Nữ NSƯT 50 tuổi nói thẳng: "Tôi phản đối"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Hạnh Thuý. Tại đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ quan điểm về chủ đề "Tâm lý phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp để sinh con".

Hạnh Thúy

Cô cho biết: "Từng có thời điểm tôi cũng tự đặt câu hỏi liệu có nên can thiệp để chọn ngày đẹp, giờ đẹp khi sinh con hay không, bởi bản năng của người mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ tư vấn, tôi hiểu rằng việc sinh nở thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn tối ưu.

Khi tôi hỏi, bác sĩ khẳng định ngày sinh tự nhiên luôn tốt nhất, trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến bệnh lý của mẹ hoặc thai nhi mới cần can thiệp y khoa. Việc chủ động định ngày, định giờ sinh khi không có chỉ định y tế là hành động đi ngược quy luật tự nhiên, tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Hơn nữa, việc xem ngày giờ chưa chắc đã chính xác và nếu những điều không mong muốn xảy ra sau này, cha mẹ sẽ rất khó đối diện. Không phải bệnh viện hay bác sĩ nào cũng sẵn sàng thực hiện việc này, vì bản chất nó không phù hợp với tự nhiên.

Bản thân tôi đã cân nhắc rất nhiều trước lựa chọn ấy, nhưng rồi tự đặt câu hỏi nếu chỉ cần sinh vào ngày đẹp, giờ đẹp là cuộc sống sẽ suôn sẻ, thì đã không còn những mảnh đời bất hạnh.

Tôi phản đối việc chọn giờ sinh con. Nếu một đứa trẻ chỉ dựa vào ngày giờ sinh để tin rằng mình sẽ hạnh phúc thì điều đó hoàn toàn không có cơ sở.

Thực tế cho thấy có người không sinh ra ở vạch đích nhưng vẫn vươn lên thành công và cũng có người sở hữu nhiều lợi thế ban đầu nhưng lại không đi đến đích. Theo tôi, tương lai của mỗi người được quyết định bởi sự nỗ lực, chứ không phải bởi ngày giờ chào đời.

Hơn nữa, còn cả rủi ro sức khỏe nếu can thiệp để em bé sinh ra sớm hơn thời điểm phát triển đầy đủ trong bụng mẹ. Với tôi, sức khỏe của người mẹ và đứa trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn nhiều so với niềm tin vào yếu tố số mệnh".

Không chỉ chia sẻ quan điểm về sinh nở, Hạnh Thúy còn nói về cách cô tạo động lực cho con trong cuộc sống. Cô nói: "Việc tạo động lực không chỉ cần thiết với con cái mà với chính bản thân người làm cha mẹ.

Mong muốn lớn nhất của tôi là trở thành một người mẹ đủ ổn trong mắt con. Dù có những lúc mệt mỏi về thể chất nhưng niềm vui khi nhìn thấy nụ cười của con, hay ánh mắt rạng rỡ khi con thấy tôi trở về nhà, là phần thưởng lớn lao với tôi.

Đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại của con hỏi khi nào mẹ về vì nhớ mẹ hay những thành tích nhỏ của con ở lớp, ở trường cũng đủ để xóa tan mọi nhọc nhằn trong tôi.

Những gì con đạt được hoàn toàn là thành quả của chính con. Tôi luôn hãnh diện và biết ơn con nhưng điều tôi nhớ nhiều nhất lại không phải là những thành công, mà là những lần con thất bại. Chính những khoảnh khắc con không đạt được điều mong muốn mới là lúc con cần cha mẹ nhất.

Tôi muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng, niềm vui khi thành công lớn bao nhiêu thì nỗi thất vọng khi thất bại còn nặng nề gấp nhiều lần. Khi con rơi vào trạng thái buồn bã, tức giận, thậm chí tự nghi ngờ bản thân, đó là lúc cha mẹ cần ở bên để lắng nghe và chia sẻ".