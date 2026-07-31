Nữ MC nổi tiếng bật khóc trước 10 triệu của Đức Phúc

"Tôi vô cùng cảm phục hành động của Đức Phúc" – Thanh Thảo nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của MC Thanh Thảo, á hậu Vân Nhi, ca sĩ Nguyễn Thái Học.

Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Hồ Thị Xuân Đào (sinh năm 2011), hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Gia đình em có 7 thành viên gồm ông bà nội, cha mẹ và hai em trai. Cuộc sống của cả nhà nhiều năm qua luôn chật vật vì bệnh tật và nghèo khó.

Gia đình em Hồ Thị Xuân Đào

Ông nội là ông Hồ Quang Nhã (sinh năm 1942) tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm; bà nội là bà Lê Thị Thinh (sinh năm 1951) mắc bệnh Alzheimer, phải nằm một chỗ. Cha em bị u xơ thần kinh, dẫn đến điếc cả hai tai, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động. Trong người anh còn có khối u, không thể phẫu thuật nên chỉ uống thuốc. Mỗi tháng, gia đình phải chi từ 600.000 đến 1 triệu đồng tiền thuốc cho anh.

Bản thân Xuân Đào từng phẫu thuật u não thất vào năm 2023. Sau ca mổ, em thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, khả năng tiếp thu chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai người mẹ là chị Khoang Thị Giang. Chị làm công nhân với thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Buổi tối, chị nhận gấp giấy vàng mã tại nhà, kiếm thêm từ 30.000 đến 80.000 đồng. Dù mắc thoát vị đĩa đệm, chị vẫn phải vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng, các con và bố mẹ già.

Dù lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau, Xuân Đào vẫn chăm ngoan và nỗ lực học tập. Điều em mong mỏi nhất không phải dành cho bản thân mà là ông bà, bố và các em đều khỏe mạnh để mẹ bớt vất vả sau những tháng ngày một mình gồng gánh cả gia đình.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Xuân Đào, Á hậu Vân Nhi không giấu được xúc động. Cô nói: "Tôi vô cùng nghẹn ngào khi những ước mơ của các em nhỏ trong chương trình đều rất giản dị, chỉ mong cha mẹ khỏe mạnh để được ở bên nhau lâu hơn.

Hình ảnh Xuân Đào còn nhỏ tuổi đã phải đối diện bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn luôn hiểu chuyện, chỉ nghĩ cho gia đình khiến tôi vô cùng xót xa. Tôi cũng cảm phục chị Khoang Thị Giang - người mẹ bất chấp bệnh tật, một mình chăm sóc chồng con và phụng dưỡng bố mẹ chồng để các con được tiếp tục đến trường".

Á hậu Vân Nhi và ca sĩ Nguyễn Thái Học

Để động viên gia đình, Á hậu Vân Nhi gửi tặng 5 triệu đồng. MC Thanh Thảo cũng nghẹn lòng nói: "Tôi xót xa khi nhìn người mẹ bất lực trước bệnh tật của con, nhưng không thể gánh chịu thay. Dù sức khỏe không tốt, chị Giang vẫn phải mạnh mẽ chăm sóc chồng, nuôi dạy các con và phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Tôi muốn nhắn nhủ các em nhỏ theo dõi chương trình hãy trân trọng những phút giây bên gia đình và bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ khi còn có thể. Trước khi tham gia ghi hình, tôi cũng đã vận động bạn bè và trích 15 triệu đồng gửi tặng gia đình Xuân Đào.

Ca sĩ Nguyễn Thái Học dành nhiều lời khen cho nghị lực của Xuân Đào khi em vẫn kiên trì học tập dù từng trải qua ca phẫu thuật não và sức khỏe còn chịu nhiều ảnh hưởng. Anh gửi tặng gia đình nhân vật 5 triệu đồng.

Nam ca sĩ cho biết: "Qua hai lần đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt, tôi vẫn không thể nguôi cảm giác xót xa trước những số phận kém may mắn. Có em sớm mồ côi, có em còn đủ cha mẹ nhưng ngày ngày sống trong nỗi lo người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Hình ảnh Xuân Đào còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi khiến tôi không khỏi đau lòng".

MC Thanh Thảo

Dù không tham gia ghi hình, ca sĩ Đức Phúc vẫn gửi tặng gia đình Xuân Đào 10 triệu đồng. MC Thanh Thảo bật khóc nói: "Tôi vô cùng cảm phục hành động của Đức Phúc và trân trọng em vì luôn theo dõi hỗ trợ kịp thời".