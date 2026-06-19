Nữ MC xinh đẹp diện áo cổ sâu gây sốt World Cup 2026 với vóc dáng nóng bỏng" hơn thời tiết

Nữ MC người Italy khiến mạng xã hội dậy sóng với vẻ ngoài nổi bật trong lần đầu tiên tác nghiệp tại một kỳ World Cup.

Bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, World Cup 2026 cũng đang tạo ra những hiện tượng mạng xã hội ngoài đường pitch. Một trong số đó là Eleonora Incardona, nữ MC của DAZN vừa có màn ra mắt đáng nhớ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hôm 17/6 (giờ Việt Nam), Eleonora xuất hiện trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) để đưa tin trận đấu giữa Pháp và Senegal thuộc khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026. Chỉ ít giờ sau khi trận đấu kết thúc, những hình ảnh của cô đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Nữ MC 36 tuổi lựa chọn một bộ trang phục màu hồng nhạt thanh lịch nhưng vẫn rất nổi bật khi xuất hiện bên đường biên. Thiết kế áo khoét sâu, ôm sát khoe vòng eo thon thả và thân hình nóng bỏng khiến nữ MC lập tức gây sốt. Với thần thái tự tin cùng ngoại hình cuốn hút, Eleonora nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Trên trang Instagram sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, người đẹp Italy chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tác nghiệp trong ngày đặc biệt của sự nghiệp. Đi kèm bài đăng, cô xúc động viết: "Nếu ai đó nói với tôi điều này vài năm trước, tôi đã không thể tin nổi. Hôm qua tôi đã có mặt trên sân để tác nghiệp trận Pháp - Senegal".

Ảnh: IGNV

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ để cho thấy cảm xúc của Eleonora khi được hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất trong công việc. Với những người làm truyền hình thể thao, được tác nghiệp tại World Cup luôn được xem là một trong những cột mốc danh giá nhất sự nghiệp.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Phần bình luận tràn ngập những lời khen dành cho nữ MC. Cũng có không ít người đặc biệt chú ý tới phong cách thời trang của cô trong ngày lên sóng tại World Cup.

Eleonora Incardona vốn không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Âu. Trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của DAZN, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, MC truyền hình và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn ở Italy.

Những năm gần đây, sức hút của Eleonora trên mạng xã hội ngày càng tăng mạnh nhờ phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp cùng ngoại hình nổi bật. Mỗi lần xuất hiện tại các trận đấu lớn, cô đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Và giờ đây, World Cup 2026 đã giúp Eleonora hoàn thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Không chỉ là một ngày tác nghiệp bình thường, đó còn là ngày mà giấc mơ nhiều năm của nữ MC người Italy chính thức trở thành hiện thực.