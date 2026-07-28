Toàn bộ khuôn mặt cô biến dạng thành hình lưỡi cày, hai bên mặt cao thấp không đối xứng, hai hàm răng hoàn toàn không thể khớp cắn bình thường.

Tiểu Vũ, 24 tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc từng làm người mẫu ảnh nhờ đường nét ngũ quan ưu tú. Trước ống kính, ngũ quan của cô rất hài hòa, chỉ có hàm dưới hơi nhô về phía trước khoảng 2 mm, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra. Cô vốn chỉ muốn thực hiện một cuộc vi chỉnh chỉnh hàm nhẹ nhàng, thu gọn hàm dưới về sau 2 mm để cải thiện vấn đề móm nhẹ. Không ai ngờ rằng, một cuộc phẫu thuật chỉnh hình xương hàm quy chuẩn lại phá hủy hoàn toàn cuộc đời cô.

Theo báo cáo ngày 25 tháng 7, trước phẫu thuật, phía bệnh viện đã đưa ra phương án kỹ thuật số toàn bộ thể hiện rõ ràng: chỉ điều chỉnh nhẹ nhổ lùi hàm dưới 2 mm, tối đa giữ lại đường nét khuôn mặt ban đầu của cô. Tuy nhiên, sau khi cuộc phẫu thuật gây mê toàn thân kết thúc và vết sưng giảm dần, Tiểu Vũ nhìn vào gương và lập tức sụp đổ. Khuyết điểm hàm mặt vốn nhẹ nay bị trầm trọng gấp nhiều lần, cằm nhô ra phía trước một cách kỳ dị, toàn bộ khuôn mặt biến dạng thành hình lưỡi cày, hai bên mặt cao thấp không đối xứng, hai hàm răng hoàn toàn không thể khớp cắn bình thường.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của Tiểu Vũ

Không chấp nhận kết quả, cô mang toàn bộ phim chụp CT đến nhiều bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt hàng đầu tại Bắc Kinh và Thượng Hải để kiểm tra lại. Tất cả các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt giàu kinh nghiệm sau khi xem phim dựng hình 3D đều đưa ra kết luận hoàn toàn thống nhất: cuộc phẫu thuật này đã xảy ra sai sót có tính chất đảo ngược. Xương hàm dưới đáng lẽ phải thu vào trong lại bị bác sĩ đẩy ngược ra phía trước tới 13 mm, góc xoay của xương hàm trên cũng bị đảo ngược hoàn toàn. Sự chồng chất của sai sót thao tác hai chiều đã trực tiếp gây ra tình trạng lệch xương không thể đảo ngược và dị dạng khuôn mặt ba chiều.

Cầm trên tay các báo cáo chẩn đoán chuyên môn từ nhiều bệnh viện, Tiểu Vũ quay lại cơ sở phẫu thuật ban đầu để đòi lại sự công bằng, nhưng phản ứng của bác sĩ phẫu thuật chính lại nhiều lần vượt qua giới hạn của công chúng. Ban đầu, đối phương tìm cách đùn đẩy, tuyên bố rằng do xương hồi phục sau phẫu thuật dẫn đến tái phát. Đến khi các báo cáo chuyên môn đặt ngay trước mắt không thể chống chế, ông ta lại đổi giọng nói rằng đó chỉ là sai số nhỏ về độ chính xác trong thao tác. Khi mọi lời biện bạch đều không còn đứng vững, bác sĩ này thậm chí còn lấy thẩm mỹ cá nhân ra để chống chế với nạn nhân, thốt ra một câu làm tổn thương tất cả mọi người: "Tôi thích dáng mặt hiện tại này hơn, so với dáng vẻ trước đây của cô thì thời thượng hơn đấy, cô phải học cách đón nhận bản thân mới đi."

Dị dạng bên ngoài mới chỉ là tổn thương có thể nhìn thấy, những tổn thương chức năng ẩn sâu trong cơ thể mới khiến Tiểu Vũ đau đớn ngày đêm. Đinh thép cố định cắt xương trong phẫu thuật đã đâm xuyên qua chân răng, khiến nhiều răng bị tổn thương không thể hồi phục, nướu răng liên tục bị teo. Hàm mặt lệch ép vào khoang mũi, lệch vách ngăn mũi gây ra tắc mũi kéo dài, hô hấp hàng ngày không suôn sẻ. Khớp thái dương hàm bị lệch và mài mòn lâu ngày, khi ăn hay nói chuyện khớp liên tục đau nhức, ngay cả việc nhai thức ăn đơn giản cũng trở thành sự hành hạ. Công việc người mẫu kiếm sống dựa vào ngoại hình hoàn toàn không thể tiếp tục, nguồn thu nhập ổn định bị cắt đứt, chi phí sinh hoạt và khám chữa bệnh đắt đỏ đè nặng khiến cô không thể thở nổi.

Cô gái gặp biến chứng nghiêm trọng

Điều khiến người ta xót xa nhất là thế bế tắc phục hồi trước mắt Tiểu Vũ. Cô đã đi tư vấn chỉnh nha thất bại tại khắp các cơ sở Răng Hàm Mặt lớn, kết quả đánh giá của tất cả các chuyên gia gần như giống hệt nhau: phẫu thuật ban đầu gây dính sẹo diện rộng ở xương, các khối xương bị cố định lệch vị trí, độ khó kỹ thuật của việc phục hồi lần hai đã đạt đến đỉnh điểm của ngành.

Để đi hết quy trình hoàn chỉnh gồm chỉnh nha, cắt xương, tái tạo xương, thời gian tối thiểu mất từ bốn đến năm năm, toàn bộ chi phí điều trị, phẫu thuật và phục hồi ước tính vượt quá 300.000 Tệ (khoảng 1,08 tỷ đồng). Vấn đề thực tế hóc chuẩn hơn là hiện tại khớp cắn hàm của cô bị rối loạn quá nghiêm trọng, ngay cả việc chỉnh nha cơ bản trước phẫu thuật cũng không thể tiến hành, trong thời gian ngắn hoàn toàn không đủ điều kiện cơ bản để phẫu thuật phục hồi.

Tiểu Vũ đã sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ như tài liệu hình ảnh, phương án trước phẫu thuật, ghi âm trao đổi với bác sĩ, lần lượt thương lượng với bệnh viện liên quan, nhưng phía bệnh viện chưa từng đưa ra giải pháp thực chất. Trong sự tuyệt vọng, cô đã nộp toàn bộ tài liệu lên Ủy ban Y tế địa phương.

Ngày 25 tháng 7, cơ quan chức năng cho biết đã chính thức điều tra xác minh, nhưng toàn bộ quy trình thu thập chứng cứ và xác định vẫn cần thời gian chờ đợi lâu dài. Hiện tại, Tiểu Vũ vừa không có nguồn thu nhập, vừa không tìm ra cách phục hồi, rơi vào tình cảnh tiến lui đều khó.

Sau khi sự việc được đăng tải, trên các nền tảng mạng xã hội tràn ngập những bình luận thương xót Tiểu Vũ, nhiều cư dân mạng làm việc trong ngành nha khoa và thẩm mỹ y khoa cũng lên tiếng bảo vệ và đòi quyền lợi cho cô.

Nguồn: Sohu