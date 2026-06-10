Nữ hot girl Nhật Bản chi hơn 4,5 tỷ đồng để "đập mặt xây lại", công khai ảnh trước và sau khiến cộng đồng mạng choáng váng

Rất nhiều người cũng phải bất ngờ trước hình tượng mới mẻ của cô nàng hot girl này.

Những câu chuyện các cô nàng hot girl lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ vốn không còn xa lạ trong thời đại mạng xã hội.

Tuy nhiên, trường hợp của nữ người mẫu kiêm influencer Nhật Bản Hirase Airi vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt khi cô tiết lộ đã chi tới 26 triệu yên, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng, để thay đổi gần như toàn bộ ngoại hình của mình.

Mới đây, cô nàng hot girl Hirase Airi đã đăng tải loạt hình ảnh và video ghi lại diện mạo của bản thân trước và sau nhiều năm can thiệp thẩm mỹ.

Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn tại Nhật Bản cũng như các quốc gia châu Á.

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ không chỉ nằm ở số tiền khổng lồ mà cô bỏ ra, mà còn ở mức độ thay đổi quá rõ rệt. Nếu như trong những bức ảnh cũ, Hirase Airi sở hữu gương mặt khá bình thường với các đường nét chưa thực sự nổi bật, thì hiện tại cô mang diện mạo hoàn toàn khác. Khuôn mặt trở nên thon gọn hơn, sống mũi cao hơn, đôi mắt lớn hơn và tổng thể nhan sắc được đánh giá là tiệm cận hình mẫu của nhiều hot girl nổi tiếng tại Nhật Bản. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nếu không tự công khai ảnh quá khứ, rất khó để nhận ra đây là cùng một người.

Theo chia sẻ của Hirase Airi, cô bắt đầu ấp ủ ý định phẫu thuật thẩm mỹ từ khi mới 16 tuổi. Trong suốt quãng thời gian đi học, cô làm đủ loại công việc để tích lũy tiền bạc. Từ nhân viên chuyển nhà, bảo vệ tòa nhà cho tới các công việc bán thời gian khác, tất cả đều nhằm phục vụ cho mục tiêu thay đổi ngoại hình trong tương lai.

Sau nhiều năm, số tiền cô dành cho các cuộc phẫu thuật đã lên tới 26 triệu yên. Hirase Airi khẳng định đây là quyết định chưa bao giờ khiến cô hối hận. Nữ influencer cho rằng ngoại hình hiện tại đã mang lại cho mình nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, từ công việc người mẫu, hoạt động trên mạng xã hội cho tới việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Đáng chú ý, Hirase Airi cũng không ngần ngại chia sẻ những mặt tối của hành trình này. Theo cô, ca phẫu thuật chỉnh sửa xương hàm là trải nghiệm đau đớn và khó khăn nhất. Quá trình hồi phục kéo dài nhiều tuần với những cơn đau liên tục, khiến cô từng không thể sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm cô thay đổi suy nghĩ. Trái lại, Hirase Airi cho rằng thành quả hiện tại là kết quả của cả một quá trình đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian và cả sức khỏe. Bên cạnh việc công khai hình ảnh trước và sau phẫu thuật, nữ hot girl còn đưa ra quan điểm gây nhiều tranh cãi. Cô cho rằng thay vì dành tiền cho các món đồ xa xỉ như túi xách hàng hiệu, việc đầu tư vào ngoại hình là lựa chọn mang lại giá trị lâu dài hơn.

Phát biểu này nhanh chóng tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình, cho rằng ngoại hình đẹp có thể mở ra nhiều cơ hội trong công việc cũng như cuộc sống. Một số bình luận thậm chí nhận xét rằng số tiền cô bỏ ra đã mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc mua sắm các món đồ đắt đỏ. Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng vẻ đẹp bên ngoài không phải yếu tố quyết định tất cả. Một số ý kiến còn bày tỏ lo ngại về việc ngày càng nhiều người trẻ coi phẫu thuật thẩm mỹ là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống.