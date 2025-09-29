Nữ người mẫu gặp chấn thương, hôn mê

Mới đây, người mẫu Minh Tú đã chia sẻ về quá trình hồi phục sau tai nạn đứt dây chằng.



Minh Tú hôn mê trong bệnh viện

Cô nói: "Hiện tại, tôi đã về nhà rồi và tôi phẫu thuật cũng được 10 ngày. Vết thương của tôi đang tiến triển khá tốt. Tôi đang theo quá trình trị liệu cùng bác sĩ.

Nếu không bị chấn thương nặng như thế này thì giờ này tôi phải đang rất nhiệt huyết ở một chương trình nào đó, đang xoay mấy vòng ở một sàn catwalk.

Nhưng ai biết được chữ ngờ. Năm nay là năm tam tai của tôi nên tôi không tham gia quá nhiều chương trình truyền hình thực tế hay những show phải sử dụng sức khỏe nhiều.

Chương trình Sao nhập ngũ gọi cho tôi khi tôi đang ăn cơm trưa. Tôi không tin được mình được mời lại vì mùa all stars này 4 năm mới có một lần, tôi rất chờ đợi. Đây là chương trình vô cùng ý nghĩa. Tôi nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước, biết ơn sự hi sinh của cha ông đi trước.

Tôi hào hứng tham gia, ai ngờ đâu vừa vào chương trình ngày đầu tiên, vừa làm được hai nhiệm vụ là tôi gặp tai nạn chấn thương luôn. Tôi cũng không hiểu sao mình lại ngã như vậy, chỉ biết là ngã rất đau, nghe rắc một cái. Tôi nằm xuống luôn, đau không chịu nổi.

Minh Tú bật khóc

Tôi nằm đó 7 phút thì các đồng chí bên quân y cho tôi co duỗi chân thử. Tôi co duỗi chân được thì mừng quá vì biết không bị gãy xương.

Sau 20 phút, tôi đứng lên từ từ nhưng không đứng nổi vì quá đau, chân cứ lỏng lẻo, buốt lắm. Nguyên một đêm tôi không ngủ được, đau nhức, bủn rủn.

Hôm sau tôi bảo chương trình cho tôi nghỉ để lên thành phố chụp cộng hưởng từ. Bác sĩ xem xong nói tôi bị đứt dây chằng, phải xử lý sớm.

Tôi không hiểu đứt dây chằng là gì, không biết nó nguy hiểm cỡ nào, nghĩ như kiểu đứt tay thôi, bó lại là được. Về tới Sài Gòn, chồng tôi đón đưa đi bác sĩ. Bác sĩ nói phải mổ.

Tôi bủn rủn, lo lắng vì có quá nhiều công việc cận kề phải xử lý. Tôi phải xin bác sĩ cho dời lại 2 ngày để livestream nốt 12 tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy và tôi hôn mê rất sâu mấy tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên tôi ngủ ở bệnh viện và trải qua cảm giác đau đớn nổi da gà. Giờ nhớ lại tôi vẫn nổi da gà.

Tôi bật khóc, buồn bã, lo lắng vì nghĩ tới công việc, tiền bạc sắp tới sẽ ra sao. Còn bao dự án tôi đã lên kế hoạch phải hủy, còn gia đình, mẹ tôi, chồng tôi và dự định sinh con nữa".