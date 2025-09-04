Nữ nghệ sĩ đang diễn thì chồng mất, phải cắn răng diễn hết mới về để tang: "Nhiều người trách tôi"

Vừa qua, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng, từng gây dấu ấn với vai Thị Cua trong vở cải lương Nghêu sò ốc hến một thời.

Nghệ sĩ Thụy Mười, Phương Dung, Kiều Trúc Phượng và Phi Phụng (từ trái qua)

Tại đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ chồng bà mất năm bà mới 40 tuổi vì bệnh. Nghệ sĩ Phương Dung nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi nhớ ra rồi, cô Kiều Trúc Phượng có tâm sự rằng lần đó cô đang chuẩn bị diễn một vở cải lương thì có người tới báo tin chồng mất.

Cô định bỏ về nhưng bầu show bảo nếu giờ cô về thì bầu show phải đền toàn bộ tiền vé lại cho khán giả vì không thể tiếp tục diễn vở đó nếu không có cô.

Thế là cô Kiều Trúc Phượng phải cắn răng diễn cho hết vở cải lương đó rồi mới về để tang chồng".

Nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng nói thêm: "Đúng rồi, đêm đó tôi phải ngồi xích lô đi tới rạp Quốc Thanh hát vì tôi không có nổi cái xe máy mà đi. Nếu đêm đó không hát thì bầu show phải đền tiền vé cho khán giả, rồi còn tiền rạp, tiền đạo cụ, đồ diễn.

Kiều Trúc Phượng

Ông Thanh Điền bảo tôi: "Thôi bây giờ lỡ rồi, Phượng cứ ra hát đi chứ để thế này thì phải đền nhiều tiền lắm. Ông anh chồng cũng bảo tôi thôi cứ diễn đi nên tôi mới dám diễn tiếp.

Trong lòng tôi lúc đó buồn lắm, nhưng bước ra sân khấu vẫn phải hát và vào vai ác. Tôi phải diễn trọn vai vì đó là nghề của tôi. Vở tuồng đó là Em ơi đừng khóc, giống hệt như tâm trạng, hoàn cảnh của tôi.

Nhiều người cũng trách tôi lắm, bảo chồng chết mà còn đi hát, không chịu về. Nhưng cái nghề này là thế, phải có trách nhiệm với khán giả và bầu show, vé đã bán hết rồi không thể bỏ về.

Mà cái nghề này ngộ lắm. Tôi đứng trong cánh gà đau buồn, nhức đầu lắm, người cứ mệt lả đi tưởng không diễn được mà bước ra sân khấu là khỏe ngay lại, diễn hăng say, như kiểu được ông Tổ đỡ cho. Chỉ có người trong nghề mới hiểu cho nhau cái đó".

Nghệ sĩ Phi Phụng cũng chia sẻ: "Tôi cũng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lần đó ba tôi mất nhưng lỡ nhận lời đi diễn với người ta rồi cũng không thể bỏ được, đành để ba nằm đó rồi đi diễn xong xuôi".