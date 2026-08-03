Nữ nghệ sĩ cải lương đang diễn thì bị kim may đâm thẳng vào lòng bàn chân

"Tôi bị một cây kim may đồ do bộ phận phục trang vô tình bỏ sót đâm sâu vào lòng bàn chân" – Nhã Thy nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Nhã Thy. Tại chương trình tuần này, Nhã Thy chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Nhã Thy

Cô nói: "Thực sự, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một đào ca cải lương chuyên nghiệp. Trước đây, tôi ước mơ trở thành một diễn viên hài và quyết định nộp đơn thi vào Khoa Kịch nói - Điện ảnh của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh.

Nhưng ngay lúc tôi thể hiện một câu vọng cổ trong bài Hoa mua trắng ở phần thi năng khiếu, các thầy cô lại gợi ý tôi sang khoa cải lương để thi vì thấy tôi có giọng.

Hôm có kết quả, thấy tên mình trúng tuyển, tôi mừng nhưng vẫn sợ mình nhìn nhầm. Rốt cuộc, tôi phải bắt chuyến xe buýt ngược lên trường lần thứ hai chỉ để tận mắt soi lại bảng điểm cho chắc chắn.

Sự nghiệp của tôi thêm vững chắc nhờ hậu phương lớn từ gia đình. Cha tôi rất ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Dù phải trăn trở về kinh tế gia đình, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, việc đi hát không chỉ giúp tôi tự lo cho bản thân, đỡ đần cha mẹ mà còn có điều kiện sắm sửa, đầu tư chỉn chu cho từng hoạt động nghề nghiệp.

Với nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ phải thực sự nghiêm túc với nghề. Để có được 2 tiếng rưỡi đứng trên sân khấu, tôi phải dành ra cả tháng trời tập luyện dai dẳng. Ngay cả với các trích đoạn ngắn, tôi cũng phải mất từ 3 đến 4 ngày ôn luyện nhuần nhuyễn trước khi bước ra ánh đèn màu.

Mỗi khi nhận vai diễn mới, tôi đều tỉ mỉ lên mạng tìm hiểu sâu về thân thế, lịch sử, tính cách và những bi kịch đẩy nhân vật vào hoàn cảnh đó. Đặc biệt, tôi cực kỳ thích các vai đào tính cách, đào lẳng bởi sự đa dạng về màu sắc tâm lý.

Vai diễn giúp tôi đoạt Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang là vai Thần phi Nguyễn Thị Anh. Tôi nhớ diễn xong, rời sân khấu, cảm giác day dứt nhưng sướng và lâng lâng vì lột tả trọn vẹn nhân vật vẫn bám theo tôi suốt thời gian dài.

Vai diễn ấn tượng thứ hai của tôi là Bùi Thị Xuân, một hình tượng nữ tướng anh hùng đầy uy nghiêm, góc cạnh. Đây là điểm tựa tinh thần giúp tôi khẳng định màu sắc cá nhân trên sân khấu cải lương.

Tuy nhiên, nghề diễn không chỉ có hoa hồng mà còn đầy rẫy những sự cố rủi ro. Tôi nhớ mãi kỷ niệm khi đóng tuồng Thanh Xà Bạch Xà. Trong một phân cảnh bay nhảy, ngay khi vừa đáp xuống sàn sân khấu, tôi bị một cây kim may đồ do bộ phận phục trang vô tình bỏ sót đâm sâu vào lòng bàn chân.

Tôi đau điếng, nhưng tiếng đàn và ánh đèn sân khấu đã tiếp thêm sức mạnh để tôi nén đau hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Sau những sự cố như vậy, tôi càng trân trọng hơn sự vất vả thầm lặng của các anh chị em hậu đài, âm thanh, ánh sáng và phục trang, những người luôn đứng sau ánh hào quang của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó là nhiều tình huống dở khóc dở cười. Có lần, do khoảng trống kịch bản bất ngờ trên sân khấu, tôi bị đẩy ra ngoài khi chưa kịp chuẩn bị. Tôi phải tự biên tự diễn một tiểu phẩm tự phát ngay tại chỗ để cứu nguy cho đêm diễn".