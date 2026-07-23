Nữ hoàng sang chảnh 13 năm chưa từng bị phế truất: Càng có tuổi càng đẹp ngút ngàn, visual mãi mãi trên đỉnh showbiz

Mỹ nhân này quả thực là hiện thân của vẻ đẹp sang trọng.

Những hình ảnh của Kim Ji Won trong The Heirs bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ khán giả. Dù bộ phim đã lên sóng cách đây 13 năm, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Trong The Heirs, Kim Ji Won đảm nhận vai phụ Yoo Rachel, nữ tài phiệt đời hai. Dù không phải nữ chính, nhân vật này vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái lạnh lùng, kiêu hãnh và cực kỳ sang chảnh. Khán giả đánh giá Kim Ji Won đã thể hiện quá tốt hình tượng một tiểu thư tài phiệt, từ ánh mắt, biểu cảm cho tới cách nói chuyện, dáng đi hay phong thái xuất hiện đều toát lên cảm giác "sinh ra để làm người giàu". Chính vì vậy, Yoo Rachel đến nay vẫn được xem là một trong những vai diễn mang tính biểu tượng của nữ diễn viên.

Kim Ji Won đóng vai Yoo Rachel trong The Heirs một cách cực kỳ xuất sắc.

Điều đáng nói là sau 13 năm, hình tượng vừa đẹp vừa sang vẫn luôn gắn liền với Kim Ji Won. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô đều gây chú ý với visual thanh lịch, quý phái và khí chất minh tinh nổi bật. Ở bộ phim gần nhất của mình là Queen of Tears, Kim Ji Won một lần nữa chứng minh cô là lựa chọn hoàn hảo cho hình tượng nữ thừa kế tài phiệt Hong Hae In.

Có lẽ khí chất sang trọng đặc biệt ấy cũng là một trong những lý do Kim Ji Won được thương hiệu trang sức xa xỉ BVLGARI lựa chọn làm đại diện. Với vẻ đẹp thanh lịch, đẳng cấp và thần thái cuốn hút, nữ diễn viên luôn được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu visual đỉnh cao bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Ji Won là hiện thân của vẻ đẹp sang trọng, cao cấp.

Với vai Hong Hae In của Queen Of Tears, Kim Ji Won cho thấy cô thực sự sở hữu visual búng ra tài phiệt.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến Kim Ji Won qua những vai diễn giàu có. Thế mạnh lớn nhất của cô chính là khả năng biến hóa trong diễn xuất. Ở Fight For My Way, Kim Ji Won ghi điểm với Choi Ae Ra, cô gái bình thường luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ dù cuộc sống đầy khó khăn. Còn trong My Liberation Notes, nữ diễn viên hóa thân thành Yeom Mi Jung, một nhân viên văn phòng sống lặng lẽ, cô đơn và mang nhiều tổn thương nội tâm. Hai nhân vật hoàn toàn đối lập với hình tượng tiểu thư tài phiệt, nhưng Kim Ji Won vẫn chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc.

Kim Ji Won có gương mặt cực kỳ sang, nhưng khi cần khắc họa những nhân vật bình thường thay vì vai tài phiệt, cô vẫn luôn biết cách chinh phục khán giả.

Kim Ji Won trong phim My Liberation Notes.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, khí chất hiếm có cùng năng lực diễn xuất đã được kiểm chứng qua nhiều thể loại vai diễn, Kim Ji Won đến nay vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên toàn diện và có sức hút bậc nhất màn ảnh Hàn. Với những ai yêu mến mỹ nhân sinh năm 1992, họ đang rất mong chờ màn trở lại của cô trong bộ phim giật gân - bí ẩn lấy đề tài y khoa mang tên Doctor X.