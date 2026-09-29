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"5 năm rồi Phi Nhung ơi, chị vẫn không tin đây là sự thật"

Tùng Ninh
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"Ở nơi này, chị vẫn nhớ em. Khán giả vẫn nhớ em. Và chị tin rằng sẽ còn rất lâu nữa, người ta vẫn nhắc đến Phi Nhung bằng tất cả sự thương mến" – Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã xúc động tâm sự về cố ca sĩ Phi Nhung nhân dịp 5 năm ngày mất của cô.

Cô chia sẻ: "Đã 5 năm kể từ ngày em ra đi.

5 Năm nhớ Phi Nhung: Ký ức và tình yêu của Trizzie Phương Trinh dành cho em - Ảnh 1.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mọi người vẫn bận rộn với những lo toan thường ngày nhưng không hiểu sao, cứ đến ngày này, trong lòng chị lại có một khoảng trống khó gọi thành tên.

Tối qua, chị đem hoa và một ít thức ăn qua để Wendy (con gái Phi Nhung) cúng cho em. Wendy đang bị Covid, sợ lây cho dì nên cháu nói để cháu tự cúng. Chị đem đồ đến rồi về, chỉ kịp gặp Nathan (cháu ngoại Phi Nhung). Nhìn Nathan, chị giật mình vì hôm nay cháu cao lớn quá, xém chút nữa chị nhận không ra. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, em hả?

Em ở nơi đó chắc đang vui vẻ và bình yên phải không? Vợ chồng Wendy vẫn hạnh phúc. Các cháu ngoại của em đều mạnh khỏe và lớn lên từng ngày. Em cứ yên tâm nhé.

Ở nơi này, chị vẫn nhớ em. Khán giả vẫn nhớ em. Và chị tin rằng sẽ còn rất lâu nữa, người ta vẫn nhắc đến Phi Nhung bằng tất cả sự thương mến. Một người có thể rời khỏi cuộc đời này, nhưng những gì họ để lại thì không dễ mất đi. Tiếng hát của em vẫn còn đó, những bài hát của em vẫn được nghe, và hình ảnh của em vẫn sống trong ký ức của rất nhiều người. 5 năm rồi Phi Nhung ơi, chị vẫn không tin đây là sự thật".

5 Năm nhớ Phi Nhung: Ký ức và tình yêu của Trizzie Phương Trinh dành cho em - Ảnh 2.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh được xem là người chị thân thiết và là "ân nhân" lớn nhất trong cuộc đời, sự nghiệp của cố ca sĩ Phi Nhung. Vào đầu những năm 1990, chính Trizzie đã phát hiện ra giọng hát thiên phú của Phi Nhung tại một chùa ở Florida và chủ động đề nghị đưa cô về California để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Không chỉ dìu dắt, giới thiệu show và hỗ trợ sản xuất những sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Trizzie còn cho Phi Nhung ở nhờ nhà, chăm sóc cô như em gái ruột trong suốt thời gian đầu lập nghiệp. Mối quan hệ giữa hai người kéo dài hơn 30 năm vô cùng khăng khít, gắn bó sâu sắc vượt xa tình đồng nghiệp thông thường.

Khi Phi Nhung qua đời vào năm 2021, Trizzie Phương Trinh đã cùng gia đình đứng ra lo liệu chu toàn hậu sự tại Mỹ và tiếp tục đồng hành, chăm sóc cho con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm.

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Tags

Phi Nhung

Trizzie Phương Trinh

Wendy Phạm

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