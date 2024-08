Nữ luật sư sốc khi mắc loại ung thư chưa từng nghe tên, nói chỉ có đúng 1 triệu chứng

Triệu chứng cảnh báo ung thư

Một nữ luật sư tại Anh mới đây chia sẻ về quá trình phát hiện và điều trị ung thư của mình.

Amy Wareham, 47 tuổi, không có triệu chứng nào ngoại trừ thỉnh thoảng bị đau đầu. Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ rằng nguyên nhân là do công việc.

Đến tháng 5 năm 2023, cô đột ngột lên cơn co giật trong chuyến đi đến New York, Mỹ. Amy được xe cấp cứu đưa đến một bệnh viện ở New York và được chụp CT và MRI.

Nữ luật sư Amy Wareham, 47 tuổi, trong quá trình điều trị ung thư.

Kết quả cho thấy cô có hai tổn thương trên não. Sau đó, các bác sĩ kết luận Amy mắc u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng - một loại ung thư thường bắt nguồn từ não.

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Amy trải qua ca phẫu thuật thần kinh khẩn cấp. Sau đó, cô được xạ trị và hóa trị.

Amy, đến từ London (Anh), cho biết: "Hiện tại, tôi tương đối ổn. Tôi đã đi được một chặng đường dài kể từ cơn động kinh vào tháng 5 năm ngoái".

"Sau đó, tôi rất sợ hãi và có rất nhiều cuộc gặp với bác sĩ và siêu âm. Bây giờ, mọi thứ đã dịu xuống và tôi đang thực hiện quá trình điều trị từng ngày. Kết quả chụp MRI cuối cùng của tôi ổn định. Ngoài việc chụp MRI hằng quý, tôi còn được truyền Avastin hai tuần một lần và hóa trị hằng tháng. May mắn thay, hóa trị được thực hiện bằng đường uống và tôi đã dung nạp tốt".

Sau khi được chẩn đoán, Amy kết hôn với bạn đời của mình (Bruce) vào tháng 8 năm 2023. Cô đã yêu cầu bạn bè và người thân thay vì tặng quà cưới, hãy quyên góp cho Tổ chức từ thiện U Não.

Amy (phải) chụp ảnh cùng con trai của mình.

Amy cũng gây quỹ và thành lập một nhóm mang tên Quỹ Amy Wareham - quyên góp được 90.000 bảng Anh để nghiên cứu các khối u não cấp độ cao.

Cô nói: "Tôi rất ngạc nhiên trước sự hỗ trợ rất hào phóng từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Tôi đã tổ chức một bữa tối từ thiện và đấu giá, và một số công ty luật đến từ London, Luxembourg và Ireland đã tham gia".

"Nhóm làm việc của tôi đã gây quỹ bằng việc thực hiện một cuộc chạy marathon và những đứa trẻ hàng xóm của tôi đã tổ chức bán bánh... Mọi người thật tử tế".

Rất ngạc nhiên vì chưa từng nghe đến căn bệnh này

Sau khi chấp nhận chẩn đoán của mình, Amy đã kinh ngạc khi biết các lựa chọn điều trị hạn chế dành cho mình. Cô nói: "Khi tôi phát hiện ra tình trạng thiếu kinh phí trầm trọng cho nghiên cứu về khối u não, tôi đã rất bất ngờ".

"Việc nghiên cứu các phương pháp điều trị hiệu quả hơn là rất cần thiết. Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm, tôi chưa bao giờ nghe đến căn bệnh này. Khi được thông báo mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm cấp độ 4 và tiên lượng sống trung bình 12 đến 18 tháng, nói tôi bị sốc là còn giảm nhẹ".

"Tôi rất ngạc nhiên vì chưa từng nghe đến căn bệnh này, nó là nguyên nhân gây tử vong vì ung thư lớn nhất đối với những người dưới 40 tuổi, bao gồm cả trẻ em, và là nguyên nhân gây tử vong vì ung thư lớn thứ mười xét trên mọi lứa tuổi. Đó là lý do tại sao tôi thành lập quỹ riêng của mình với Tổ chức từ thiện U não. Ngay lập tức, tôi biết rằng tôi cần phải quyên góp tiền và nâng cao nhận thức".

Amy (phải) chụp ảnh cùng mẹ của mình.

Tổ chức từ thiện U não đã trao khoản tài trợ 'Quest for Cures' trị giá 1,5 triệu bảng Anh để tài trợ cho nghiên cứu nhằm cải thiện phương pháp điều trị u nguyên bào thần kinh đệm - loại khối u mà Amy mắc phải.

Tiến sĩ Simon Newman, giám đốc khoa học của Tổ chức từ thiện U não, cho biết: "Tìm ra những cách mới để điều trị u nguyên bào thần kinh đệm là điều cần thiết nếu chúng ta muốn đẩy nhanh việc chữa trị căn bệnh tàn khốc này. Chúng tôi biết rằng việc điều trị khối u não rất khó khăn vì thuốc thường không thể tiến vào não để nhắm vào tế bào khối u".

(Theo Mirror)