Nữ MC cả miền Tây ai cũng biết mặt lần đầu làm rõ tin đột quỵ, mất tích bí ẩn gây chấn động

MC này từng gắn với rất nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng tại miền Tây.

MC Anh Thơ từng dẫn nhiều chương trình trên sóng THVL. Có thời điểm, MC Anh Thơ xuất hiện dẫn dắt trong 18 chương trình. Nữ MC từng chia sẻ, cứ mở tivi sóng THVL tầm 30 phút sẽ liên tục nhìn thấy cô ở những chương trình khác nhau. Vì thế, Anh Thơ được gọi là nữ MC người miền Tây nào cũng biết mặt. Tuy nhiên, có thời điểm, MC Anh Thơ bỗng dưng mất hút, biến mất bí ẩn khiến khán giả hoang mang. Khi đó, có nhiều thông tin lan truyền MC Anh Thơ bị đột quỵ, sức khoẻ kém. Tin đồn này từng gây chấn động suốt một thời gian dài.

MC Anh Thơ kể về tin đồn lớn nhất cuộc đời cô: "Thơ kể về câu chuyện hồi xưa khi mà Thơ mới về làm cho Đài Vĩnh Long đó. Thế là có rất là nhiều comment như thế này: Hồi nhỏ đang coi chị, cái tự nhiên ai đồn chị cái cả xóm em buồn quá trời nói về chị không đó, Xóm tui đồn chị chết, tui khóc quá trời!, Tui ở Cao Lãnh Đồng Tháp cũng nghe đồn, hồi đó tưởng thiệt không đó, Ê tui cũng nghe đồn... buồn khóc luôn á... Năm đó, tin đồn này nó nổ ra nó to và nó khủng khếp hơn là mọi người tưởng tượng nhiều luôn á".

Clip: MC Anh Thơ lần đầu lên tiếng tin đồn đột quỵ, mất tích bí ẩn cách đây nhiều năm

Cho đến mới đây, MC Anh Thơ lần đầu lên tiếng làm rõ tin đồn theo mình suốt cả thập kỷ qua. Theo đó, nữ MC cho biết khi đó rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè... đã liên tục gọi hỏi thăm khi nghe tin đồn cô bị đột quỵ. Thậm chí, các số hotline của THVL cùng các chương trình cô từng dẫn dắt cũng liên tục bị khán giả gọi điện để hỏi thăm về nữ MC.

Anh Thơ nói: "Không biết tại sao nha, nhưng mà cái thông tin đó nó bùng lên một cái và nó lan rất nhanh, nó lan rất lẹ luôn. Trong một ngày đó thôi là tất cả các điện thoại nào đã từng được đưa cái thông tin lên trên truyền hình, thì tất cả các điện thoại trong đài đều đổ chuông liên tục liên tục. Có nghĩa là khán giả khắp nơi gọi về chỉ để xác minh thử là Anh Thơ còn sống hay không hay là ngỏm rồi".

MC Anh Thơ quen mặt với khán giả miền Tây

Thực tế, thời điểm đó MC Anh Thơ đang mang thai con gái đầu lòng, vì sức khoẻ bị ảnh hưởng do nghén nên cô mới không xuất hiện trên sóng để dẫn dắt các chương trình. Cụ thể, MC Anh Thơ cho hay: "Nếu như lúc đó ai theo dõi Đài THVL thì ngày nào mọi người cũng sẽ thấy hình ảnh của Thơ xuất hiện trên tivi. Chỉ cần mở Đài Vĩnh Long ra mọi người để khoảng nửa tiếng thôi là mọi người sẽ thấy Thơ xuất hiện ở trên đó. Có nghĩa là cái số lượng chương trình mà Thơ làm cho đài lúc đó nó dày tới mức mà mọi người cứ mở tivi ra để một hồi là sẽ thấy có chương trình có Thơ ở trong đó.

Thơ không biết là có kiêng kỵ gì không, nhưng mà nó thành một cái thông lệ luôn. Là nếu như mà ai mà có bầu, thì những cái hoạt động biểu diễn như là biểu diễn sân khấu, văn hóa văn nghệ hay là trên tivi này kia thì gần như là không có xuất hiện cái hình ảnh là phụ nữ mang thai, để khán giả không bị phân tâm là cái cô đó đang có bầu. Nói chung là phải giấu hình ảnh đó đi, không ai biết là mình đang có bầu thì vẫn được xuất hiện. Thì Thơ cũng vậy, cho nên là khi có bầu là Thơ sẽ ngừng hết tất cả chương trình này kia luôn. Lúc đó nha, là vừa có bầu, thứ hai là Thơ nghén mà nghén dữ dội, nghén từ sớm lắm. Nghén mà Thơ ói ra máu mà. Thực ra là Thơ có giữ duy nhất một chương trình thôi, đó là chương trình Trái Tim Nhân Ái".

Anh Thơ lần đầu cho biết lý do ở ẩn, biến mất bất thường là do bầu bí và sinh con gái đầu lòng

MC Anh Thơ cho biết sau thời gian nghỉ ngơi để bầu bí và sinh con thì cô trở lại công việc. Nữ MC chia sẻ cô biết ơn tình cảm của người dân miền Tây dành cho mình: "Tính Thơ hay tự ti lắm mọi người. Thơ không nghĩ là mình cũng được yêu thương, mình cũng được quan tâm tới mức như vậy. Cho nên là tại sao mà Thơ nói với mọi người là đối với Thơ nha, miền Tây thực sự nó là một quê hương của Thơ. Thơ yêu miền Tây, Thơ yêu người miền Tây, Thơ hợp với miền Tây vô cùng luôn. Đây là lần đầu tiên Thơ kể đầy đủ câu chuyện này".

MC Anh Thơ là ai?

MC Anh Thơ sinh năm 1985, sở hữu chất giọng truyền cảm cùng ngoại hình trẻ trung, gần gũi. Sau gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô trở thành một trong những gương mặt dẫn chương trình quen thuộc của khán giả khu vực miền Tây, ghi dấu ấn nhờ lối dẫn duyên dáng và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trong nhiều năm, Anh Thơ được biết đến qua các chương trình mang tính cộng đồng và an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh một nữ MC giản dị, thường xuyên đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn. Trên sóng THVL, cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như Hãy nghe tôi hát, Nhịp cầu nghệ sĩ, Ai đúng ai sai hay Bác sĩ gia đình. Với gần 18 năm hoạt động, có thời điểm nữ MC đảm nhận cùng lúc tới 18 chương trình, trở thành gương mặt phủ sóng dày đặc trên các đài truyền hình khu vực phía Nam.

Đến khi xuất hiện trong chương trình Gõ cửa thăm nhà vào năm 2023, khán giả mới có dịp khám phá rõ hơn về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của Anh Thơ. Ngay khi bước vào căn hộ của nữ MC, hai nghệ sĩ Quốc Thuận và Ngọc Lan không giấu được sự bất ngờ trước không gian sống sang trọng với tầm nhìn thoáng đãng, liên tục trầm trồ gọi đây là "view triệu đô". Cả hai thừa nhận không nghĩ Anh Thơ lại sở hữu một cơ ngơi khang trang cùng cuộc sống tiện nghi đến như vậy.

MC Anh Thơ dẫn dắt nhiều chương trình nhân đạo, nhiều khán giả yêu mến

Không chỉ thành công với vai trò MC, Anh Thơ còn điều hành công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và sản xuất chương trình truyền hình. Chính công việc kinh doanh này giúp cô duy trì nguồn thu nhập ổn định trong nhiều năm, nhờ đó có thể chủ động lựa chọn những chương trình phù hợp với định hướng cá nhân thay vì nhận lời tất cả các lời mời.

Dù xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, Anh Thơ lại khá kín tiếng về đời tư. Phải đến khi tham gia Gõ cửa thăm nhà, công chúng mới biết cô đã là mẹ của một cô con gái. Trước đó, vào năm 2022, nữ MC lần đầu công khai hình ảnh ái nữ tên Gia Cát, thường được gọi thân mật là bé Thỏ. Sở hữu ngoại hình đáng yêu và chiều cao nổi bật, bé Thỏ hiện đã gần cao bằng mẹ.

Sau khi con gái được công chúng biết đến, Anh Thơ cho biết cô liên tục nhận được nhiều lời mời quảng cáo dành cho bé. Tuy nhiên, nữ MC hầu như đều từ chối vì muốn con phát triển đúng với sở thích và định hướng riêng, thay vì sớm bước chân vào showbiz. Cô chỉ cân nhắc để con tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc hợp tác với những thương hiệu mà bản thân đã trực tiếp trải nghiệm và tin tưởng. Theo Anh Thơ, sau khi được mẹ giải thích rõ, bé Thỏ luôn vui vẻ đồng hành trong những dự án phù hợp.

Con gái MC Anh Thơ nay đã lớn, được mẹ đưa đi du lịch khắp nơi

Ảnh: FBNV