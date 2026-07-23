Nữ nhân viên văn phòng khóc nấc khi phát hiện ung thư phổi: “Nhưng năm nào tôi cũng khám định kỳ…”

Cầm kết quả ung thư phổi giai đoạn cuối trên tay, ngực phụ nữ òa khóc ngay tại phòng khám vì không thể tin nổi bi kịch lại ập đến khi năm nào cô cũng chăm chỉ chụp X-quang ngực.

Ở tuổi 41, nữ nhân viên văn phòng họ Lưu (Bắc Kinh, Trung Quốc) luôn tự hào vì bản thân có lối sống khoa học và biết chăm sóc sức khỏe. Thế nên, khi nhận kết quản chẩn đoán ung thư phổi, cô cảm thấy vừa khó tin vừa oan ức.

Được biết, đều đặn mỗi năm, cô Lưu chưa từng bỏ sót bất kỳ kỳ khám sức khỏe định kỳ nào tại công ty. Tấm phim chụp X-quang ngực vào năm ngoái vẫn trả về kết quả phổi trong vắt, không một vệt mờ bất thường, trở thành tấm lá chắn khiến cô hoàn toàn yên tâm.

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn nặng dù năm nào cũng khám (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, cơn ác mộng lại ập đến theo cách không ai ngờ tới. Đầu năm nay, sau một đợt cảm lạnh kéo dài kèm những cơn ho dai dẳng, cô đến bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ nhiễm trùng phổi. Lần này, bác sĩ yêu cầu chụp lại phim. Giây phút nhìn thấy vệt bóng đen cỡ lớn chiếm trọn một phần lồng ngực trên màn hình, cô hoàn toàn chết đứng. Kết quả kiểm tra chuyên sâu sau đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tế nghiệt ngã: cô đã mắc ung thư phổi giai đoạn nặng.

Ngồi gục xuống ghế khóc nấc thành tiếng, cô liên tục gặng hỏi bác sĩ trong sự hoang mang tột cùng. Làm sao một khối u quái ác có thể lớn nhanh đến thế chỉ trong vòng một năm? Chẳng lẽ sự cẩn thận tầm soát suốt bao năm qua của cô lại trở nên vô nghĩa?

Thế nhưng, sự thật y khoa được các bác sĩ hé lộ sau đó mới thực sự là gáo nước lạnh dội vào tâm lý chủ quan của cô Lưu và rất nhiều người.

Khối u kích thước lớn ấy không hề mới mẻ hay phát triển thần tốc trong vài tháng, mà nó đã âm thầm gặm nhấm, tồn tại suốt nhiều năm trời ngay trong cơ thể cô. Thứ đánh lừa cô suốt thời gian qua chính là sự tin tưởng tuyệt đối vào tấm phim chụp X-quang ngực thông thường.

Bẫy mù của chụp X quang ngực trong tầm soát ung thư phổi

Rất nhiều người đang có tâm lý chủ quan rằng chỉ cần kết quả chụp X-quang ngực bình thường là lá phổi đã hoàn toàn vô sự. Nhung trên thực tế, chụp X-quang thông thường tồn tại vô số điểm mù kỹ thuật khiến các bác sĩ rất dễ bỏ sót tế bào ung thư ở giai đoạn khởi phát.

Sự khác biệt giữa kết quả chụp X-quang và chụp CT tại phổi của cô Lưu (Ảnh từ Bs)

Bác sĩ Wang Jiyong, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Hoa Bắc Kinh (Trung Quốc), giải thích rằng hình ảnh X-quang chỉ là ảnh chụp hai chiều. Các tổn thương hoặc khối u kích thước nhỏ rất dễ bị che khuất bởi hệ thống xương sườn, tim, cơ hoành hoặc các mạch máu lớn trong lồng ngực. Khi khối u đã hiển thị rõ mùng một trên phim X quang thì thường nó đã phát triển đến kích thước quá lớn hoặc đã di căn sang giai đoạn muộn.

Chính vì vậy, phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến hơn như chụp CT lồng ngực (đặc biệt là chụp CT liều thấp) mới được xem là chuẩn vàng giúp bác sĩ bóc tách từng lớp nhu mô phổi, vạch mặt những tổn thương dạng nốt nhỏ nhất đang ẩn nấp sâu bên trong.

"Tôi luôn cảm thấy rằng các chuyên gia y tế không chỉ chịu trách nhiệm điều trị và cứu sống người bệnh, mà còn phải giáo dục cộng đồng về sức khỏe. Chúng ta có trách nhiệm truyền bá kiến thức chính xác về khám sức khỏe định kỳ và phòng ngừa ung thư cho cộng đồng", Tiến sĩ Wang chia sẻ.

Tần suất chụp CT lồng ngực được bác sĩ khuyến cáo

Để không rơi vào kịch bản phát hiện muộn đầy cay đắng như nữ bệnh nhân trên, bác sĩ Wang khuyến cáo mỗi người nên chủ động bổ sung chụp CT lồng ngực vào kế hoạch kiểm tra sức khỏe cá nhân theo các mốc tuổi sau:

- Người từ 40 tuổi trở lên: Bên cạnh các danh mục khám sức khỏe hàng năm, nên thực hiện chụp CT lồng ngực định kỳ để kiểm tra chuyên sâu toàn bộ cấu trúc phổi.

- Người dưới 40 tuổi: Nên chủ động thực hiện chụp CT lồng ngực với tần suất 5 năm một lần nếu không có triệu chứng bất thường.

- Nhóm đối tượng nguy cơ cao: Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư, người từng có tiền sử bị các khối u ác tính hoặc người có thói quen hút thuốc lá lâu năm cần tham vấn bác sĩ để tầm soát CT sớm và dày hơn.

Ung thư phổi nếu được phát hiện ở giai đoạn rất sớm qua chụp CT thì tỷ lệ điều trị thành công và chữa khỏi hoàn toàn là cực kỳ cao. Đừng để sự chủ quan vào các phương pháp khám thông thường làm mất đi cơ hội vàng bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Cảnh giác với 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi: - Ho kéo dài không khỏi: Cơn ho âm ỉ, dai dẳng kéo dài trên 3 tuần và mức độ ngày càng nặng hơn. - Ho ra máu hoặc đờm màu hồng: Nước bọt hoặc đờm có lẫn vệt máu tươi, máu đông hay chuyển màu nâu thẫm. - Tức ngực, đau khi hít thở: Cảm giác đau nhói hoặc tức nặng vùng ngực, cơn đau tăng lên khi hít sâu, ho hoặc cười. - Khó thở, thở khò khè: Luôn cảm thấy hụt hơi, thở dốc ngay cả khi thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng. - Khàn tiếng kéo dài: Giọng nói thay đổi trở nên trầm, khàn hoặc mất tiếng dai dẳng do khối u chèn ép dây thần kinh. - Sụt cân đột ngột: Cân nặng giảm nhanh không rõ nguyên nhân, đi kèm cảm giác chán ăn và mệt mỏi mạn tính. - Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát: Thường xuyên bị viêm phổi hoặc viêm phế quản chữa mãi không khỏi hẳn.

Nguồn và ảnh: Baidu, Cancer123, Family Doctor