói: "Con xin hát tặng ba kính yêu của con. Con thường hay cầu Phật trời, cầu mong ba má sống đời với con.

Theo dòng đời con đi, quên tháng năm lững lờ, trải bao nhiêu đắng cay thăng trầm, gian nan khổ nhọc nuốt vào nước mắt, tưởng rằng khó qua, đến vinh quang xa rời chốn nao".

Đang hát, NSND Minh Vương bật khóc nức nở và gục xuống ôm chầm lấy cha mình, khiến ai cũng xúc động.

Cha ruột của NSND Minh Vương sinh ra và lớn lên tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông cùng gia đình sang sinh sống và định cư tại Úc. Trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam, ông đã xuất hiện cùng con trai khi tuổi đã cao.

Cha nghệ sĩ Minh Vương cũng rất yêu thích và có máu văn nghệ, từng có những khoảnh khắc vui vẻ ca vọng cổ giao lưu, ca thi cùng con trai trên sân khấu gia đình.

Ông tâm sự: "Tôi xin cảm ơn các bạn, các em, các cháu đã tới dự buổi tiệc sinh nhật tôi ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.

Kính thưa quý vị, tôi đang rất xúc động khi đón tuổi 95 trên quê hương đất nước. Đồng thời, hôm nay cũng là kỷ niệm 77 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Đó là niềm tự hào lớn nhất, là tài sản quý giá nhất mà tôi có được trong suốt 95 năm cuộc đời".

NSND Minh Vương (sinh năm 1950) là tên tuổi kiệt xuất của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Năm 1964, ông chạm ngõ sân khấu khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ lúc mới 14 tuổi. Với chất giọng sảng khoái, truyền cảm cùng nét diễn hào hoa, ông đã khắc họa hàng loạt vai diễn kinh điển như Nguyễn Trãi trong vở Rạng ngọc Bình Định, Minh trong vở Tô Ánh Nguyệt.

Sự kết hợp tài hoa giữa ông và NSND Lệ Thủy đã tạo nên "cặp đôi vàng" huyền thoại, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Năm 2019, nghệ sĩ Minh Vương vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho những cống hiến trọn đời.