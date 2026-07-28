Không được công ty cho phép, cô gái Trung Quốc vẫn nghỉ làm để về quê tổ chức đám cưới rồi bị cho nghỉ việc.

Theo thông tin được Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải, Trung Quốc, công bố ngày 22/4/2024, vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp lao động giữa một nữ nhân viên họ Chung và công ty nơi cô làm việc.

Xin nghỉ để làm đám cưới nhưng bị từ chối

Chị Chung là nhà thiết kế thuộc bộ phận marketing của một công ty tư vấn tâm lý tại Thượng Hải. Cuối năm 2023, chị dự định về quê tổ chức lễ cưới trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, ngay từ tháng 8, chị Chung đã trao đổi trực tiếp với người phụ trách công ty để xin nghỉ phép. Đến giữa tháng 9, chị tiếp tục nộp đơn xin nghỉ bằng văn bản, giải thích rằng lễ cưới trước đó đã phải lùi lịch một lần. Tiệc cưới cũng đã được đặt trước, thiệp mời đã gửi cho khách nên chị không thể tiếp tục thay đổi thời gian.

Tuy nhiên, lãnh đạo của công ty không chấp thuận đơn xin nghỉ phép của chị Chung với lý do kỳ nghỉ Quốc khánh là giai đoạn kinh doanh cao điểm, công việc không có người thay thế.

Không lâu sau đó, vào cuối tháng 9, doanh nghiệp này ban hành quy chế chấm công mới. Nội dung quy định nhân viên nghỉ không phép liên tục từ 3 ngày hoặc nghỉ không phép cộng dồn 5 ngày trong một năm sẽ bị sa thải. Dù vậy, do không thể thay đổi kế hoạch, chị Chung vẫn về quê để tổ chức hôn lễ như dự kiến.

Trong thời gian này, công ty nhiều lần yêu cầu chị quay lại làm việc nhưng chị không có mặt. Đến ngày 7/10/2024, doanh nghiệp xác định chị Chung đã nghỉ không phép 5 ngày. Đơn vị này cho rằng hành vi này của chị Chung đã vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động của công ty nên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Không đồng tình với quyết định trên, chị Chung khởi kiện công ty ra tòa.

Tòa án phân xử

Trong quá trình xét xử, phía doanh nghiệp lập luận rằng kỳ nghỉ Quốc khánh là mùa cao điểm kinh doanh, vị trí của chị Chung không có người thay thế nên việc từ chối đơn xin nghỉ là hợp lý. Công ty cũng cho rằng quy chế chấm công được ban hành đúng pháp luật Trung Quốc, vì vậy việc chấm dứt hợp đồng là hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đưa ra quan điểm ngược lại.

Theo tòa án địa phương, việc người lao động xin về quê tổ chức đám cưới là phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống của Trung Quốc. Lý do xin nghỉ của chị Chung là chính đáng, số ngày nghỉ cũng có cơ sở hợp lý. Quan trọng hơn, chị đã chủ động trao đổi với công ty từ sớm, nộp đơn xin phép bằng cả hình thức miệng và văn bản, đồng thời giải thích rõ những khó khăn khiến việc thay đổi lịch cưới là không thể.

Trong khi đó, lý do từ chối của doanh nghiệp chưa đủ thuyết phục. Việc áp dụng hình thức sa thải đối với chị Chung được đánh giá là quá nghiêm khắc, vượt quá mức cần thiết và cấu thành hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trong quá trình hòa giải, xét đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chị Chung tự nguyện giảm mức yêu cầu bồi thường xuống còn 46.000 NDT, thấp hơn mức bồi thường theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Cuối cùng, tòa án tuyên buộc công ty phải bồi thường cho chị Chung 46.000 NDT (hơn 178 triệu đồng) do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Sau vụ việc, thẩm phán của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải cũng đưa ra 3 khuyến nghị đối với cả doanh nghiệp và người lao động.

Thứ nhất, nghỉ kết hôn là chế độ phúc lợi theo luật định và là quyền lợi hợp pháp của người lao động. Việc tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ cưới cũng là một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thứ hai, doanh nghiệp có quyền xây dựng nội quy và quản lý lao động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng quyền này phải được thực hiện trong giới hạn hợp lý, đúng pháp luật Trung Quốc. Không thể vì mục tiêu lợi nhuận mà xem nhẹ hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Khi xem xét đơn xin nghỉ cưới, doanh nghiệp cần cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của nhân viên.

Thứ ba, cả người lao động và người sử dụng lao động đều cần thiện chí, thấu hiểu lẫn nhau để xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Người lao động khi bảo vệ quyền lợi của mình cũng nên cân nhắc đến khó khăn thực tế của doanh nghiệp. Về phía cơ quan tư pháp Trung Quốc, việc giải quyết tranh chấp cần hướng tới mục tiêu dung hòa quyền lợi của các bên, vừa bảo vệ người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển.

(Theo News.cctv.com)