Nữ ca sĩ đổi đời nhờ Nguyễn Văn Chung: "Tôi khủng hoảng nặng"

"Tôi bị vỡ mộng" – Phan Như Thùy cho biết.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Phan Như Thùy - người sở hữu ca khúc Nổi gió - nhạc Hoa lời Việt với 3 tỷ view trên mọi nền tảng. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắp bút viết lời Việt đã đưa tên tuổi của cô nổi lên như một hiện tượng.

Tại chương trình tuần này, Phan Như Thùy mang theo kỷ vật đặc biệt là chiếc đĩa CD album đầu tay gồm 14 bài hát được thu âm khi cô mới 7 tuổi.

Cô nói: "Năm đó, tôi trải qua cuộc thi Tiếng Hát Họa Mi tại Nhà thiếu nhi Quận 1 (TP.HCM) và giành quán quân nên được phần thưởng là album này.

Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật nên khi thấy tôi đoạt giải, cả nhà đều vô cùng tự hào và nghĩ tôi đã thành ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, sự ảo tưởng ấy sớm khép lại khi cuộc sống những năm sau đó vẫn diễn ra bình thường.

Tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt và hát nhóm cùng các bạn mà không có sự thay đổi lớn. Tôi bị vỡ mộng nhưng chiếc album chính là mốc khởi đầu quan trọng giúp tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình để kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau này, tôi phải tự thân vận động và nỗ lực qua từng cuộc thi. Tôi tốt nghiệp loại giỏi Khoa Thanh nhạc ở trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhưng sau đó, tôi khủng hoảng nặng khi phát hiện ra khán giả không cảm nhận được giọng hát của mình. Tôi hát nhạc buồn khán giả không buồn, hát nhạc vui chưa đủ sôi động.

Tôi chợt nhận ra bản thân bị rập khuôn bởi kỹ thuật trường lớp khô cứng mà thiếu đi cảm xúc thật và trải nghiệm sống.

Tôi phải đập bỏ toàn bộ nền tảng cũ để đăng ký học lại thanh nhạc từ đầu. Tôi chấp nhận làm lại, rèn luyện cách hát tự do, thoải mái và dùng trải nghiệm cá nhân để chạm đến trái tim người nghe.

Không dừng lại ở việc cải thiện giọng hát, bản thân tôi cũng đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng vũ đạo để trở thành một nghệ sĩ trình diễn toàn năng mang đến cho công chúng sự trọn vẹn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Tham vọng của tôi là trở thành nghệ sĩ đa dạng chứ không chỉ cầm mic hát.

Tôi cũng đang ấp ủ một dự án lớn, nó được tôi nuôi dưỡng tỉ mỉ. Đó là một bộ phim nhạc kịch cá nhân kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh.

Hiện tại thì tôi chưa làm được vì tôi phải tích lũy tiền bạc, tiềm lực kinh tế cũng như kinh nghiệm chuyên môn để sớm ra mắt sản phẩm tâm huyết này trong thời gian tới".