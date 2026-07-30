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Nữ NSƯT đưa cả nhà từ Mỹ về nước: "Được về quê hương vui lắm"

Tùng Ninh
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Nhiều khán giả đang đi ở sân bay cũng nhận ra Ngọc Huyền và tới chào hỏi, xin chụp hình chung.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã đưa cả gia đình mình gồm cha mẹ và con trai Hà Nam từ Mỹ về Việt Nam. Con gái Ngọc Huyền là Hà Tiên đã về trước cô khoảng hai tuần để thực hiện một chuyến từ thiện tại Trà Vinh. Chỉ có chồng Ngọc Huyền là không về nước lần này.

- Ảnh 1.

Ngọc Huyền cùng gia đình về nước

Được biết, đây là lần về nước thứ hai của Ngọc Huyền trong năm nay, sau khoảng gần 4 tháng ở Mỹ. Cha mẹ Ngọc Huyền định cư tại Mỹ nhiều năm qua để chăm sóc gia đình con gái nhưng thời gian gần đây cũng thường xuyên về nước chơi.

Con gái Ngọc Huyền và các nhân viên, trợ lý của cô cùng người thân, bạn bè, một số fan ruột đã ra tận sân bay đón nữ nghệ sĩ cùng gia đình khiến cô vô cùng vui sướng.

Mọi người còn mang theo những lẵng hoa rất đẹp để chào mừng Ngọc Huyền về nước. Nữ nghệ sĩ ôm hôn con gái và thốt lên: "Tôi đang mệt quá, mệt không phải vì đường bay dài mà mệt vì phải take care bố mẹ. Con gái yêu Hà Tiên của tôi hôm nay cũng ra đón tôi, thương quá trời! Thương ông ngoại quá!

Cảm ơn những người thương yêu, cảm ơn bạn bè thân hữu đã đến đây đón Ngọc Huyền. Cảm ơn các em, các bạn, các chị, các con.

Nói chung lần này tôi về nước rất vui vì có đầy đủ bố mẹ đi cùng. Bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, đủ sức khỏe để thực hiện một chuyến bay dài như vậy. Bố mẹ tôi rất vui vì được về Việt Nam. Người già mà, về được quê hương là vui lắm, lúc nào cũng vui.

- Ảnh 2.

Quan trọng là lần này tôi về để tham gia show Giang sơn mỹ nhân tại Nhà hát Bến Thành, mọi người nhớ mua vé ủng hộ chúng tôi. Mới lúc nãy tôi cũng gặp một cô khán giả bay từ Mỹ về để coi show này, hạnh phúc tràn đầy.

Tôi cũng làm giám khảo chương trình Tài tử miệt vườn của Đài truyền hình Đồng Tháp. Hà Nam con trai tôi đang nghỉ hè nên tôi cho con về Việt Nam chơi hè luôn, con gái thì đang mệt vì làm từ thiện suốt mấy ngày qua, khám cho nhiều bệnh nhân lắm".

Nhiều khán giả đang đi ở sân bay cũng nhận ra Ngọc Huyền và tới chào hỏi, xin chụp hình chung.

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Ngọc Huyền

sao Việt

showbiz

Hải ngoại

Cải lương

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