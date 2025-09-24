Nữ NSƯT từ Mỹ về bỏ 12 triệu giúp hai bé bỏng nặng, nói rõ một việc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã tới cổng bệnh viện Nhi Đồng 3 tại TP.HCM để phát 250 phần cơm từ thiện.

Ngọc Huyền và cậu của hai bé

Sau khi phát cơm xong, nữ nghệ sĩ tiếp tục vào trong bệnh viện để thăm hỏi và giúp đỡ 2 em nhỏ bị bỏng nặng đang phải chạy chữa, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Nữ nghệ sĩ nói thẳng: "Chúng tôi vừa phát xong 250 phần cơm tại Bệnh viện Nhi Đồng 3 huyện Bình Chánh.

Chúng tôi cũng nhận được một thông tin mà có lẽ nhiều người cũng biết. Có một người cha đã đốt nhà và tử vong luôn trong lúc đó, người vợ thì mới mất hôm qua và để lại hai con nhỏ, một bé 12 tuổi, một bé 15 tuổi.

Hai bé đang được điều trị ngay tại bệnh viện này. Cha mẹ hai em đã qua đời còn tên của hai cháu tôi xin giấu để hai cháu được lớn lên trong sự bình an, không bị dư luận soi mói, chỉ trích, có những bình luận không hay.

Hai cháu đang bị bỏng nặng, phải cấp cứu và tình hình cũng khá nghiêm trọng. Tôi mong rằng phần tiền chúng tôi hỗ trợ sẽ giúp các cháu phần nào chi phí điều trị để khỏi bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tôi thương lắm khi đọc thông tin của hai cháu, gia cảnh vô cùng khó khăn, phải đi ở trọ tại Tây Ninh. Người cha phóng hỏa cả căn nhà trọ cháy rụi, mất ngay lúc đó, mẹ thì đưa vào viện nhưng không qua khỏi, giờ chỉ còn lại hai cháu đang nằm điều trị.

Trong đó, bé trai bị bỏng 70 tới 75% diện tích cơ thể, còn bé gái bỏng 45 tới 50%, nhịp thở tổn thương nặng, nhịp tim tăng bất thường, đang rất cần sự giúp đỡ.

Vì tình hình quá cấp bách nên chị em chúng tôi vội tới đây, cá nhân gia đình tôi góp được 12 triệu đồng, bạn Phan Thảo Phương góp được 10 triệu đồng.

Chúng tôi xin nhấn mạnh, nói rõ hơn thông tin quan trọng là chị em tôi tự đem tiền đến cho, là tiền của gia đình chúng tôi. Chúng tôi không kêu gọi quyên góp. Ai muốn giúp đỡ các bé thì tới thẳng bệnh viện Nhi Đồng 3 ở Bình Chánh tìm thông tin, sẽ có người chỉ dẫn".

Hành động này của Ngọc Huyền nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên đi từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.